Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Reflexão

“O mundo é muito agitado. No entanto, é dentro, no mais profundo eu, que podemos vencer as mais duras batalhas. Porém, quando a dor, a angústia e a solidão baterem em sua porta, é necessário ter fé e permanecer firme vendo o invisível.” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O MELHOR CAMINHO É CONFIAR EM DEUS

Em diversas passagens bíblicas, a orientação sempre foi, e sempre será, confiar em Deus em todas as situações. E com certeza, esse é o melhor caminho ou o mais acertado. Visto que a confiança gera segurança para enfrentar os desafios da jornada chamada vida. Então, meditemos e avaliemos com toda racionalidade que a fé nos proporciona.

“Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito; pois a letra mata, mas o Espírito vivifica”. (2 Coríntios 3:4-6)

“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta”. (Salmos 18:2)

“pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmos 91:2)

“O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam,” (Naum 1:7)

“Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia!” (Salmos 84:12)

“Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam”. (2 Samuel 22:31)

“Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação!” (Isaías 12:2)

“Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele; certo é que defenderei os meus caminhos diante dele”. (Jó 13:15)

“Senhor, meu Deus, em ti me refúgio; salva-me e livra-me de todos os que me perseguem”, (Salmos 7:1)

“Cada palavra de Deus é comprovadamente pura; ele é um escudo para quem nele se refugia”. (Provérbios 30:5)

“Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam”. (Salmos 9:10)

“Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança; confiaram, e os livraste”. (Salmos 22:4)

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento”; (Provérbios 3:5)

“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá”: (Salmos 37:5)

“Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti”. (Salmos 56:3)

“Pois tu és a minha esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude”. (Salmos 71:5)

“Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia”. (Isaías 26:3)

“Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem”. (1 Timóteo 4:10)

“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus”. (Salmos 20:7)

“Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia”. (Salmos 32:10)

“É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens”. (Salmos 118:8)

“Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou”. (1 João 3:21-23)

“por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele”.

(Efésios 3:12)

“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada”. (Hebreus 10:35)

“Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está”. (Jeremias 17:7)

“Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá”. (1 João 5:14)

Portanto, confiar em Deus, incondicionalmente não é uma tarefa fácil, é preciso ter um coração despendido das coisas materiais. E ao longo da caminhada, não condicionar a fé e a confiança as circunstâncias momentâneas. No entanto, em cada passo da vida, devemos observar e obedecer a sua palavra, através de Cristo. E jamais podemos esquecer! Deus nunca desampara e nem abandona os que Nele confia. Portanto, nesta vida só nos resta confiar no Senhor.

ORIGEM DO DIA DE SÃO JOÃO E DA FESTA JUNINA

foto: google.

O Dia de São João é celebrado em 24 de junho, por ser a data tradicionalmente atribuída ao nascimento de São João Batista. Existem duas possíveis explicações para a origem do termo Festa Junina. A primeira é pelo fato das comemorações ocorreram durante o mês de junho. Já a segunda teoria afirma ser uma homenagem direta a São João. No princípio, em alguns países da Europa, a festividade era chamada de Festa Joanina.

A festa junina tem origem pagã. Ela comemorava os deuses responsáveis pela fartura das colheitas, no hemisfério norte, porque em junho é verão e altura de colheita nesse hemisfério. É diferente do Brasil, que fica no hemisfério sul e é inverno na festa junina.

Como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa pagã, deu a ela um significado cristão. Assim, escolheu os santos mais populares do mês de junho e fez a festa junina virar uma homenagem a eles.

Vejamos agora as tradições juninas que ocorrem na festividade de são joão em todos o pais.

Comidas – Quanto as comidas típicas, quase todas são feitas de doces e salgados, sempre contem milho, ou receita com milho, como por exemplo: canjica, pamonha, curau, pipoca e bolo de milho. Arroz doce, pé de moleque, cocada, doce de abóbora e de batata doce, paçoca, cuscuz e bebidas como vinho quente e quentão também compõem a culinária típica da festa.

Arraial – Já o Arraial é independente, pode ser em qualquer lugar, sitio, fazenda, zona urbana e assim por diante. A decoração é simples com bandeirinhas, balões e palha. Barracas com os quitutes juninos também compõem a decoração.

Fogueira – Um dos símbolos mais importantes da tradição tem origem na celebração do solstício de verão. A prática é associada a outras tradições populares, como a quadrilha caipira e o forró.

Balões e fogos de artifício – Esses itens estão relacionados ao uso da fogueira junina. Espetáculos pirotécnicos são uma parte essencial da festa junina nordestina e servem para despertar São João, de acordo com a tradição popular.

Mastro de São João – O mastro é erguido durante a festa para celebrar os três santos juninos. Essa tradição também tem origens pagãs, embora seja bastante enraizada pelo cristianismo.

Quadrilha – A origem da quadrilha é francesa e era muito popular entre os aristocratas do século XVIII, espalhando-se por toda a Europa. As elites portuguesas e brasileiras trouxeram essa tradição no século XIX, quando se popularizou no Brasil e se misturou com outras danças nacionais.

Os festejos de São João são a fonte de lucro de muitas famílias. Quem quer comemorar e ainda aproveitar para contribuir com essas pessoas, ainda pode adquirir kits juninos, que podem vir apenas com pratos típicos ou incluir decorações e bebidas.

Portanto, Todos os anos a nação se une em torno das festas juninas, principalmente na região nordeste. Porém, a festa junina já tomou conta de toda nação, e mesmo nos estados do sul, há grande comemorações juninas. Quanto a sua tradição é totalmente de origem cristã. Todavia, alguns dos elementos tradicionais, tiveram sua origem em cultos pagãos.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES DA MPB – Só Mesmo Crendo Em Deus – Nelson Ned

Hoje ouviremos na linda voz do saudoso Nelson Ned, a linda canção cristã, “Só Mesmo Crendo Em Deus”. Foi exatamente no momento mais difícil de sua vida que, Nelson Ned, passou a compor lindas músicas de formato cristão, o que levou ele há uma inabalável fé no salvador Cristo Jesus. Então, lhe convido a ouvir, e cantarmos juntos. (https://www.youtube.com/watch?v=HKHmmo3ZIDQ)

Só mesmo crendo em Deus

Só mesmo tendo Deus

Eu pude suportar

As coisas que eu passei

O quanto eu já chorei

Que nem é bom lembrar

Ah! Se eu não cresse em Deus

Se eu não tivesse Deus

Não quero nem pensar

Onde estaria eu

Não fosse a mão de Deus

Para me segurar

Só mesmo crendo em Deus

Só mesmo tendo Deus

É que a gente vai

Só mesmo orando a Deus

E só louvando a Deus

É que a gente não cai

Se o mundo me enganar

Se tudo me faltar

Eu ainda creio em Deus

Nos sofrimentos meus

Virá a mão de Deus

Outra vez me amparar

Se o mundo me enganar

Se tudo me faltar

Eu ainda creio em Deus

Nos sofrimentos meus

Virá a mão de Deus

Outra vez me amparar

Nos sofrimentos meus

Eu tenho a mão de Deus

Para me segurar (Composição: Nelson Ned).

ACONTECEU … CONVITE DA ACJUS

ACJUS – PCAMMM visitas ilustres, inclusive, do Dr. Silvério Soares (AMOL), Dr. Giuliano e Dra. Thalita (artistas plásticos), TANIAMA VIEIRA(ACJUS, AFLAM e ALAM) Franci Dantas (AMARP e ACJUS), Antônio Marcos de Oliveira (ACJUS), Filemom Rodrigues Pimenta (AMOL), Eriberto Monteiro (FVR), Maria José Soares, Marta Rocha, João Marcos, Lucas Rafael Lopes Monteiro, Geraldo Fernando, Alisson Oliveira e Cecília Anália Pereira Barreto. Todos participando do Visita Guiada ao Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, a sala da AMOL e da AMARP. Na ocasião, o PCAMMM recebeu doação de uma belíssima obra de artes produzida pelo médico cirurgião dentista Gulliano Nunes e sua esposa Thalita Alves Nunes, obra que será incorporada ao nosso patrimônio através do Projeto NUANCES. Manhã muito participativa e de grande proveito. Obrigado aos participantes.

CONGRESSO DO ROTARY EM NATAL

Apresentação da ABROL Pelo Presidente Geraldo Maia. Participação da nossa nova presidente Conceição Fernandes.

ANIVERSARIANTE

Dia 17 de junho, aniversário da advogada Gabriela Vitória Torres Vieira. Filha de Dr. Clóvis e da professora Maria da Saúde Torres. Parabéns.

BATE-PAPO

Confere lá! Aproveita, inscreve, compartilhe e aperte o sininho na opção TODAS AS NOTIFICAÇÕES para não perder nossos episódios. Quem você quer homenagear? Nossos encontros: Segundo e quarto SÁBADO do mês, às 16h. DIA 24 DE JUNHO. (https://www.youtube.com/@nacasadopovopodcast)

ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

Na última reunião do Rotary Club Mossoró, contamos com a ilustre presença do senhor Guido, italiano, que atua na cidade de Mossoró. E com ele veio um mimo do Rotary Italiano para o Club Mossoroense, o qual retribuiu com outro. Foi uma reunião muito produtiva. Parabéns ao Rotary.

ELEITA A NOVA DIRETORIA DO ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

Eleita a nova presidente do Rotary Club Mossoró, a senhora Conceição Fernandes, que também recebeu o título máximo do Rotary internacional, companheiro Paul Harris. Depois de muitos anos atuando no companheirismo do Rotary, tanto ela, como o seu marido, o cardiologista Raimundo Fernandes, o título vem no momento certo e merecido. Parabéns.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA ESTÃO ABERTAS!

O Mini Ateliê do Albem está ofertando um curso de noções básicas de corte e costura, que será iniciado no dia 13 de junho. Qualquer pessoa pode se inscrever, por meio do link que está disponível nos stories.

São 15 vagas disponíveis e, para as pessoas que não fazem parte de nenhum projeto social desenvolvido pela instituição, será cobrada uma taxa de R$ 50. Todo o material do curso, que terá carga horária de 40 horas, será disponibilizado para os alunos.

O curso será ministrado no período de 6 semanas, com aulas em 3 dias da semana (terça, quinta e sábado). Você pode se inscrever até o dia 9 de junho ou enquanto durarem as vagas! 📞 Para mais informações, entre em contato por meio do nosso WhatsApp (84) 98855-3452 ou 3062-3155.

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

O AMOR NA VISÃO DO APÓSTOLO PAULO DE TARSO

“O amor é paciente, é bondoso; o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1 Coríntios 13:4-7).

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – Louças de Barro

Antigamente, as louças feitas de barro (cerâmica vermelha) eram de uso generalizado nas fazendas e cidades sertanejas. No passado, as famílias ricas, embora também usassem objetos de barro, importavam louças de porcelanas de países europeus, como França, Inglaterra, Itália e outros, principalmente, aparelhos de jantar, chá e café, tigelas, penicos e escarradeiras. A grande maioria dos recipientes de uso cotidiano, como panelas, cuscuzeiras, alguidares, travessas, pratos, sopeiras, farinheiras, açucareiros, potes, quartinhas, penicos, fogareiros e muitos outros utensílios domésticos eram feitos de barro pelas louceiras (ceramistas ou artesãs do barro). Este trabalho artesanal era executado na sua imensa maioria por mulheres e é uma herança indígena, que passa de geração a geração até os dias de hoje. Atualmente, os objetos de barro ainda são muito usados nas fazendas, vilas e cidades nordestinas. Com o passar do tempo, foram aparecendo, no mercado local, utensílios domésticos feitos de ferro, como as tradicionais panelas de ferro, que também já caíram em desuso. Vasos de porcelana, ágata, vidro, alumínio, aço inox e plástico substituíram boa parte das louças de barro. O Museu do Sertão possui uma grande e variada coleção de peças de barro em seu acervo.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROGRAMA CULTURA, CIDADANIA E DEBATE NA FM 105

No sábado, com apresentação odo programa por Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo, esteve conosco o senhor Melquisedeque, que comentou sobre o tema funcionário público. Foi extraordinário e de grande proveito para estudantes e pesquisadores e curiosos do assunto. Sobre a regência do mito, Ênio, o programa foi um show. Parabéns a todos.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ

Identificados – Carlos Augusto Rosado, Laplace Rosado Coelho, Elder Heronildes, Rosalba Ciarlini e Raimundo Nonato – 1981

Elder Heronildes e Fafá Rosado – 2006

CONVITE ESPECIAL

Lançamento em Brasília do livro do confrade Francisco Canindé. Parabéns.

AMARP – PROJETO NUACES

Tem sido um show a parte o projeto nuaces, idealizado pela AMRP sobre a coordenação de sua presidente Francy.

ANIVERSÁRIO – ACJUS

No dia 17 do mês corrente, o confrade, David de Medeiros Leite, apagou mais uma velinha. Parabéns.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

O Apresentador Ricardo Alfredo e professor Lemuel. Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. dada elo presidente da SBEC professor Lemuel. Falou sobre a história da SBEC e seus projetos em Mossoró durante sua gestão. Foi um programa profundo e emocionante, é só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; e o conhecimento do Santo é o entendimento”. (Provérbios 9:10)