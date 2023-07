Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

3a – Parte – A MORTE E AS RELIGIÕES – continuação…

Candomblé

A doutrina do candomblé, é baseada na matriz africana. E ela, não acredita que a alma seja punida e nem aceita a doutrina do céu e do inferno.

De acordo com o candomblé, todas as almas vem a terra para cumprir o seu destino. E quando não é capaz de cumprir seu destino, pós-morte, ficam vagando entre o céu e a terra, onde reaprendem e se tornam seres eternos e conscientes. E dessa forma morte é vista apenas como uma passagem para a dimensão espiritual, onde estão os guias e orixás.

Umbanda

Sendo de matriz africana, tem como base doutrinaria a reencarnação. Dentro de sua doutrina, após-morte, a alma pode ser encaminhada para sete lugares. Até porque, na umbanda há a crença que no universo existem sete linhas regidas pelos orixás. Também apregoa a evolução do espírito e na reencarnação. Por outro lado, ensinam que há na vida humana a influência dos espíritos evoluídos.

De acordo com a Umbanda, os bons espíritos, evoluídos, torna-se protetores dos não evoluídos. Já os espíritos não evoluídos, ficam sempre presos neste plano físico. E passam a perturbarem os seres vivos.

Cientologia

Essa é uma das mais novas teses religiosas que lança uma diversidade de novos nomes no mundo religioso. Entre eles podemos citar: John Travolta, Julliete Lewis e Tom Cruise. Estes, acreditam que ao morreremos o espírito (thetan), logo após morte, sai em busca de um novo corpo para encarnar num novo corpo.

Protestantismo tradicional

Para os protestantes tradicionais, a morte é apenas um caminho que leva a vida para outra. Nesta doutrina, a reencarnação é apregoada como não existente. Acreditam no céu e no inferno. E ensina que as atitudes, em vida, são postas na balança da justiça para dose de pena ou de inocentemente para a salvação.

Hinduísmo

No hinduísmo, logo após morte, o corpo deve ser cremado e lançado no Rio Ganges que é o caminho dos deuses. A cremação é uma forma de entrar na outra dimensão. Então a morte, é tida como algo feliz, ou seja, os velórios são bastante animados, com cantoria e festa.

De acordo com essa doutrina, reencarnamos para quitar dívidas dos erros cometidos em vidas passadas. Por outro lado, as almas mais evoluídas reencarnam nas altas castas, dos brâmanes, que são concebidos pelos filósofos e sacerdotes. Na continuação vem a casta dos xátrias, os políticos e guerreiros. Os menos evoluídos reencarnam na casta dos vaishas, comerciantes, ou nos shudras, trabalhadores.

Conclusão

Portanto, todas as religiões, tem a sua tese, opiniões e crenças distintas, sobre o que acontece depois da morte. No entanto, nenhuma delas podem cravar com certeza os caminhos da eternidade. No entanto, a coisa mais importante, é guardarmos fé e escolhemos a melhor explicação, que pareça mais verdadeira aos seus olhos e compreender que há uma vida melhor no mundo espiritual.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo