Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DEUS QUE COMANDA O UNIVERSO E QUE PRESERVA A VIDA

A revelação do Grande Deus ao profeta Isaias, mostrou a sua grandeza e sua glória, diante do mundo perdido em teorias e incredulidade. Diz o Senhor dos exércitos: “Ainda antes que houvesse dia, Eu Sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá?” (Isaias. 43:13)

No mundo atual, as religiões, vem pouco a pouco se tornando apenas um clube de encontros para finais de semana. E a parte pior, é que muitos estão se auto engando sobre a fé, a graça e o amor de Deus, através de Cristo. Pensam que é somente fazer parte de um grupo religioso e tudo fica bem.

Pelo contrário, devemos buscar com Deus uma relação de intimidade, no sentido de conhecer, e de se envolver no seu manto de amor e perdão. E assim, a cada dia, a relação com Deus vai se estreitando por meio da fé, ou seja, da confiança no eterno Deus e no sacrifício vicário de Cristo.

Mesmo sabendo que há no mundo uma grande quantidade de pessoas que não acreditam na existência de um Deus, mesmo assim, aqueles que crerem devem respeitar a sinceridade e a visão de vida que os outros assim expressam. No entanto, precisamos de forma inteligente partilhar a certeza da fé, sem agredir, a quem pensa diferente. Mostrando-lhe o nosso exemplo vivo de transformação e de novo nascimento.

A simples leitura das Sagradas Letras, inspirada pelo Espirito Santo, nos leva a compreensão da grandeza de Deus e o seu poder de agir. É tão extraordinário, o seu comando, que ficamos impactado pela beleza da criação. Pois até os céus manifestam a glória de Deus.

Quando usamos os telescópios Hubble e James Webb, como nos olhos, descobrimos a imensidão da criação, e ficamos pasmos diante da grandeza do universo e de sua beleza. Pois ao olharmos, para as mais longínquas galáxias, até os mais experientes cientistas, ficaram maravilhados com o universo e suas leis. Para os crerem, criação do eterno Deus.

Não é necessário ir tão longe para compreender que tudo teve uma mente que pensou cada detalhe, cada lei, cada função planetária, cada sol, cada gravidade, cada aspecto de sistema e cada interação celular. basta olhar ao seu redor e notar que em tudo há um plano. E, essa mente inteligente, por fim, criou a coroa de tudo, o homem.

Hoje, com o avanço de nossa ciência, entendemos como o ser é formando no interior de sua mãe. Um simples espermatozoide, encontra um óvulo, e explode a vida, isso é maravilhoso! Espetacular! E ao receber entendimento sobre a vida exclamou o salmista: “Eu te louvarei Senhor, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia”. (Salmos.139:14-16).

Mesmo diante de tanta graça, tanta maravilha, ainda assim, esse Deus, quer ser nosso amigo. E de tal modo, que comunicou ao profeta Isaias, quando afirmou: “Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu Sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, Eu Sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá?” (Isaías. 43:12-13).

Caros amigos e amigas leitores, como poderia eu deixar de vós falar essas verdades eternas, mesmo sendo criticado pela mim fé, por aqueles que receberam conhecimento, e não usam o entendimento. Continuarei a dizer: a você abatido, cansado da vida, Deus pode fazer um pacto com você lhe dar alegria de viver; a você que não tem paz e nem sossego, Deus o quer dar o gozo e a alegria da sua paz. Afirmou o Cristo: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. (João 14:27). E ainda avisa: “Quem se levantou contra o Todo Poderoso e teve paz?” (Jó.9:4).

Portanto, meus amigos e amigas leitores, Deus tem um plano para sua vida. E mesmo que homens zombem e falem mal, Deus conhecer você, e por você, enviou a Cristo, que deu a sua vida por amor. Creia e receba o espírito de paz e alegria que há no Cristo.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo