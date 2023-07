Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Livre escolhas

“Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências”. (Pablo Neruda)

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A lei maior, a nossa carta magna, a Constituição Federal de 1988, doutrina e ensina no artigo 5º, parágrafo IV: “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Todos os doutrinares, tanto do passado, como os atuais, tem este artigo como base da democracia. assim como base do direito moderno e humano.

A liberdade de expressão é um tema muito sensível, que deve ser analisado a luz da Constituição Federal e dos doutrinadores. Até porque, esse direito não é absoluto, tendo os seus limites diagnosticado pela Constituição Federal.

Todavia, a liberdade de expressão é o sustentáculo da democracia. Não é à toa, que os tiranos, os malfeitores, os ditadores e todos os que desejam escravizar o povo, tem como primeiro passo calar a voz da imprensa e do povo. ditando ao povo, uma verdade absoluta. e querendo pressionar de tal forma que o povo não possa manifestar o seu pensamento. No entanto a Constituição diz no seu Art. 220 doutrina: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Por outro lado, os discursos de ódio, de desprezo e da intolerância, devem serem rechaçados da sociedade moderna. Assim como, os preconceitos contra: à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental ou orientação sexual, dentre outros fatores, devem serem excomungados do meio social, para podemos viver dentro de um processo evolutivo de dignidade humana.

É de fácil percepção, que os discursos de ódio e os preconceitos, apenas fragilizam a democracia e o Estado Democrático de direito. Até porque, a diversidade de ideias, visões, conceitos ser analisados e pontuados para que possamos aplanar um caminho de evolução social.

Portanto, o direito à liberdade de expressão, assim como o direito à informação, é fundamental para construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. No entanto, dentro do processo de formação social é necessário que seja disseminada uma cultura de democracia, que tenha sustentabilidade na liberdade e principalmente na liberdade de expressão.

HISTÓRICO DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICA E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS.

A partir de março de 2014, um grupo de intelectuais de Mossoró, iniciou reuniões com vista a fundar em nossa cidade uma instituição literária, científica e social aos moldes da Academia Brasileira de Letras e da Academia Francesa. As reuniões aconteciam na OAB, na casa de algum participante ou em outros auditório. Os debates foram até outubro do mesmo ano e no dia 05.11.2014 – O grupo decidiu pela fundação da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró /ACJUS. Na mesma ata, tivemos a eleição da primeira diretoria, Conselho fiscal, departamentos, bem como a aprovação dos estatutos. A ACJUS tem como patrono o jurista Ruy Baborsa e como presidente de honra, o intelectual Elder Heronildes da Silva. Fundada a ACJUS, o passo seguinte foi a instalação, ato solene que se deu em 25.07.2015

Instalada a instituição, o passo seguinte foi a sua regularização perante os órgãos de controle e o reconhecimento como de utilidade pública no âmbito e estadual. Em dezembro de 2016, a diretoria iniciou a construção da sua sede própria que foi denominada de Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, numa decisão do colegiado de homenagear o nosso vice-presidente MILTON MARQUES DE MEDEIROS que faleceu em 22.04.2017, em plena imortalidade acadêmica.

O PCAMMM é reconhecido como Patrimônio histórico e cultural do Município de Mossoró.

Atualmente, estamos construindo o auditório Memorial acadêmico Elder Heronildes da Silva.

ACJUS é filiada ao Conselho de Presidentes de Academias Jurídicas do Brasil, sendo o presidente José Wellington Barreto, o secretário nacional desse importante colegiado.

A ACJUS, na data do seu aniversário, 05.11. Concede 4 honrarias, saber: Medalha Ruy Barbosa, Comenda Cultural e Social Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, MEDALHA do mérito jurídico Maria Helderi de Queiroz Diógenes Negreiros e a Medalha educacional acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

A ACJUS realiza anualmente diversos projetos, dentre eles, o Lendo, Escrevendo e Apreendendo, o Memória Acadêmica Trajetórias, Cultura e Cidadania em Debate, A ACJUS e seus patronos, visita guiada e outros mais.

A ACJUS é composta por 50 cadeiras, cada uma homenageando uma personalidade histórica da nossa cidade ou do nosso país.

Um destaque é sem dúvidas a biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, que dispõe um grande acervo para pesquisa gratuita da comunidade.

DIA NACIONAL DO ESCRITOR

NOTA DE PROFUNDO PESAR

Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ao ser informada do passamento do gestor educacional e Irmão Maçom – Genésio Filgueira, vem de público manifestar profundo pesar pelo lamentável acontecido, expressando toda solidariedade e conforto aos familiares do mesmo nessa hora de grande dor e saudades. Ao acadêmico e Irmão de Genésio Filgueira, confrade professor Carlos Alberto Lima Filgueira, o nosso corpo acadêmico o abraça fortemente transmitindo toda luz e energia para que o confrade suporte essa dor da partida do irmão.

A ACJUS declara luto por três dias. A Deus, Jesus e Nossa Senhora, Rogamos acolhimento ao falecido irmão Genésio Filgueira. Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, sede da ACJUS, Mossoró, RN, 27 de julho de 2023. José Wellington Barreto – pela diretoria e corpo acadêmico.

ICONOGRAFIA – PERSONALIDADE DE MOSSOROENSE

EDIFÍCIO HISTÓRICO DE MOSSORÓ – Esquecido

Essa foto é muita antiga, e representa tempos áureos em que o ACEU era conhecido como um dos grandes centros de cultura de Mossoró do século passado. A Associação Cultural e Esportiva Universitária (ACEU), vem pouco a pouco sendo destruída pelo tempo, sem numa revitalização. Infelizmente, os gestores nunca buscaram preserva a memória do município.

BANDA ARTUR PARAGUAI

O Plenário da Câmara Municipal de Mossoró acatou o Projeto de Lei 222/2020, que reconhece a Banda de Música Artur Paraguai como patrimônio imaterial de Mossoró. A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai tem mais de 85 anos

Rememora que, em agosto de 1936, foi fundada a Banda de Música Municipal, que viria ser nominada de Banda de Música Artur Paraguai em 1971, em homenagem ao maestro, falecido em 31 de maio daquele ano.

“O então maestro Artur Paraguai participou de formação de conjuntos e bandas musicais da cidade, como a Charanga. Executava instrumentos de sopro e escreveu partituras musicais de fundo sacro.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃS

Essa é uma das mais lindas canções cristãs de nossa época. Nela a história bíblia revela o amor, o cuidado e o poder de Cristo com o seu servo. Então, você que está cansado, triste e solitário, lhe convido a cantar comigo e adorar a Deus. (https://www.youtube.com/watch?v=pwWpiaFRqRI)

O CHAMADO – Deise do Vale

Aconteceu…

Na cidade de Betânia essa história um dia aconteceu

Jesus recebe um chamado para socorrer um amigo seu

Que estava em apuros precisando de ajuda

O Mestre então…

Não atendeu o pedido e seguiu fazendo sua missão

E o caso se agravou levando a óbito, Lázaro morreu

O desespero tomou conta e a esperança desapareceu

(*) meu Jesus…

Especialista em fazer o impossível ele não temeu

Deixou então que se agravasse o problema e depois

Apareceu

Com autoridade operou um milagre maior

Pra glória do grande Deus

Ele é assim gosta de confundir

Deixa complicar para depois agir

Pois quando não existe mais solução

é ai que ele gosta de entrar em ação

Se as suas forças parecem no fim

O amado Jesus já vem vindo ai

E quando ele chega não vem pra brincar

A sua voz faz a morte calar

Sua presença faz acontecer

Milagres incríveis, irmão pode crer

Ele já chegou e aqui vai bradar

A sua esperança vai ressuscitar

Irmão se prepare para receber

Saia da cova Deus é com você…

Ele te chama pra vencer

Ore comigo este salmo, ele lhe dará paz interior.

Salmos 102

SENHOR, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto; sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia; os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião; pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte; Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, Quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho; abreviou os meus dias. Dizia eu: Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti.