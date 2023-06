Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A REVELAÇÃO DA ASSINATURA DE DEUS EM TODA A CRIAÇÃO

Foto Google.

Quando mergulhamos nas ciências em busca de conhecimento e saberes, talvez em busca de quem somos? De onde viemos? E qual o nosso objetivo de estar aqui? Nos deparamos com uma marca na natureza que é prova da existência de uma mente inteligente por trás de tudo que foi criado.

Diz as Sagradas Letras, a Bíblia, que Deus é trino, ou seja, três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Único em essência, porém, trino em personalidade.

Conta-nos o Sagrado livro, que Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança, e diferente dos animais. E assim, o seu criador dotou de alma vivente, que significa: (ter sentimentos, emoções, raciocínio, livre arbítrio, inteligência) e de Espírito que é o sopro ou centelha de vida.

Em toda natureza, assim como no universo há a marca ou assinatura de Deus. Desde as grandes coisas até as mais simples, ou mesmo, dentro das coisas mais complexas, há um aviso ao homem do seu criador.

Quando observamos a natureza e suas leis, logo se percebe, que são imutáveis, ou seja, eternas. E mesmo sabendo de sua existência, não é possível tocá-la, apenas senti-la. Assim é o grande arquiteto do universo. E estas mesmas leis são transcendentes, assim como o seu criador.

A sua assinatura é legível e perceptível em tudo e em todos. E dentro da própria natureza encontramos a sua sutil assinatura. Vejamos, e julgue, dentro da razão e do conhecimento da realidade exposta. 1- Homem – tem alma, corpo e espírito (três em um); 2- Tempo – tem passado, presente e futuro. (três em um); Espaço – largura, altura e profundidade. (três em um); 3- Base da matéria – prótons, nêutrons e elétrons (são os átomos), (três em um); 4- Estado básico da matéria – sólido, líquido e gasoso. (três em um); 5- Música – melodia, harmonia e ritmo. (três em um). Então, a sua assinatura estar em todos os lugares. E essa ideia do Deus três em um, é o Deus das Sagradas Letras, que deixou sua marca em toda a sua criação.

Quando passamos a analisarmos um o girassol, o seu miolo que é preenchido com sementes, nos mostra um duplo espiral que contém vinte e uma (21) sementes no sentido horário e trinta e quatro (34) no sentido anti-horário. Na primeira espiral, a soma das 21 sementes, equivale na matemática dos nove fora a (03) três, o Deus trino, três em um. A segunda espiral 34, dentro das regras do nove fora, é (07), o número da perfeição do Deus trino, o três em um. E ao mesmo tempo é a sequência de Fibonacci.

A título de conhecimento, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números, onde o número 1 é o primeiro e segundo termo da ordem e os demais são originados pela soma de seus antecessores. Dentre todos os mistérios da Matemática, a sequência de Fibonacci é considerada uma das mais fascinantes descobertas da história.

Já na antiguidade, os homens sabiam que tudo provém de um Deus Criador e sustentador de tudo. Nos alerta Jó, ao afirmar: “Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê; de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento…” (Jó 36.24-26)

A sequência de Fibonacci, que é conhecida como espiral de áurea, foi usada por Euclides, considerado o pai da Geometria, por Pitágoras, o gênio da matemática e das artes. E em nossos dias, é usada por arquitetos e engenheiros para construir prédios, casas e escadas. O pintor espanhol Salvador Dalí e os italianos Leonardo Da Vinci e Michelangelo, também usaram a fórmula em suas obras.

Com o avanço das tecnologias, das comunicações e dos saberes, é visível a sequência da assinatura de ser um inteligente na natureza. Dentre elas, podemos citar: Nautilus marinho, Troncos das árvores, Sementes do girassol, nas ondas do mar, nas galáxias, na formação de um furacão e até mesmo em nossas digitais.

O número de ouro é 1,61803398875, que é conhecido como proporção áurea, é um número irracional representado pela letra grega ∅ (𝑝ℎ𝑖), cujo valor é: ∅ = 1+√5 2. Este número, que é muito misterioso e enigmático, pode ser identificado em muitas situações concretas, nas grandes construções feitas pelos homens, na natureza, na música e na arte.

Esta mesma proporção áurea é encontrada nas pétalas das rosas, na casca do abacaxi, nos caules das árvores e em muitos outros lugares da natureza.

O salmista faz uma bela declaração sobre o Deus que calcula, medi e organiza tudo. Diz o salmista: “Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso Soberano e tremendo é o seu poder; é impossível medir o seu entendimento”. (Salmos 147.4,5). Confirmar o Evangelho de Mateus e o profeta Isaías, ao afirmarem: “Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados”. (Mateus 10.30) O profeta Isaías, recebeu a seguinte visão: “Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos?” (Isaías 40.12)

Escreveu o patriarca Jó sobre os decretos do criador para a natureza: “Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou; confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: No temor do Senhor está a sabedoria…” (Jó 28.23-28)

O profeta Isaías convida a todos a observar o mundo e conhecer o seu criador, vejamos: “Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer!” (Isaías 40.26) “Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a terra e a fez, ele a fundou; ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada; ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. (Isaías 45.18)

Portanto, o homem mais sábio que viveu na terra, Salomão, chegou a seguinte conclusão em relação ao criador, vejamos: …Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra; especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra: ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende; entretanto, na realidade jamais conseguirá explicá-las. (Eclesiastes 8: 16-17)

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo