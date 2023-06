Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Servir, a sua grandeza.

“Servir ao próximo é uma das maiores lições que aprendemos na vida. Então, saia de casa e sirva a quem precisa, com um abraço, com uma palavra de conforto, com um pedaço de pão ou mesmo com uma orientação certa na vida”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

SERVIR, UMA ORIENTAÇÃO PARA VIDA ETERNA

As Sagradas Letras, a Bíblia, ensinam a todos, que devemos ter em nossa vida o cuidado especial em servir. E que este servir tenha apenas o intuito de agradar ao Rei Universal.

Apresentamos alguns orientações e direções que a bíblia nos aconselha a seguirmos com esforço e dedicação. Então, só nos resta seguir os exemplos e orientações em nos ajudar e ajudar o próximo.

Convido-os para que, com calma, leia e relai-a, refletido cada palavra que pode nos fazer melhor hoje do que ontem.

As Sagradas Letras, a Bíblia, nos ensina a amar e a servir ao próximo

“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós.” (João 13:34)

“Sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos.” (Efésios 4:32)

“Porém o maior dentre vós será vosso servo.” (Mateus 23:11)

“Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos.” (Mateus 20:28)

Orientações de como servir a sua família

“Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.” (1 Timóteo 5:8)

“Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela”. (Efésios 5:25)

“Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava estando presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho! Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.” (João 19:26–27)

Orientações de como servir ao próximo

“A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se imaculado do mundo.” (Tiago 1:27)

“Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do vosso trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto ministrastes aos santos, e ainda ministrais.” (Hebreus 6:10)

“Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.” (Levítico 19:34)

“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne, porém servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.” (Gálatas 5:13–14)

Orientações de como servir a seus inimigos

“Eu vos digo, porém: Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.” (Mateus 5:44)

“Assim, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviar contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo.” (Deuteronômio 28:48)

“Se o que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber.” (Provérbios 25:21)

“Porém, um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão; e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho; e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele.” (Lucas 10:33–34)

A lei do retorno, as bênçãos vindas do auxiliar ao próximo

“Pois qual é maior: quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém eu entre vós sou como aquele que serve.” (Lucas 22:27)

“E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus 25:40)

“Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras; essas coisas são boas e proveitosas aos homens.” (Tito 3:8)

“Quem achar a sua vida, perdê-la-á; e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á.” (Mateus 10:39)

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 22:37–39)

Portanto, a grandeza está em servir, basta olhar toda a natureza, ela nos serve todos os dias. E assim, Deus, quer que aprendamos a servir ao nosso próximo. E com certeza, no final da estrada da vida, você vai descobrir que a pessoa mais feliz, sempre foi… Você.

RODA DE CONVERSA – ACJUS – APLAUSOS À 5ª EDIÇÃO DO RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ.

A 5ª – Edição do PROJETO RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ, realizado ontem, dia 31.05.23 – nas dependências do Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, Espaço de Eventos Maria Alexandrina, quando no primeiro ato tivemos a exposição do secretário de Infraestrutura do Governo do RN – Dr. Gustavo Coelho, com perguntas e respostas, e no segundo, o lançamento do livro do nosso confrade, professor, advogado e escritor, Dr. Francisco Canindé Maia, sendo o citado evento concluído com bastante êxito.

Pela ACJUS, proferiram palavras, a confreira Joana Darc Fernandes Coelho, que discorreu um pouco a trajetória de vida intelectual e profissional do nosso convidado, Dr. Gustavo Fernandes Rosado Coelho.

No tocante ao secretário Gustavo Coelho, ele foi gentil, preparado e demonstrou competência e compromisso com o RN, e com o Governo da Professora Fátima Bezerra. Na sua belíssima oratória, procedeu com uma radiografia do RN – quantos as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas, os projetos em andamentos e os que serão realizados no futuro.

O secretário, também mostrou profundo conhecimento da pasta que ocupa, e respondeu a todas as perguntas formuladas, sendo foi bastante aplaudido pela seleta plateia, destacando-se, diga-se de passagem, que entre os presentes, estavam representantes dos trabalhadores e dos patrões, além de líderes comunitários, de intelectuais e políticos, ou seja, Gustavo conseguiu um feito inédito, qual seja, unir no mesmo discurso, trabalhadores e patrões, intelectuais e políticos, povo e comunidades.

Na Roda de Conversa Pensando Mossoró, o que mais se ouviu, foi elogio ao secretário convidado, Gustavo Coelho.

Também, tivemos palavras do confrade Francisco Canindé Maia, autor do livro que foi apresentado “Validação dos Diplomas de Graduação e Pós-graduação Obtidos nos Países do Mercosul”, quando agradeceu aos presentes pela participação, bem como falou um pouco sobre como surgiu a ideia do trabalho literário em apreço.

O presidente da OAB-RN – Dr. ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO, prefaciador da obra literária, teceu considerações sobre o livro em lançamento, e, destacou a importância do confrade FRANCISCO CANINDÉ MAIA, como ex-presidente da OAB-Mossoró, ex-conselheiro Federal da OAB, advogado, escritor, professor e amigo.

O dispositivo foi assim composto:

Presidente da ACJUS, acadêmico José Wellington Barreto, secretário de estado da infraestrutura, Dr. Gustavo Coelho, presidente da OAB-Estadual Dr. Aldo de Medeiros Lima filho, presidente da Câmara Municipal vereador Lawrence Amorim, presidente da OAB- Mossoró, Dr. Hermeson Pinheiro e o Conselheiro Federal da OAB – Dr, Olavo Hamilton.

79 pessoas assinaram o livro de registro de presentes, destacando-se do nosso corpo acadêmico, pela ordem: José Wellington Barreto, Antônio Clovis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Franci Francisca Dantas, Joan Darc Fernandes Coelho, Antônio Marcos de Oliveira, Sátiro Cavalcanti Dantas, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Ricardo Alfredo de Souza, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Wilson Bezerra de Moura e Francisco Canindé Maia.

Pelos convidados: ex-prefeita Cláudia Regina, ex-prefeita, senadora e governadora, Rosalba Ciarlini, vereadora Marleide Cunha, presidente do sindicato da construção civil, Francisco Neves, representando a classe produtiva, Dr. Marcelo Conrado, representando os líderes sociais, José Maria do Vale Fernandes, representando a AFLAM, Margareth Freire, representando a AMARP Franci Francisca Dantas, representando a Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim, representando a APLA, confrade Aldacir De França, além de poetas, lideranças políticas, intelectuais e o povo.

O cerimonial ficou a cargo do confrade Ricardo Alfredo de Souza, a secretaria com a confreira Vanda Maria Jacinto, a supervisão com o vice-presidente Antônio Clóvis Vieira, a mobilização com o secretário Everkley Magno Freire Tavares e a diretoria de eventos com a confreira Taniamá Vieira da Silva Barreto e Marcos Antônio de Oliveira.

A cobertura jornalística foi da TCM TELECOM CANAL 10, TV CÃMARA e FM 105. Os registros fotográficos foram de Walmir Alves e Roberto.

A mão de obras do PCMMM, foi do mestre Josivaldo e do pedreiro José Wilson Bento, com o auxílio dos serventes Francisco Alisson e José de Arimatéia.

A manutenção e limpeza do PCAMMM foi do colaborador Fernando Geraldo de Souza.

A decoração do espaço Maria Alexandrina, foi do REGINA BUFETT, com a supervisão de Francinete Fernandes de Souza e Cecilia Anália Pereira Barreto.

Os próximos eventos serão anunciados para julho:

Pensamos no lançamento do livro do acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, e o Projeto Mulheres que lideram, previsto para o dia 27.07.23.

Assim, a ACJUS agradece a todos que colaboraram de uma forma ou de outra para o grandioso êxito do evento.

AMOL – Academia Mossoroense de Letras.

Todos os sábados na sede da ACJUS, estão presentes os membros da diretoria para receber e orientar os membros da Amol. A AMOL tem uma sala de reunião da academia, que recebe seus membros para uma boa conversa.

JANTAR DE ADESÃO NO ROTARY

ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

Reunião no Rotary Club com a presença da diretoria do ALBEM. Foi um bom encontro com grandes decisões. Parabéns.

FEIRA DO LIVRO EM PORTUGAL – LISBOA

93° feira do livro em Lisboa. Participação especial de Socorro Cavalcanti.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA ESTÃO ABERTAS!

O Mini Ateliê do Albem está ofertando um curso de noções básicas de corte e costura, que será iniciado no dia 13 de junho. Qualquer pessoa pode se inscrever, por meio do link que está disponível nos stories.

São 15 vagas disponíveis e, para as pessoas que não fazem parte de nenhum projeto social desenvolvido pela instituição, será cobrada uma taxa de R$ 50. Todo o material do curso, que terá carga horária de 40 horas, será disponibilizado para os alunos.

O curso será ministrado no período de 6 semanas, com aulas em 3 dias da semana (terça, quinta e sábado). Você pode se inscrever até o dia 9 de junho ou enquanto durarem as vagas!

📞 Para mais informações, entre em contato por meio do nosso WhatsApp (84) 98855-3452 ou 3062-3155.

ACONTECEU …. ROTARY CLUB – MOSSORÓ

Numa boa reunião, o Rotary tomou a decisão de atuar no sábado, 27 de maio, ajudando e doando antenas de proteção para motoqueiros. O Rotary sempre pensando na sociedade e no bem-estar do povo. Que serva de exemplo às autoridades constituídas. Parabéns aos companheiros do Rotary.

ACONTECEU …. CONVITE MAIS QUE ESPECIAL DO MESTRE E SÁBIO PE. SÁTIRO

ACJUS livro FRAGMENTOS DE UMA VIDA – Sátiro Cavalcanti Dantas. A nossa instituição se fez presente no ato de lançamento desse histórico livro. Momento especial de nossas vidas e da história de Mossoró. Compareceram pela ordem, os seguintes acadêmicos: Sátiro Cavalcanti Dantas, Josafá Inácio da Costa, Auxiliadora Azevedo, Zilene Medeiros, Ludimilla Oliveira, Marcos Araújo, Francisco Canindé Maia, Charles LAMARTINE e José Wellington Barreto.

RODADA DE CONVERSA NA ACJUS – Academia de Ciências jurídicas e Sociais de Mossoró.

Na Roda de Conversa Pensando Mossoró, o que mais se ouviu, foi elogio ao secretário convidado, Gustavo Coelho. Secretário de estado.

Congratulações, ao colegiado da ACJUS e, especialmente, ao amigo e confrade Canindé Maia por mais uma publicação no campo da Ciência do Direito.

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – Evolução da Força Motriz nas Agroindústrias Sertanejas

As primitivas e rústicas agroindústrias da região semiárida do Nordeste brasileiro eram movidas a força humana, que foi substituída pela força animal, que foi substituída pela máquina a vapor, que foi substituída pelo motor a explosão (motor a gasolina), que foi substituído pelo motor a combustão (motor a diesel), que, finalmente, foi substituído pelo motor elétrico. A substituição da força humana pela tração animal se deu pelo surgimento da Bolandeira a tração animal, principalmente, na moagem de cana-de-açúcar, para fazer rapadura e cachaça; na ralação da mandioca, para fabricar farinha; na pilagem de grãos (milho, arroz e café) e em outras tarefas. Com o surgimento da máquina a vapor na Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1760, que com o passar do tempo passou a ser utilizada no mundo todo, chegou no sertão nordestino com o nome de Locomóvel, no final do Século XIX, e passou a substituir as Bolandeiras. A força motriz a vapor passou a ser usada também no transporte terrestre, ferroviário e marítimo (caminhões, navios a vapor e locomotivas Maria Fumaça). No início da segunda metade do Século XX, os Locomóveis começaram a ser substituídos pelos motores a gasolina e depois pelos motores a diesel. Na década de 1980, quando a eletrificação rural alcançou boa parte do sertão nordestino, o motor elétrico substituiu o motor a diesel. Podemos exemplificar esta evolução tecnológica no setor agroindustrial usando a técnica de esmagamento da cana-de-açúcar para obter a garapa, que inicialmente era feita pela Engenhoca Manual de Madeira, depois pelo Engenho de Pau a Tração Animal, depois pela Bolandeira Dentada puxada por Juntas de bois, depois por Motor a Gasolina, depois por Motor a Diesel e, finalmente, pelo Motor Elétrico. Com a técnica de ralar as raízes de mandioca a evolução foi semelhante. No início eram dois homens fortes, um de cada lado da roda de aviamento tangendo a manivela, para girar o ralador de mandioca (caititu). Depois surgiu a bolandeira de relho, que foi substituída pelo vapor e este substituído pelo motor (a gasolina, depois pelo motor a diesel e por último pelo motor elétrico).

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ

Lavoisier Maia Sobrinho, Elder Heronildes, NI e João Newton da Escóssia

Identificados – Elder Heronildes, Jerônimo Dix-huit Rosado Maia e Jerônimo Vingt-un Rosado Maia

CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARY

BATE-PAPO

Bate-papo: TRANSFORMANDO ARTE EM SAÚDE/ SUS DIREITO DE TODOS.

Homenageado: GILBERTO PEDRO FERNANDES – Sociólogo/Agente de Saúde/Ativista SUS/Escritor…

PENSAMENTO – O verdadeiro amor.

“Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1 Co. 13.3-7).

AMARP – ACADEMIA MOSSORONESE DE ARTISTAS PLÁSTICOS

A querida amiga Francy, que é presidente da Academia Mossoronese de Artistas Plásticos, nos abençoou com um lindo quadro. Estes quadros, é dado pela academia as instituições e as personalidade escolhidas pela diretoria. O meu muito obrigado, por escolher este simples servo do Rei Cristo Jesus.

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Helder Heronildes

FM 105 – PROGRAMA DA ACJUS.

Rai Lopes

Ricardo alfredo

Esteve conosco na FM 105, o escritor Raimundo Antônio de Souza Lopes, que veio comentar sobre o seu livro “Um dia de cão”. O livro descreve a história verídica do assalto à agência 106, do Banorte, sediada em Mossoró/RN, fato ocorrido em maio de 1988.

De acordo com o autor, a obra descreve vários testemunhos impressionantes dos reféns. São relatos que mostram a verdade sob o olhar de cada um dos reféns e que esclarecem passagens que não ficaram claras para a população da cidade de Mossoró e detalhes que somente agora serão conhecidas”.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

O Apresentador Ricardo Alfredo e Geraldo Maia. Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. Pelo presidente do Rotary Geraldo Maia. Falou sobre a história do Rotary e seus projetos em Mossoró durante sua gestão. Foi um programa profundo e emocionante, é só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“O maior entre vocês deverá ser servo”. (Mateus 23:11)