Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Conselho

“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” (Filipenses 4:4)

TRISTEZA PROFUNDA, O QUE FAZER?

A Tristeza faz parte da caminhada da vida, e ela, é um sentimento de impotência diante de algo que não podemos resolver ou consertar. No entanto, ela, tristeza, é considerada saudável quando tem apenas um momento em nossa vida. E por mais que soe estranho, sentir tristeza é normal, desde que não seja continua.

Quase sempre, a tristeza está relacionada com os nossos desapontamentos, nossas fragilidades e com a nossa ausência de satisfação pessoal. Por outro lado, ela estar diretamente ligada a uma gama de situações do nosso viver, entre elas, podemos citar: decepções, perdas, sofrimentos e angústias.

É natural, que tenhamos um período de tristezas em nossa vida, a qual, ocorre por uma série de motivos, que dura um pouco de tempo. No entanto, as lições provindas da tristeza, tem a capacidade de nos fazer levantar fortalecidos emocionalmente, e colocar a vida no seu curso natural.

A tristeza profunda, cria na nossa mente a incapacidade de superá-la, e este sentimento é responsável pelo vazio da alma que parece não ter fim. Porém, as Sagradas Letras, a Bíblia, nos dar conselhos eficazes quando chegamos a essa tristeza. Vejamos o ensinamento:

O auxílio de Deus na tristeza, tribulação – Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. (2 Coríntios 1:3-4)

Ao chegar à ansiedade – lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós! (1 Pedro 5:7)

Paz em meio a tribulação – Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. (João 16:33)

Deus ajudado e consolador – Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam, e sejam envergonhados, por me haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado. (Salmos 86:17)

O choro e o consolo – Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. (Mateus 5:4)

Andar sem temor – Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. (Salmos 23:4)

O convite – Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. (Mateus 11:28)

Praticar o bem nos dias difíceis – Portanto os que sofrem segundo a vontade de Deus confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem (1 Pedro 4:19)

Mesmo que o seu coração esteja triste e magoado, pelas experiências duras da vida, lhe convido a orar comigo: “Senhor, ensina-me a suporta e vencer todas as minhas amarguras, assim como o sentimento de rejeição e perseguição que estar no meu coração. Vem Senhor, curai-me, passando o teu azeite em minhas feridas, faze-me sentir o toque de tuas mãos em meu coração, e tem de mim misericórdia, para que possa ser curado, da dor que carrego em minha alma. Pois bem sei, que a angústia, o desânimo, a infelicidade e o sentimento de rejeição, não vêm do seu amor e nem de sua bondade. Então, faze-me compreender, que tudo passa e que tua graça sempre resplandecer, mostrando um novo caminho. Meu Senhor, peço forças para que possa louvar nos dias escuros, o teu nome, e jamais esquecer, que é a tua graça, que me faz alegre e grato, mesmo diante das dificuldades de cada dia”.

ANIVERSÁRIOS ACJUS

ANIVERSÁRIO DE ELIZEU VENTANIA, 99 ANOS.

Dia da natividade do ilustre Martinense; violeiro, compositor, repentista, cantador, Elizeu Ventania. Ele revolucionou o universo dos violeiros, introduzindo a canção, por este motivo é consagrado Rei da Canção. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1924, no Pé da Serra do Geraldo, hoje Frutuoso Gomes, que à época, pertencia à Martins. Faleceu em 19 de outubro de 1998.

Os martinenses agradecem aos mossoroenses, por terem acolhido com carinho e respeito, este artista; e a ele, prestado homenagem, colocando o seu nome no nobre e gigante espaço cultural, Estação das Artes Elizeu Ventania.

Até hoje, o filho do Rei da Canção, Genilson Ventania, dissemina o trabalho artístico do seu pai por todo o Brasil, na luta incansável para que o nome Elizeu Ventania não seja esquecido.

CONVITE ACJUS

FIZERAM HISTÓRIA EM MOSSORÓ/RN

Dr. Milton Marques de Medeiros, Professora Inalda Cabral e dona Zilene Marques.

Clóvis, Francy, Vanda, Wellington, Marcos e Filemom na ACJUS.

FESTA DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

Pe. Sátiro e Ricardo Alfredo – festa da ACJUS

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES DA MPB – Aventura

A genialidade do compositor Eduardo Dussek, sempre foi um destaque no mundo da música e a música aventura é uma dessa pérolas da MPB. Conte comigo: (https://www.youtube.com/watch?v=9ZqSbunluek)

Vi seu olhar, seu olhar de festa

De farol de moto, azul celeste

Me ganham no ato, uma carona pra lua

Te arrastei, estradas, desertos

Butecos abrindo e a gente rindo

Brindando cerveja, como se fosse champagne

Todos faróis me lembram seus olhos

Durmo a viajar entre lençóis

Teu corpo fica a dançar

No meio do nosso jantar

Luz de vela

Aventurar por toda cidade

A te procurar por todos lugares

Pintam ciúmes na mesa de um bar

Mas você sente e começa a brincar

Diz, fica frio meu bem é melhor relaxar

Palmeira no mar.

Compositor: Eduardo Dussek / Luiz Carlos Góes

ILUSTRE VISITANTE NO PROGRAMA DA RÁDIO

Uma manhã cheia de inteligente e bons conselho com a visita do padre sátiro no programa da ACJUS (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.) na Rádio.

FOTO HISTÓRICA DE GRANDES MULHERES MOSSOROENSES.

Líderes sociais. Empreendedoras. Vencedoras que atuam para que outras mulheres sejam emancipadas socialmente. Elas estarão presentes no dia 28.07.23 a partir das 18h30 no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró – participando do nosso FÓRUM DE DEBATES PENSANDO MOSSORÓ – EDIÇÃO MULHERES QUE LIDERAM/INSPIRADORAS/VENCEDORAS, quando uma delas (representando as outras) será homenageada (Maria das Dores – a minha direita). Serão palestrantes, as confreiras ZILENE CONCEIÇÃO CABRAL FREIRE DE MEDEIROS, escritora, benfeitora social, acadêmica da cadeira 04 da ACJUS e empresária – e Dra. ADRIANA MAGALHÃES FAUSTINO – Juíza Desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral e escritora. FÓRUM é franqueado as todas as pessoas.

RICARDO ALFREDO PASSANDO NA ACJUS (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró) NO SÁBADO

Ao lado do meu quadro e do presidente Welington Barreto.

Ao lado do quadro do grande mestre Elder Heronildes.

Observado a construção do auditório da ACJUS, como tesoureiro. Estive na ACJUS no Sábado 22.07.23

ROTARY CLUB MOSSORÓ

A reunião do Rotary Club Mossoró foi excelente, cheia de objetivos, participações e visitantes. O Rotary vem desbravado em todas as áreas sócias.

COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]. Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS

O Apresentador Ricardo Alfredo.

Escritor e apresentador Francisco Canindé.

Ricardo Alfredo – apresentador e o escritor Francisco Canindé.

Ricardo Alfredo – apresentador e o escritor Francisco Canindé.

Nosso entrevistado dessa semana, foi o amigo e companheiro de Rotary Francisco Canindé. Uma entrevista emocionante e de grande valia para história da cidade de Mossoró e do Estado do RN. É só assistir e se emocionar.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

AGRADECIMENTO

Que seja constante o agradecimento a Deus em tudo, leia e depois oremos.

“Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. (1 Tessalonicenses 5:18)

“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto”. (Salmos 100:1,2).

Oremos:

Senhor, hoje venho te agradecer por mais um dia de vida, por mais semana de vida e por mais um ano de vida. Bem sei, Senhor, que tua presença é que alivia a minha carga e me consola nos dias difíceis.

Obrigado meu Deus por me sustentar, me fortalecer e me acalmar, quando a tempestade chega, sem que possamos perceber ou prever.

Obrigado, Senhor, por fazer que minha caminhada seja um louvor ao teu santo nome.