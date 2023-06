Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A BONDADE DE DEUS

Fonte: Google.

Na visão teológica, ou mesmo na visão da fé a vida é sustentada pela bondade e misericórdia de Deus. No entanto, é bom lembrar que a bondade de Deus é privada para aqueles que temem a Ele, sendo um pré-requisito fundamental, da fé.

Quando analisamos as Sagradas Letras, em conformidade com as orientações do Espírito Santo, compreendemos que, a bondade de Deus não está relacionada com receio e medo, pelo contrário, está relacionada com o respeito a sua santidade. Então, o desejo de Deus é ser amigo de quem o invoque e respeite as suas leis que conduzem a vida.

Por outro lado, muitos afirmam que suas leis são duras e severas, entretanto, podemos comparar aos pais que sempre são bondosos, porém, exigem respeitos dos filhos como prova de amor.

Vejamos algumas passagens bíblicas que afirmam e reafirmam a bondade de Deus para com a humanidade.

“Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti!” (Salmos 31:19)

“Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos”. (Deuteronômio 7:9)

“Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus”. (Efésios 2:6-7)

“Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura; fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria”. (Salmos 65:11-12)

“O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz”. (Salmos 145:13)

“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo”. (Salmos 116:12-14)

Portanto, o temor ao Senhor está diretamente relacionado a sua bondade, visto que, o temor significa reverenciá-lo e respeitá-lo por quem Ele é, e ao mesmo tempo, compreendendo que Ele é bondoso. Ademais, a sensibilidade de quem teme, é perceber que nEle há eterno refúgio para os que passam pelas intempéries da vida. E é exatamente o temor do senhor no reconhecimento de bondade, esperar, que sabemos que todas as promessas ao nosso respeito serão cumpridas através da sua bondade.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo