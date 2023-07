Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A medida

“Só levarmos desta vida, três coisas: a esperança, a fé e o amor, sendo o amor a maior medida dos três”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A PAZ NA SAGRADAS LETRAS – A BÍBLIA

As guerras sociais, as agitações políticas e religiosas em busca de segurança, saúde, educação e paz, apenas nos leva a buscar compreender os níveis didáticos que podem promover a paz. Estes níveis são: Paz interior – que é a paz que a mente e a alma humana encontrar na satisfação da compreensão da vida; A paz no ambiente de convivência – no seio da família, entre os amigos, na comunidade e no trabalho; A paz que gera uma alma paciente – podemos levar paz aos amigos, a família, ao município, ao estado, a nação e ao mundo, com o nosso exemplo de generosidade, bondade, dentro do nosso do dia a dia.

Há uma diversidade de conceitos, visões e teoremas sobre paz. No entanto, quando passamos a analisar dentro da visão das Sagradas Letras, a Bíblia, nos deparamos com o idioma hebraico, que expande o sentido de paz, ao usar a palavra Shalom. A qual indica uma circunstância harmoniosa pessoal, com tudo que lhe cerca, e com Deus.

Vejamos alguns versículos que nos convida a sentir a paz, mesmo em circunstâncias contrárias e adversidades tempestuosas na vida.

1- Sentindo paz, em meio as adversidades – “Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. (João 16:33)

2- Conselho para orar para sentir paz – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”. (Filipenses 4:6-7)

3- A verdadeira paz – “Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo”. (João 14:27)

4- As duas mentalidades – “A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz”; (Romanos 8:6)

5- Os pacificadores – “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus”. (Mateus 5:9)

6- A benção e a paz – “O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. (Salmos 29:1)

7- Vivem em paz – “Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos”. (Colossenses 3:15)

8- O propósito firme que traz a paz – “Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia”. (Isaías 26:3)

9- Os que nunca encontram a paz – “Para os ímpios não há paz”, diz o meu Deus”. (Isaías 57:21)

10- O conselho para promover a paz – “Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. (Romanos 14:19)

11- A justificação que traz a paz – “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”, (Romanos 5:1)

12- O amor as leis de Deus que trazem a paz – “Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar”. (Salmos 119:165)

13- Um pedido especial – “Orem pela paz de Jerusalém: “Vivam em segurança aqueles que te amam! Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas!” (Salmos 122:6-7)

Portanto, a paz não depende do que esteja acontecendo ao nosso redor, ou seja, independentemente das adversidades, a paz, vem da certeza de que o eterno Deus está no comando de tudo, e logo, a confiança volta para seguir em frente.

REUNIÃO DA AMOL NA SEDE DA ACJUS

CONVITE ACJUS

DIA ESTADUAL DA LITERATURA POTIGUAR

Em 2019, foi instituído o DIA ESTADUAL DA LITERATURA POTIGUAR, através da Lei 10.622/2019. A referida lei foi idealizada por Michelle Paulista, da Academia Macauense de Letras e Artes – AMLA, com projeto de lei do então deputado Sandro Pimentel.

Tomou-se como referência a data natalícia dos escritores Gilberto Avelino e Veríssimo de Melo. Desde que sancionada a referida Lei, luta-se para que esse dia tenha a devida visibilidade e comemoração. Ano passado, realizou-se uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado em alusão à data, recebendo, na oportunidade, a Academia Macauense de Letras e Artes – AMLA, representada por Horácio Paiva, seu presidente, uma comenda oficial de mérito. Quanto a este ano, estava prevista uma sessão para o próximo dia 5, a qual foi adiada.

REUNIÃO NA ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

VISITAS A CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ELDER HERONILDES – SEDE DA ACJUS

Visita a construção do auditório Dr. Elder Heronildes da silva, em companhia do mestre de obras, do presidente Wellington Barreto, Ricardo Alfredo e Francy Dantas. O auditório está em pronto para sua inauguração este ano.

FIZERAM HISTÓRIA EM MOSSORÓ/RN

Os dois grandes mestres – Josafá Inácio da Costa e Elder Heronildes, fizeram história na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte. Dois grandes imortais.

GRANDES MESTRES MOSSOROENSE

Grandes mestres – Raimundo Soares de Brito, Raimundo Nonato, Vingt-un Rosado e João Batista Cascudo Rodrigues.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES DA MPB – QUERIA ESTAR PERTO DE VOCÊ – GILLIARD

Em 1976, pela gravadora Tapecar, do catálogo SS.026, o autor e compositor Gilliard, lança uma linda canção romântica por título queria estar perto de você, que logo fez sucesso nacional e ficou nas paradas musicais por inúmeras semanas. Ousamos na voz de Gilliard uma das mais lindas canções: (https://immub.org/album/queria-estar-perto-de-voce)

Como posso viver sem for você

Como posso ficar sem te amar

Se eu só vivo pensando eu te ver

Se não vejo não consigo nem me olhar

Passa o tempo e o mundo girando

E eu sozinho fico triste a pensar

Sonho à tua com você sempre ao meu lado

Quando acordo não é nada vou chorar

Queria estar perto de você

Queria te mostrar que sei amar

Queria te deixar louca de amor

Queria te provar o que eu sou

Queria estar perto de você

Sofro tanto quando lembro de você

Muitas vezes penso até que vou morrer

Peço à Deus que olhe um pouco mais pra mim

Pois ninguém vai tirar você de mim

Por quê a gente ama sempre quem não quer

E a resposta não consigo encontrar

Mas não ligo, pois sou louco por você

Nada importa o que eu quero é te amar

Queria estar perto de você

Queria te mostrar que sei amar

Queria te deixar louca de amor

Queria te provar o que eu sou

Queria estar perto de você

POSSE NO ROTARY CLUB MOSSORÓ

A professora Saúde, foi empossada como a mais nova rotariana no dia da posse da nossa diretoria do Rotary para 2023 a 2024. Felicidade querida professora.

NOVA DIRETORIA DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Na primeira foto temos a diretoria completa do Rotary Club de Mossoró, e a segunda foto temos a nova presidente do Rotary e seu ex-presidente.

O BOM IRMÃO E AMIGO QUE PARTIU PARA ETERNIDADE E DEIXOU SAUDADE.

Hoje o dia é de reflexão: Lembranças de um grande amigo (in memoriam)

Na data de 9 de julho do ano de 1940 nascia na comunidade do Poré, zona rural de Upanema, RN, o menino que seria batizado com o nome de MILTON MARQUES DE MEDEIROS.

Com o propósito de vencer na vida, saiu de Upanema e veio tentar a sorte em Mossoró, quando já sabia o que queria e tinha o objetivo de vencer na vida, com amparado nos estudos, uma vez que sempre acreditou que a única forma de se alcançar a emancipação, seria e será sempre através da educação e do amplo conhecimento.

Em nossa cidade, teve o acolhimento dos parentes. Aqui foi humilde, como sempre, o foi. Enfrentou grandes desafios, trabalhou em diversas atividades laborais, até mesmo de ajudante de serviços gerais e de garçom. Para ele era vencer ou vencer.

Tudo era e foi um aprendizado, dificuldades que futuramente o ajudaria a se tornar um cidadão preparado para enfrentar os segredos e desafios da vida, e ser um vencedor.

De Mossoró, pegou a estrada, e foi estudar em João Pessoa, PB. Em lá chegando, além dos estudos na faculdade de medicina, também mantinha uma jornada de trabalho para ganhar um dinheirinho que o ajudaria a cobrir as despesas na capital paraibana.

Concluído o curso de medicina psiquiátrica, não se acomodou, partiu para São Paulo e depois para outras cidades do País. Sempre com o mesmo objetivo antes traçado, queria ser grande, desejava de ampliar os conhecimentos na área da medicina, para prestar o ofício que escolheria com conhecimentos inovadores.

Já consolidado como médico, fundou com outros colegas, um dos primeiros e mais modernos hospitais psiquiátricos do Brasil, o histórico São Camilo de Lelis, atualmente, Milton Marques de Medeiros.

Empresário bem-sucedido e apaixonado pela comunicação, muito antes da internet, imaginou e buscou mecanismos para a área de comunicação que só agora nesses séculos da revolução tecnológica, estamos conhecendo e lidando com mais conhecimento.

Assumiu a missão e implantou no RN, a primeira rede de Rádio AM, a cadeia tropical de comunicação.

Diretor da rádio Libertadora, em pouco tempo, a colocou na preferência dos ouvintes de Mossoró e da Região. Foi dele a ideia e o projeto de produzir e apresentar um programa voltada aos interesses das camadas menos favorecidas socialmente, o Programa a VOZ DA COMUNIDADE, programa que foi primeiro por ele apresentado, depois por outros radialistas, e nos últimos anos tivemos a oportunidade de produzi-lo e apresentá-lo ininterruptamente, por mais de 5 jornadas.

Na sua dinâmica direção da emissora Libertadora, modernizou a comunicação, criando programas jornalísticos, programas culturais, programas para as bases sociais e nos capacitou através de cursos, inclusive, contratando redatores, professores de português e de conhecimento gerais.

Pioneiro e visionário, fundou com seus familiares e alguns amigos, o Complexo Oeste de Comunicação, hoje um dos mais sólidos do RN e do Nordeste brasileiro, quando temos a TCM TELECOM CANAL 10, REDE TCM DE RÁDIO (Mossoró, Assú e Apodi), Portal TCM e Internet.

O menino do Poré, se formou em Medicina e Direito. Foi secretário municipal, e também, assumiu cargo com status de secretário no Governo do RN.

Na década de 1980, Professor da FURRN, com outros colegas, atuou no campo de luta para a estadualização, conquista histórica que fora alcançada no ano de 1986, governo de Radir Pereira, quando o acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, foi o condutor dessa mobilização, luta e grandiosa conquista da sociedade mossoroense e potiguar.

Respeitado por professores, servidores, estudantes e pela comunidade mossoroense e potiguar, o nosso inesquecível confrade Milton Marques de Medeiros, foi eleito e reeleito Reitor da UERN. Concluído os mandatos, foi decisivo na eleição e do seu sucessor.

Não teve mandato político porque nunca aceitou os convites. Com ele estivemos por diversas vezes convidando-o a ser o nosso candidato à deputado ou a prefeito, pelo Partido Popular Socialista) PPS), mas eles gentilmente agradecida o gesto, e declinava do convite.

Em vida, o nosso confrade Milton Marques de Medeiros, além de empresário, foi venerável mestre maçônico, líder classista, imortal da ACJUS, AMLERN, AMOL e de outras congêneres em Mossoró e no resto do RN.

Na ACJUS, foi sócio fundador, primeiro ocupante da cadeira 04, orador e segundo vice-presidente. Registre-se que foi assíduo em nossos eventos. Foi parte decisiva para consolidação da nossa instituição no local e estadual.

Em retribuição aos imensuráveis serviços prestados a nossa instituição, a nossa sede foi denominada de Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, e a nossa segunda honraria, leva o seu nome, qual seja: Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros.

Foi meu professor na vida e na Universidade. A ele devo muito, principalmente a lhaneza com que nos tratava. Na hora do desânimo, sempre foi solidário. Chegava sempre com uma palavra de apoio, a qual invariavelmente melhorava a nossa autoestima. Sem dúvidas, com o inolvidável confrade Milton Marques de Medeiros, víamos o verdadeiro significado da existência humana.

Na ACJUS através do seu corpo de associado, não há um só dia que não lembremos de Milton Marques de Medeiros.

Assim, se vivo estivesse, o inolvidável MILTON MARQUES DE MEDEIROS, estaria completando no dia de hoje, 83 anos de idade, e com a mais absoluta certeza, estaria fazendo o que mais gostava de fazer, praticar o bem, construir amizades, ser participativo com disposição no processo de construção social da nossa cidade e do estado. Viva Milton Marques de Medeiros! Serás eterno em nossos corações e mentes!

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – ESCULTURAS EM MADEIRA

Peças em cedro maciço, em tamanho natural das principais personalidades nordestinas (Zumbi dos Palmares, Vaqueiro catingueiro, Beato Zé Lourenço, Frei Damião, Padre Cícero, Beata Maria de Araújo, Padre Ibiapina, Lampião, Maria Bonita, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Patativa do Assaré e Beato Antônio Conselheiro), feitas pelos geniais escultores de madeira Wildhy Pereira e Frank Castro, ambos cearenses de Ubajara. No museu do Sertão também tem duas obras feitas em imburana pelo artista mossoroense escravo (Beato Antônio Conselheiro e Luiz Gonzaga em pé). Além destas personalidades sertanejas, o acervo artístico do Museu do Sertão também possui várias outras esculturas em madeira, representando o cotidiano regional.

ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]. Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

PERSONALIDADES QUE FIZERAM A HISTÓRIA

Barto nasceu na zona rural de Souza /PB, veio adolescente para Mossoró. Com poucos estudos, aqui trabalhou em tudo. Fez sucesso e ganhou o mundo sempre divulgando Mossoró, no entanto, ninguém tinha dado a ele a importância devida. Quando estava exercendo o mandato de vereadora (PCB/PPS/CIDANIA) – na década de 1990, apresentei projeto de Decreto Legislativo CONCEDENDO o título de cidadania mossororoense a Barto, em vista que o mesmo mantinha as raízes familiares e Mossoró e era, com Carlos André, a voz nacional divulgando nossa cidade. Até hoje ele é continua divulgando Mossoró. Com 50 anos de carreira artística, Barto Galeno vendeu milhões de discos e continua na estrada com sua legião de fãs no Brasil e na América do Sul, sendo cantado por todas as classes sociais.

FOTOS ICÔNICAS

Ricardo Alfredo, Wellington Barreto e Antônio Clóvis – 2023

Noguchi Rosado, Canindé Maia e Sílvio Mendes Júnior – 2008

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROGRAMA CULTURA, CIDADANIA E DEBATE NA FM 105

Todos os sábados das 10h às 11h na FM 105, o programa da ACJUS, que tem na bancada Edilson Gonzaga Junior e Ricardo Alfredo. Boa música, a boa conversa com convidados e participação popular.

E especialmente neste sábado dia 08.07.2023, tivemos a visita do padre Sátiro, que sempre traz comentário e informações importantes. Foi uma manhã extraordinária. Obrigado, padre pela visita.

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Helder Eronildes

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS

O Apresentador Ricardo Alfredo

Promotor de justiça – Romero Marinho

Ricardo Alfredo – apresentador e o promotor de justiça Romero Marinho

Ricardo Alfredo, Romero Marinho e sua esposa dona Mônica.

A entrevista com o promotor de justiça e escritor Romero Marinho, nos contou suas lembranças vividas na infância e na fase adulta, em João Pessoa na Paraíba, comentou sobre seus filhos e sua esposa. Comentou em seguida sobre a sua infância e de sua fase educacional. Em seguida falou sobre a história de sua chegada na universidade e a influência que sua mãe tive em sua vida. Mostrou sua atuação como promotor de justiça e falou sobre a literatura evangélica que todos os dias anunciam o evangelho. Foi um programa profundamente emocionante, é só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

OREMOS

Senhor, venho diante de ti, neste dia de silêncio e de reflexão, para lhe agradecer pela vida, e por mais um dia, em que estou diante do teu amor. Rogo, que a tua paz encontre lugar no meu coração, e que tua sabedoria seja o meu caminho nesta vida. Senhor, preciso de sua força para superar as dores que vida tem. Ensina-me Senhor, a olhar o mundo e as pessoas com o teu olhar, que é cheio de misericórdia e amor. Senhor, dá-me paciência, que eu seja compreensivo, justo e bom. E quando chegar as adversidades, Senhor, dá-me calma e alegre na tua presença.