Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A certeza

“Ao que são chamados de Deus, lhe conto um segredo, ninguém pode perseguir o que é do Senhor.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

A INVERSÃO DOS VALORES, E O APLAUSO DOS FRACOS DE ESPÍRITO.

Em nossos dias, em cada canto que nosso olhar é capaz de chegar, logo é acompanhado pela tristeza e pela dor de percebemos que os rumos que a sociedade vem tomando, são caminhos de morte, angústia e dor.

Os marcos postos pelos nos ancestrais para preservação da vida, e consequentemente, da sociedade, vem dia a dia, sendo esmagado ou moído como cana de açúcar, com conceitos que apenas levam a inversão de valores. E estes estão criando raízes profundas, destruindo a ideia do certo e do errado, do justo e do injusto.

Essa transformação, dita evolução social, tem demonstrado apenas que estamos involuindo a irracionalidade, e perdendo a humanidade e a empatia. As quais (humanidade, empatia, racionalidade e evolução) nos fez progredir na matéria, como humanos e no espírito com alma vivente.

Hoje, nos becos, nas ruas, nas rodas de conversas, nas salas, nas praças, nas instituições, é apregoado livremente que o certo é errado, e o errado é certo, que justo é injusto, e o injusto é justo. E assim, os princípios, as crenças, e os valores éticos e morais são motivos de vergonha, riso e desprezo por uma sociedade que não conhecer a Deus e nem ao seu amor.

Esse nosso mundo contemporâneo, que se perdeu na estrada da vida, caminha como zumbis pelas ruas em busca de uma razão de viver. E cada um a seu bem prazer, cria sua própria ética gerando uma sociedade sem rumo e sem esperança.

Nada mais é surpresa para essa sociedade contemporânea. Já que, todos vem destruindo os paradigmas, principalmente porque há uma total ausência de discernimento, e tudo parece normal. O sentimento torpe de normalidade e aceitação dos desvios dos paramentos sociais ensinado pelos antigos, chegou a um ponto em que se olha para corrupção na política, e se acha normal; alguns anunciam que é normal a falta de amor ao próximo, a ausência de compaixão com quem sofre; outros dizem que é normal as mentiras políticas; já outros acham normal a desonestidade, e assim, vivemos com a aparência de normalidade. É espantoso, como a aceitação da inversão de valores, a quase ninguém tem assuntado. E as instituições religiosas, que deveriam travam uma guerra espiritual, em oração e em ensinamento, lança-se no meio do profano e do mundano da política partidária, o que faz alguns andarem de cabeça para baixo.

O conjunto de valores, de ética, de moral e dos bons costumes, estão sendo ameaçados, apreendidos, e lançados na nova teoria social como ultrapassados, esquisitos e incapazes de ajudar na evolução da humanidade. E assim, a cada dia a sociedade vem mergulhando na escuridão da insensibilidade, e da busca pelo prazer instantâneo, sem nem ao menos ter a preocupação de se construir uma sociedade sólida e fundamentada na família.

Todos os dias temos visto em jornais, revistas e nas TV’s as consequências da inversão de valores. Mães que matam filhos, abandonam, lança em lixos; filhos que matam pais, os abandonam, fazem pressão psicologia e tortura física.

E os valores de proteção, como: o amor paterno, materno e filial, que protegiam a família dos perigos, foram esquecidos e tratados com desdenho. E muitos ainda louvam essas atitudes desrespeitas.

A escola que é a casa da cultural de um povo, vem sendo destruída com o auxílio das autoridades que não cumprem o básico, e deixam os professores à mercê da violência e da falta de estrutura. E o reflexo, é que todos os valores foram perdidos, principalmente os valores familiares. E a sociedade, estar recheadas de indivíduos que perderam os valores familiares, como: a éticos, a morais, e pior, perderam a noção do que é ser, um ser humano.

Nossas leis, vem pouco a pouco sendo substituídas, por outras, que apenas incentivam as práticas antissociais. E essas novas leis, defendem abertamente as práticas do aborto, a margem da lei; do tráfico de drogas, com punições irrisórias; da desinstitucionalização da família, da restrição aos cultos cristãos e a restrição à liberdade de expressão.

Dentro de uma visão macro, chegamos a pensar que a maldade já tinha encontrado o seu limite, mero engano. Pois logo somos surpreendidos com algo pior. E a criatividade da prática do mal não encontra limites.

A situação é tão calamitosa, que os meios de comunicação, em sua grande parte despreza o que é bom e saudável para sociedade, e exaltam o mal. E a cada dia, é perceptível a inversão de valores, onde o mal vem prevalecendo e sendo enaltecido.

No entanto, ainda há os que praticam o bem, que exercem a misericórdia, desviam do mal, com comportamentos dignos de honra, louváveis e que condenam o que injusto e o que é iníquo.

Portanto, não é o momento de calar, e nem de aceitar as inversões dos valores. Pelo contrário, é o momento certo de anunciar as garantias legais da constituição e dos valores eternos aos homens, sendo oposição sincera e paciente aos que é abominável aos olhos do Rei Eterno.

O CAMINHO DA VITÓRIA

Leia com calma, meditado e refletido e encontre a alegria verdadeira e o caminho da vitória. Venha comigo e escute o conselho do Eterno Deus.

“Se atentamente ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos: Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito, ao saíres. O SENHOR fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti; por um caminho, sairão contra ti, mas, por sete caminhos, fugirão da tua presença. O SENHOR determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão; e te abençoará na terra que te dá o SENHOR, teu Deus. O SENHOR te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do SENHOR, teu Deus, e andares nos seus caminhos”. (Deuteronômio 28:1-9 ARA)

PENSAMENTO – Sentido a presença do Rei eterno

“Em cada passo nesta vida, sinto que tu, oh! Senhor, estais por perto”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

AVISO DE DEUS QUE ECOA NOS VENTOS, AOS HOMENS DE BOM CORAÇÃO.

Leia com calma, medite, e fixe na tabua do seu coração.

1 “Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o SENHOR, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão.

2 Vocês, seus filhos e netos temerão o SENHOR, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa.

3 Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o SENHOR, o Deus de seus antepassados.

4 “Ouça, ó Israel! O SENHOR, nosso Deus, o SENHOR é único!

5 Ame o SENHOR, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força.

6 Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou.

7 Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar.

8 Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança.

9 Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.

10 “Em breve, o SENHOR, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram.

11 As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra,

12 cuidem para não se esquecerem do SENHOR, que os libertou da escravidão na terra do Egito.

13 Temam o SENHOR, seu Deus, e sirvam a ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele.

14 “Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas,

15 pois o SENHOR, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do SENHOR, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra.

16 Não ponham à prova o SENHOR, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá.

17 Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do SENHOR, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou.

18 Façam o que é certo e bom aos olhos do SENHOR, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o SENHOR prometeu sob juramento a seus antepassados.

19 Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o SENHOR disse que fariam.

20 “No futuro, seus filhos lhes perguntarão: ‘O que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o SENHOR, nosso Deus, lhes deu?’.

21 “Então vocês lhes dirão: ‘Éramos escravos do faraó no Egito, mas o SENHOR nos tirou de lá com sua mão forte.

22 O SENHOR realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo.

23 Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados.

24 E o SENHOR ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o SENHOR, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje.

25 Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o SENHOR, nosso Deus, nos ordenou’.” (Deuteronômio 6: 1-25)

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”. (Filipenses 3:14)