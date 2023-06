Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A PRESUNÇÃO HUMANA E O AGIR DE DEUS

O orgulho é capaz de trazer todos os males a alma humana. E como fruto do orgulho, surge a presunção que tem como significa: pretensão, vaidade e empáfia. De modo conceitual, a presunção é uma opinião ou juízo de valor baseados na aparência, ou mesmo na teoria do achismo. O que pode ser classificado como uma compreensão errada dos nossos desejos e ambições honestas.

Por outro lado. A presunção também é um ato de se vangloriar e permitir que o ego domine a pessoa, a ponto delas não enxergarem o outro como semelhante. E é exatamente deste egocentrismo que surge a prepotência, tão rejeita pelo criador.

A presunção é uma das características das pessoas más nos últimos dias, como doutrina o apóstolo Paulo, vejamos: Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. (2 Timóteo 3:1–5)

A presunção está relacionada diretamente a quase todos os tipos de pecados, e é a raiz de amargura da alma que leva a morte. Contrário a presunção, o apóstolo Paulo nos ensina: “Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo.” (Filipenses 2:3). No entanto, o ser humana não tem condições de realizar essa mudança sozinho, visto que está ainda na natureza pecaminosa, ele precisa da ajuda de Deus e da orientação do Espírito Santo.

Querer mudar a própria natureza humana sozinho, ou mesmo usando a razão humana, é impossível, pois, nenhum de nós podemos fazer isso naturalmente. Nossa natureza é pecaminosa, desde a queda de Adão. Oe é dessa natureza pecaminosa e egoísta que nos levar ao egotismo de quer nos colocar em primeiro lugar. Entretanto, quando nos colocamos sobre o domínio do Espírito Santo, o qual nos levar a compreensão da grandeza de Deus, e a nossa infinita pequeneza. Aconselha o apóstolo Pedro: “Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido”. (1 Pedro 5:6). Já o apóstolo Tiago confirmar a doutrina de Pedro ao reafirmar: “Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará”. (Tiago 4:10). Na linguagem do apóstolo há um tempo em que Deus levar o oprimido e exalta o abatido. Para isso acontecer é necessário está completamente nas mãos de Deus.

Quando estudamos as Sagradas Letras, a Bíblia, compreendemos que nada pode impedir vontade de Deus, que é soberana e eficaz. No entanto, o fica claro, que o próprio Deus permitiu que homem fosse capaz de escolher tudo em sua vida, o que chamamos de livre arbítrio.

O patriarca Jó, vivendo em dias difíceis e coberto de vergonha e dor, afirmou: “Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos.” (Jó 42:2)

Já o profeta Isaías, teve uma extraordinária visão da parte de Deus, vejamos: “Muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou. Ninguém pode livrar alguém da minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? “(Isaías 43:13)

O Eu Sou, através da palavra, comunica que ninguém e nada é capaz de evitar, ou mesmo impedir o seu agir. E que todos os seus planos serão concretizados, assim como a sua vontade será estabelecida. Ele mesmo afirma: “operando Eu quem impedirá?

Portanto, O Senhor, o Rei do universo, o todo poderoso, é imbatível. Pois quando Ele age… ninguém o impede, ninguém ousa atrapalhar o seu querer. Ele pode tudo mesmo, pois está assentado acima das estrelas e da morte. Por isso, nenhuma circunstância ou fato, pode detê-lo. Pois quando determina e planeja, tudo acontece como Ele quer. Então, não há motivos para duvidar, ou desanimar de suas promessas. Confie e segui em frente, pois o propósito de Deus e o plano que Ele tem para cada vida acontecerá. Basta crer!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo