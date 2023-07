Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A ONISCIENTE DE DEUS

Uma das qualidades atribuídas a Deus, é a sua onisciência, ou seja, é a perfeita sabedoria de estar ciente de tudo que aconteceu, está acontecendo e que acontecerá. Sendo a própria fonte do conhecimento e da sabedoria universal.

Na essência da palavra, onisciência, encontramos um prefixo de origem latina “oni” que tem como significado “Todo” e ciente ou sciente, que significa aquele que tem ciência, que é dono, domina, as ciências.

A onisciência de Deus, contém verdades profundas, que analisaremos em quatro partes. Vejamos o que relatou o rei Davi, de suas experiências com Deus, Escreveu o salmista Davi 1- Sabe todos os caminhos – Ó SENHOR, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto; mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso; sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, SENHOR, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues; pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim; é grande demais para eu compreender! (Salmos 139:1-6) 2- A sua sabedoria é inigualável – escreveu o doutor Paulo, apóstolo – Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos! “Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo?” “Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir?” Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre! Amém. (Romanos 11:33-36) 3- Não há nada que Ele não conheça, nenhum segredo se esconde Dele – O escritor aos Hebreus, foi categórico ao declarar que tudo esta patente aos seus olhos – Nada, em toda a criação, está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos contas. (Hebreus 4:13) 4- A onisciência de Deus, é a segurança para que o ama e o serve – Aconselhou o próprio Cristo; “Não tenham medo dos que querem matar o corpo; eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo; vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. (Mateus 10:28-31)

Para os que acreditam na onisciência de Deus, que é algo que traz refrigério na alma humana. Pois, diante de um mundo coberto pelas calamidades, angústias e dores, o Senhor se faz presente, anunciando o seu cuidado e seu amor. O grande rei do universo, Deus, conhece o nosso ser, a nossa estrutura, e sabe todos os nossos sentimentos. Assim como sabe o que estamos passando, e de tudo que precisamos, e sua atenção está voltada para os pobres de alma, para contritos de coração, para os que sofrem, para os rejeitados, para os que não tem onde declinar sua cabeça, para as viúvas, para os órfãos, para os idosos, para que estão em enfermidade, para os injustiças, e certamente, Ele tem um plano, e só aguardar e a resposta vem.

Portanto, não tenha medo das dores da vida, pois o dono dela, Deus, está cuidado e lhe guardado. E não se preocupe, esse Deus trabalha por você, e no momento certo, os muros cairão, e as porta de bronze serão abertas, basta confiar no Senhor. Então, erga a cabeça e confie em Deus.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo