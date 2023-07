Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A CHAMADA DE DEUS

Este texto é para os que compreendem o valor da convocação de Deus, e tem uma chamada divina para executar uma função especifica. Logo, a chamada é um projeto, que para aceitá-lo, e executá-lo, é preciso ter convicção dentro de um propósito. No entanto, a chamada não está baseada numa lista de tarefas a serem realizadas. Pelo contrário, a chamada é um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o Senhor.

Em diversos idiomas, a palavra chamada, tem uma diversidade de aplicação na linguagem falada e escrita. E na própria Bíblia, encontramos uma ampla variedade de aplicação para o termo chamada, principalmente quando usamos a forma verbal, Kaleo, que se refere diretamente a chamada de Deus para participar como testemunha viva dos seus milagres.

Nas Sagradas Letras encontramos as diversas classificações de chamadas, vejamos algumas: 1- Quando a chamada é divina – Escreveu Mateus: “E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens”. (Mateus 4:19). Explicou o apóstolo Paulo, sobre a chamada: “E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado’. (Atos 13:2); Comentou o escritor aos Hebreus: “E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão”. (Hebreus 5:4); 2- Quando a chamada é pessoal – Deus fala diretamente com a pessoa, vejamos: “ORA, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei”. (Gênesis 12:1); 3- Quando a chamada é espiritual – “E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim”. (Isaías 6:7-8); 4- Quando a chamada é soberana – Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo (os filhos de Israel) do Egito. (Êxodo 3:10); 5- Quando a chamada é poderosa – Então o SENHOR olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas; porventura não te enviei eu? (Juízes 6:14); Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. (2 Coríntios 4:7); Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego. (Romanos 1:16) 6- Quando a chamada é definitiva – “E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus”. (Lucas 9:62) 7- Quando a chamada é especifica – “E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens”. (Marcos 1:17)

Diante de toda leitura, pesquisa e saberes, é possível entender que a chamada de Deus nem sempre nos leva a habitar em palácios, e quase sempre, somos enviados para cuidar de ovelhas no deserto.

A chamada as vezes nos levar a malhar trigo no lagar, sozinho, escondido no deserto. Onde não chega à glória, o louvor e nem a crítica. E quando procura amigos, percebe que aparentemente está sozinho, coberto pelas lágrimas.

A chamada, sempre nos levará a enfrentar, leões, inimigos. No entanto, as armas prestadas não servem ou funciona, nas mãos de quem tem chamada. contudo, quando olhar para suas mãos, só ver uma funda e pedras, contras armas poderosas, confiando apenas na providência de Deus.

A chamada nos leva ao monte Carmelo, para viver desafios, lutas e perseguições. E lá, aparentemente sozinho, viver e ver o cuidado e o milagre de Deus diante dos olhos.

A chamada é cheia de lágrimas, dor na alma, muros altos, mar vermelho, e no coração a voz que diz: siga em frente, é hora de marchar!

A chamada nos leva ao monte da decisão, o Moriá, para passar pela prova mais dura, e pela escolha mais difícil da vida. É lá, que o grande Deus, nos ensina o dom da fé.

Para os que compreendem a fé, a chamada vem acompanhada de desprezo dos homens, perseguição sem razão, sofrimento, lamentos e lutas. No entanto, para os que suportam, Deus garante a vitória.

Aos que tem chamada, tem por garantia, a proteção de Deus, a certeza de onde pisar ser abençoado. E quando alguém se levantar contra, cairá, como cai a folha seca.

Portanto, a chamada é cheia de mistérios, onde o racional humano, nunca é o principal. Mais é a fé, que nos leva a ver o invisível, a enfrentar o leão, a destruir os gigantes, a fazer correr rios de águas no deserto, é a mesma que nos diz todos os dias: foi Deus que chamou, capacitou e escolheu para uma missão. Então, não há como escapar, fugir, ter medo ou abandonar. Pois no seu tempo a chamada virar a você, e dela, não há escape.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo