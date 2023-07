Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O LUGAR SECRETO

Fonte: Google.

Com o advento das novas tecnologias, os meios de comunicação ficaram mais acessíveis, visto que, sugiram diversos aplicativos que tornaram o mundo uma verdadeira ilha. Por mais incrível que pareça, os aparelhos tecnológicos, como celulares, tablets entre outros, tem nos deixados isolados, sem dar atenção as pessoas que estão ao nosso lado, o que nos distanciando da realidade e impactando as relações interpessoais.

E foi dessa comunicação instantânea, e deste isolamento tecnológico, que ocorreu um fato excepcional, a população do mundo passou a contar suas dores, dúvidas e medos nestes aplicativos. E assim, as conversas saudáveis, os bons papos, a ajuda da mão amiga, foi trocada pela ideia do todo. Onde todo mundo precisa saber, sem ajudar, sem orientar, apenas saber. E desta forma, muitos vão aos aplicativos desabar, contar sua história e a sua vida, ficando exposto as maldades mundanas.

No entanto, a centenas de anos, um homem explicou o que devemos fazer em nossas angústias e tribulações. Disse o Homem: “Tu, porém, quando orares (dias de angústias e dores), entra no ‘teu quarto’ e fechada a porta, orarás a teu Pai, que vê em secreto te recompensará”, (Mateus 6:6).

Orar em secreto é contar ao Deus que tudo vê, e tudo saber, até o mais oculto da alma, onde fica marcada a dor, a tristeza, a angústia e a solidão. Lá onde o homem não pode vê e nem prever. Então, saiba de uma coisa e guarde no seu coração, você não estar só. Você não está só, nunca esteve só, Deus está observado e cuidado do seu futuro. E mesmo que neste momento, você só tenha lágrimas para apresentar, lembre-se, a vitória já foi determinada, basta um apenas esperar pouco de tempo.

O conselho bíblico de entrar no teu quarto, é bem específico, de forma que no esclarece, que neste local reservado, o seu cantinho de descanso, onde suas forças são renovadas com o sono e onde a providência divina chega através da oração. É no nosso quarto (lugar secreto) onde guardamos coisas preciosas aos nossos olhos, onde descansamos e nos sentimos seguros.

A oração no lugar secreto, seu quarto, é voltada para somente Deus vê, é um momento de exclusividade e dedicação na adoração ao criador do universo, é e onde só você e Deus tem uma intima comunhão. Por outro lado, existem algumas traduções que chamam o quarto de aposento, que dar o amplo significado de residência ou moradia, ou seja, devemos convidar Deus par nossa residência, nosso convívio. No entanto, independentemente do lugar, devemos entrar na presença de Deus, e reservar um tempo para conversar com Ele, o único que lhe compreende, lhe consola e lhe dar paz.

Neste lugar secreto, é onde encontramos o mistério de um verdadeiro servo de Deus, o qual apresenta tudo em oração. E é neste lugar, longe dos olhares e dos aplausos, onde ninguém pode ver, que as lágrimas correm, e onde encontramos uma resposta.

No lugar secreto, não há aplausos, não há glórias humanas, e sim glorificação, pela presença do Espírito Santo. No lugar secreto, só há sussurros, gemidos e adoração em forma de sacrifico (pessoal), vivo a Deus. No lugar secreto, sempre está molhando pelas lágrimas de arrependimentos, e cheio da presença de Deus.

Neste lugar secreto, devemos orar ao senhor com um coração humilde, como ensina as Sagradas Letras, ao afirmar: “Pedi, e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe; quem busca, acha; e ao que bate, a porta será aberta.” (Mt 7:7,8). E ao mesmo tempo, tem a confiança na bondade de Deus, como doutrina o próprio Cristo, quando afirmou: “Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra?” (Mt 7:9,10).

O lugar secreto com Deus, exige que se tenha um segredo, chamado de viver silenciosamente. O que não está relacionado com o fato de estar ou não em um ambiente cheios de sons, barulhos e ruídos. Pelo contrário, a alma que conhecer o lugar secreto, é capaz, em meio a tempestade sentir a proteção de Deus. Visto que a nossa alma precisa ser ancorada no porto de Deus. Tanto em dias calmos, como em dias turbulentos da nossa existência.

Outro fato importante, está na perseverança da oração, até o momento em que a vitória chega. Diz o apóstolo Paulo: “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração”. (Romanos 12:12)

Portanto, temos vivido dias difíceis, e de grande exposição da vida privada. De tal, que foi se esvaziando os conceitos já posto, e sendo retirados os pilares que sustentam a vida, os quais sempre tinham nos levados a caminhos seguros e de paz. Porém, em nossos dias, os marcos ensinados pelos nossos pais foram arrancados. Todavia, o Cristo nos convida a reencontrá-lo dentro do nosso lugar secreto, o nosso quarto, aonde o transcendente chegar pertinho para consolá-lo e mostrar o seu grande amor. Creia!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo