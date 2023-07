Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A saída

“A saída para que a humanidade sobreviva, é o amor ao próximo”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

AVISO DE DEUS

“Ai dos juízes injustos e dos que decretam leis injustas! Daqueles que não deixam haver justiça para os pobres, para as viúvas e para os órfãos! Sim, porque a verdade é que chegam até a roubar as viúvas e os órfãos!” (Isaías 10:1-2)

A CORRUPÇÃO

Esse é um tema que neste país nunca sai de moda, a corrupção. O tirar vantagens indevida, é algo entranhado no DNA da política tupiniquim. Entra governo, sai governo, e a corrupção permanece. E ai de quem ousar lutar contra ela, pois em alguns segundos, tem a sua reputação destruída pelos comandantes da prática delituosa. Que é aceitável como meio de negociação política.

Conceitualmente, podemos dizer que a corrupção é o tirar vantagens que envolve interesses em benefícios pessoais, dentro e fora, das funções públicas ou mesmo requerer vantagens indevida para si ou para outro. Este tipo de ação, ato de corrupção, lesa a nação em todos os aspectos. E é a grande produtora de miséria.

Em linguagem cotidiana, corrupção é quem age de forma desonesta com o intuito de receber vantagens para si ou para outros, através de ameaças ou suborno.

Dentro do arcabouço jurídico, a corrupção é tipificada em dois aspectos: passivo e ativo. No passivo, ou seja, corrupção passiva, só pode ser praticada por agente público e está prevista no artigo 317 do código penal, dentro do capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Já a corrupção ativa, ou suborno está tipificada no artigo 333 do código penal, com pena de até 12 anos. Diz o Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Em diversos estudos, podemos encontrar as seguintes modalidades de corrupção, que são classificadas em: 1- corrupção lateral – está relacionado com a capitação e domínio da bancada legislativa em troca de votação de projetos que beneficie o governo. É uma relação promiscua entre o poder executivo e o poder legislativo, tendo ações de corrupção ativa e passiva. Sendo a ativa o oferecimento de valores em troca do voto ou a passiva em troca de cargos público para seus cabos eleitorais. 2- Corrupção circunstancial – ocorre quando o funcionário público, obtém vantagem para si ou para outro, interferindo nas regras e normas, já reconhecida judicialmente, para beneficiar amigo ou corruptor. 3- Corrupção preditiva – Ocorre antes, durante e depois ao assumirem o cargo eleitos público. Quase sempre por trás está um lobista. Sempre ocorre no período da eleição quando grupos econômicos se aproximam de futuros eleitos para aliciar vencedores de pleitos eleitorais com interesses em ser atendido em suas demandas. 4- Corrupção Sistêmica – é estimulada e criada pelo sistema, em virtude de suas: ineficiências, falta de rigor, excesso de informalidade (ou de burocracia). Cuja intensão é burlar as normas e regras. 5- Corrupção corporativa – Ocorre quando todo o corpo administrativo público eleito, leva a estrutura pública está em corrosão das estruturas legais.

De modo geral, a corrupção, afeta a população, pois diminuir os investimentos públicos na saúde, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida, e fere a Constituição ao ampliar a exclusão social e a desigualdade econômica.

A verdadeira ameaça ao estado democrático de direito é a corrupção. logo, imperando a corrupção, a legitimidade das decisões torna-se inocula, pois sempre haverá a ideia de vantagem na decisão, e o interesse público é desvirtuado.

Por outro lado, o melhor caminho para minimizar e combater as práticas de corrupção, estão diretamente ligados a conscientização e a educação, fatos primordiais para mudança de rumos de uma nação.

E é exatamente por isso, que pouco ou quase nada, é investido na educação. Pois o cidadão em contrato permanente com a educação, torna-se livre do sistema dominante e passa a reger suas decisões e escolhas. Somente a ideia da liberdade de escolha do cidadão consciente e educado, causa pavor na elite dominante.

De forma triste, podemos constatar que a impunibilidade gerou a certeza para ampliação do sistema de corrupção. E assim, a corrupção ficou entranhada no pensamento de grande parte dos gestores públicos, que já minimizam, a corrupção como ato ou ação de governar.

Nas ruas é comum ouvimos: todos os políticos são corruptos, ou, o nosso país é assim mesmo, nunca vai mudar. Entretanto, é perceptível que ainda há muitos políticos e gestores públicos que tem compromisso com a ética, a honestidade, e que são bem-intencionados com a coisa pública e o bem-comum.

A CERTEZA

“Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado e, quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos”. (ROBERT JASTROW, Astrônomo, Físico e Cosmólogo).

CONVOCAÇÃO DA ABROL/RN

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES DA MPB – Como É Que Posso Ser Feliz Sem Você? intérprete -Cláudio Roberto

Em 1974, essa canção nostálgica tomou conta de todo o país na voz de Cláudio Roberto, que estava em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Ousamos uma das lindas canções da MPB (https://www.youtube.com/watch?v=CoFVpOVPOd0)

Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente

Desde que você partiu que eu estou diferente

Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida

Tento enganar a mim mesmo fingindo que sou feliz

Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim lembra você

Desde que você partiu minha vida é sofrer!

Como é que eu posso ser feliz sem você

Se não existe amor igual a você?

Como é que eu posso ser feliz sem você

Se não existe amor igual a você?

Hoje eu sinto que a vida já não vale nada

O meu castelo de sonhos rolou pelo chão

Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada

Eu só queria você para ser meu amor

Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você?

Será que é meu destino viver sem você?

Como é que eu posso ser feliz sem você

Se não existe amor igual a você?

Como é que eu posso ser feliz sem você

Se não existe amor igual a você?

APLAUDIDO EM MOSSORÓ E NO MUNDO

Canindé Maia, sempre atento as necessidades da humanidade, principalmente da classe estudantil, vêm lançando mais um belo livro. Para quem deseja conhecer as revalidações, eis a diga de um bom livro. Parabéns, companheiro.

VISITA ILUSTRE NO PROGRAMA ACJUS NA TV (Programa Memória Acadêmica Trajetórias)

O confrade Petronilo Hemeterio Filho – APLA e ACJUS sendo entrevistado no Programa Memória Acadêmica Trajetórias TV CÂMARA e TCM CANAL – relatando um pouco da sua trajetória de vida social e Cultural. Petronilo tem uma história de desafios, porém vitoriosa. Breve repassaremos para todos essa histórica entrevista.

POSSE NO ROTARY CLUB MOSSORÓ

No dia 06 de julho, o Rotary Club estará em festa para receber a sua nova presidente, Maria da Conceição Soares Fernandes. Que seja uma gestão abençoada.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – COLEÇÃO DE CHIFRES, GALHADAS E DENTES DE ANIMAIS

No Museu do Sertão existe uma grande coleção de chifres simples, galhadas (tipo de chifre ramificado) e dentes (presas) de animais domésticos e silvestres, nativos e exóticos. A coleção contempla grandes e bonitos chifres de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, antílopes e de cervídeos do Gênero Mazama; galhadas de cervídeos; dente de elefante (marfim) e presas de suínos (porco doméstico e javali) e de pecarídeos (queixada e caititu). Os chifres em forma de galhada e os chifres simples dos cervídeos só existem nos machos e caem todos os anos após o período reprodutivo. Suas funções são atrair a fêmea e disputar com outros machos a conquista da fêmea para o acasalamento. No acervo do Museu do Sertão também estão expostas cabeças (caveiras) das 4 raças de búfalo criadas no Brasil: Murrah, Jafarabadi, Mediterrânea e Carabau.

ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

identificados: sentados – Raimundo Fernandes, Wellington Barreto, Antônio Clóvis e Ricardo Alfredo. De pé – Geraldo Maia.

identificados: Wellington Barrto, Antônio Clóvis e Ricardo Alfredo.

identificados: sentados – Raimundo Fernandes, Wellington Barreto, Antônio Clóvis e Ricardo Alfredo. no final da mesa a presidente Conceição Fernandes. de pé – Nice esposa de Geraldo e um pouco atrás temos o casal : Rodrigues e esposa.

O presidente da ACJUS, José Wellington Barreto, a convite dos confrades Antônio Clóvis, Ricardo e Geraldo Maia, participamos da reunião ordinária do Rotary, uma instituição muito importante para o nosso contexto social e Cultural. Foi uma noite ótima, mesmo com despedida do presidente Geraldo Maia que passará o bastão para dona Ceição Fernandes, nova presidente do Rotary Club Mossoró.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA ESTÃO ABERTAS!

O Mini Ateliê do Albem está ofertando um curso de noções básicas de corte e costura, que será iniciado no dia 13 de junho. Qualquer pessoa pode se inscrever, por meio do link que está disponível nos stories.

São 15 vagas disponíveis e, para as pessoas que não fazem parte de nenhum projeto social desenvolvido pela instituição, será cobrada uma taxa de R$ 50. Todo o material do curso, que terá carga horária de 40 horas, será disponibilizado para os alunos.

O curso será ministrado no período de 6 semanas, com aulas em 3 dias da semana (terça, quinta e sábado). Você pode se inscrever até o dia 9 de junho ou enquanto durarem as vagas! 📞 Para mais informações, entre em contato por meio do nosso WhatsApp (84) 98855-3452 ou 3062-3155.

COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected] . Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

PERSONALIDADES QUE FIZERAM A HISTÓRIA.

Wellington Barreto Tempo da luta pela revolução

Eleito vereador pela cidade de Mossoró.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃS – O Grande Amor de Deus – Feliciano Amaral – Um dos grandes intérpretes da música cristã, Feliciano Amaral, foi recebido na eternidade em 2018 e deixou um legado de grandes louvores. Ousamos na voz de Feliciano Amaral uma das mais lindas canções cristãs. (https://www.youtube.com/watch?v=dfgAogxTfZM)

O grande amor de Deus, este tão grande amor

É bem maior do que alguém possa imaginar

Excede a tudo o que se possa conhecer

É insondável, inigualável o amor de Deus

Vejo o amor de Deus

No amanhecer de um novo dia

No ar puro que eu respiro

Ou na voz com que eu canto

Sinto o amor de Deus

Em tudo o que se movimenta

No sorriso da criança, na alegria ou no pranto

Em qualquer ocasião,

Posso sentir esse grande amor

A cada passo que eu der

Mesmo quando o fim vier

E a jornada chegue ao fim

Pois eu sei que esse grande amor

Refletido em toda a criação

Me concede a alegria de sentir que a cada dia

Esse amor cuida de mim

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROJETO NUACES

A atuante presidente da Amarp, Francy , vem desenvolvendo um trabalho silencioso e espetacular com o projeto Nuaces. Este projeto visa levar cultura em forma de quadros as instituições e as personalidades da região. Parabéns.

PROGRAMA CULTURA, CIDADANIA E DEBATE NA FM 105

Todos os sábados das 10h às 11h na FM 105, o programa da ACJUS, que tem na bancada Edilson Gonzaga Junior e Ricardo Alfredo. Sempre acompanhado pela boa música, e a boa conversa com os convidados e a participação popular.

LIVRO ESCRITORA DULCE E REVISTA EM HOMENAGEM A TALENTOSA ESCRITORA DULCE

O primeiro exemplar comenta a vida da escritora e pesquisadora Dulce Cavalcante, já o segundo trata do seu livro “…um chão de memória soltas” que faz um belo relato das histórias que dona Dulce viu e participou.

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Elder HEronildes

Material comprado para as obras do auditório (memorial) acadêmico Elder Heronildes da Silva. Em breve estaremos inaugurando o auditório na sede da ACJUS.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS. Dia 23.06.23

O Apresentador Ricardo Alfredo

Dona Dulce – Escritora

Ricardo Alfredo- apresentador, Dona Dulce – escritora.

A entrevista com a escritora e imortal da AFLAM, Dona Dulce, nos contou suas lembranças vividas na infância e na fase adulta, tanto no Ceara, como em Minas Gerais. Comentou sobre seus filhos e livros. Lembrou da dura vida do sertanejo e das grandes vitorias vividas. A escritora lembrou de sua infância e de sua fase educacional. Em seguida falou sobre a história de chegada nas academias, principalmente na AFLAM, e ainda comentou sobre seus projetos que ainda tem a realizar. Foi um programa profundamente emocionante, é só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

Prece (oremos ao grande Deus)

Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes.

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes, e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos.

Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade; se me deres a força, não me tires a sensatez; se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade.

Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus adversários com mais severidade do que a mim mesmo.

Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido, e nem pelo desespero, quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo.

Ó Deus! Faze-me sentir que o perdão demonstra força, e que a vingança é prova de fraqueza.

Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se me faltar à saúde, conforta-me com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão.

Finalmente Senhor, se eu Te esquecer, Te rogo que nunca Te esqueças de mim.