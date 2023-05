Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A escolha

“A minha maior glória, é o calvário de Cristo, pois foi lá que eu deixei os aplausos e as glórias mundanas”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A INVERSÃO DOS VALORES, E O APLAUSO DOS FRACOS DE ESPÍRITO.

Em nossos dias, em cada canto que nosso olhar é capaz de chegar, logo é acompanhado pela tristeza e pela dor de percebermos que os rumos que a sociedade vem tomando, são caminhos de morte, angústia e dor.

Os marcos postos pelos nos ancestrais para preservação da vida, e consequentemente, da sociedade, vem dia a dia, sendo esmagado ou moído como cana de açúcar, com conceitos que apenas levam a inversão de valores. E estes, estão criando raízes profundas, destruindo a ideia do certo e do errado, do justo e do injusto.

Essa transformação, dita evolução social, tem demonstrado apenas que estamos involuindo a irracionalidade, e perdendo a humanidade e a empatia. As quais (humanidade, empatia, racionalidade e evolução) nos fez progredir na matéria, como humanos e no espírito como alma vivente.

Hoje, nos becos, nas ruas, nas rodas de conversas, nas salas, nas praças, nas instituições, é apregoado livremente que o certo é errado, e o errado é certo, que justo é injusto, e o injusto é justo. E assim, os princípios, as crenças, e os valores éticos e morais são motivos de vergonha, riso e desprezo por uma sociedade que não conhecer a Deus e nem ao seu amor.

Esse nosso mundo contemporâneo, que se perdeu na estrada da vida, caminha como zumbis pelas ruas em busca de uma razão de viver. E cada um a seu bel-prazer, cria sua própria ética gerando uma sociedade sem rumo e sem esperança.

Nada mais é surpresa para essa sociedade contemporânea. Já que, todos vem destruindo os paradigmas, principalmente porque há uma total ausência de discernimento, e tudo parece normal. O sentimento torpe de normalidade e a aceitação dos desvios dos paramentos sociais ensinado pelos antigos, chegou a um ponto em que se olha para corrupção na política, e se acha normal; alguns anunciam que é normal a falta de amor ao próximo, a ausência de compaixão com quem sofre; outros dizem que é normal as mentiras políticas; já outros acham normal a desonestidade, e assim, vivemos com a aparência de normalidade. É espantoso, como a aceitação de inversão de valores a quase ninguém tem assuntado, e as instituições que deveriam travarem uma guerra espiritual, em oração e em ensinamento, lança-se no meio do mundanismo da política partidária, o que faz alguns andarem de cabeça para baixo.

O conjunto de valores, de ética, de moral e dos bons costumes, estão sendo ameaçados, aprendidos, e lançados na nova teoria social como ultrapassados, esquisitos e incapazes de ajudar na evolução da humanidade. E assim, a cada dia a sociedade vem mergulhando na escuridão da insensibilidade e da busca pelo prazer instantâneo, sem nem ao menos ter a preocupação de se construir uma sociedade sólida e fundamentada na família.

Todos os dias temos visto em jornais, revistas e nas TV’s as consequências da inversão de valores. Mães que matam filhos, abandona, lança em lixos, são filhos que matam pais, os abandonam, fazem pressão psicologia e tortura física. E os valores de proteção, como: o amor paterno, materno e filial, que protegiam a família dos perigos, foram esquecidos e tratados com desdenho. E muitos ainda louvam essas atitudes desrespeitosas.

A escola que é a casa da cultural de um povo, vem sendo destruída com o auxílio das autoridades que não cumprem o básico, e deixam os professores à mercê da violência e da falta de estrutura. E o reflexo, é que todos os valores foram perdidos, principalmente os valores familiares. E a sociedade, estar recheadas de indivíduos que perderam os valores familiares, éticos, morais, e pior, perderam a noção do que é ser um ser humano.

Nossas leis, vem pouco a pouco sendo substituídas, por outras, que apenas incentivam as práticas antissociais. E essas novas leis, defendem abertamente as práticas do aborto, a margem da lei; do tráfico de drogas, com punições irrisórias; da desinstitucionalização da família, da restrição aos cultos cristãos e a restrição à liberdade de expressão.

Dentro de uma visão macro, chegamos a pensar que a maldade já tinha encontrado o seu limite, mero engano. Pois logo, somos surpreendidos com algo pior. E a criatividade da prática do mal, não encontra limites.

A situação é tão calamitosa, que os meios de comunicação, em sua grande parte, despreza o que é bom e saudável para sociedade, e exaltam o mal. E a cada dia, é perceptível a inversão de valores, onde o mal vem prevalecendo e sendo enaltecido.

No entanto, ainda há os que praticam o bem, que exercem a misericórdia, desviam-se do mal, com comportamentos dignos de honra, louváveis e que condenam o que injusto e iníquo.

Portanto, não é o momento de calar, e nem de aceitar as inversões dos valores. Pelo contrário, é o momento certo de anunciar as garantias legais da constituição e dos valores eternos aos homens, sendo oposição sincera e paciente aos que é abominável aos olhos do Rei Eterno.

CONVITE MAIS QUE ESPECIAL DO MESTRE E SÁBIO PE. SÁTIRO

ACJUS livro FRAGMENTOS DE UMA VIDA – Sátiro Cavalcanti Dantas. A nossa instituição se fez presente no ato de lançamento desse histórico livro. Momento especial de nossas vidas e da história de Mossoró. Compareceram pela ordem, os seguintes acadêmicos: Sátiro Cavalcanti Dantas, Josafá Inácio da Costa, Auxiliadora Azevedo, Zilene Medeiros, Ludimilla Oliveira, Marcos Araújo, Francisco Canindé Maia, Charles LAMARTINE e José Wellington Barreto.

PENSAMENTO – A justificação

Paulo diz que somos justificados pela fé e não pelas obras: “Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça” (Rm 4:5). “Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou” (Tt 3:5).

ANIVERSÁRIO ACJUS

O imortal Antônio Marcos, apagou mais uma velinha neste dia 20 de maio. Parabéns.

CONVITE ACJUS

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

PRENSAS MANUAIS DE FERRO (Parafuso sem fim)

Antigamente, as prensas manuais feitas de ferro e com fuso de aço (parafuso sem fim) eram usadas para os mais diversos fins, como impressão, cópias de plantas de engenharia, colagem de madeira e de papel, fabricação de mosaicos de cimento para piso e muitas outras finalidades. No acervo de peças do Museu do Sertão existe uma grande coleção destes equipamentos, dos mais diversos tamanhos, desde pequenas prensas até a gigantesca prensa de fazer mosaico.

NOSSOS COMPANHEIROS DE ROTARY

Dois grandes irmãos, dr. Wellington Barreto e o médico Anchieta. Mossoró é uma cidade abençoada.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ

Wellington Barreto, Padre Flávio Augusto e do Magistrado Breno Valério – 2018

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Reunião hoje pela manhã aqui no PCAMMM encontro de academias AMOL, AFLAM e ACJUS, traçando metas para os futuros eventos. Muito movimentado o PCAMMM – Sala da AMOL com as presenças ilustres do confrade ELDER HERONILDES DA SILVA, Zélia Macedo Heronildes, Taniama Vieira da Silva Barreto, Vanda Maria Jacinto, Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira, José Wellington Barreto, Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, além de outros visitantes e amigos. A reunião foi objetivando a organização dos nossos próximos eventos.

AVISO DE DEUS AS AUTORIDADES E AOS POLÍTICOS.

“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce, por amargo! Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito! Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça! Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó; porquanto rejeitaram a lei do SENHOR dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.” (Isaías 5: 20-24 RA)

ROTARY CLUB

Sempre o ROTARY CLUB tem feito reuniões frutíferas para sociedade, desta feita, foi aprovado o projeto antenas que salvam.

NOSSOS DIAS

“De tanto ver triunfar as nulidades,

de tanto ver prosperar a desonra,

de tanto ver crescer a injustiça,

de tanto ver agigantarem-se os poderes

nas mãos dos maus,

o homem chega a desanimar da virtude,

a rir-se da honra,

a ter vergonha de ser honesto”. (Rui Barbosa)

PROJETO ROTARY CLUB

CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARY

BATE-PAPO

PENSAMENTO – A fé firme

“O Apóstolo Paulo ensinou que “a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem” (Hebreus 11:1).

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

América Fernandes Rosado Maia e Elder Heronildes da Silva – 2009

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do audotorio Dr. Helder Horonildes

As Obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, vem sendo em tempo recorde, e na frente está o desbravador e incansável irmão Wellington Barreto que o presidente da ACJUS. Parabéns, meu irmão.

ACJUS – Espaço Maria Alexandrina

ACJUS espaço Maria Alexandrina sendo preparado para o nosso próximo encontro V EDIÇÃO DO RODA DE CONVERSA PENSANDO – que terá como convidado o secretário de infraestrutura do governo do RN – Dr. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO. Na mesma o oportunidade estaremos promovendo o lançamento do novo livro do Acadêmico, professor e advogado, Dr. Francisco Canindé Maia. O RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ será dia 31.05.23 – no PCAMMM – espaço de eventos Maria Alexandrina. Por gente vamos agendar e comparecer.

RÁDIO FM 105 PROGRAMA DA ACJUS.

Neste memorável dia tivemos (01) uma ilustre presença no nosso programa a Escritora Gigliany Paiva. Belo debate fundamentos no humanismo e na fé. Na segunda foto está, Edilson Gonzaga, Ênio, (o Mito) e Ricardo Alfredo.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Apresentador Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e Gualter Alencar

Nosso entrevistado, Gualter Alencar.

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O presidente Gualter Alencar, presidente da Academia Mossoroense de Literatura de cordel, nos falou dos projetos, e do seminário que a academia estar promovendo. Comentou sobre seus livros. Em seguida deu uma aula conhecimento na saúde e como ser humano. Em seguida fez o convite para a participamos do seminário. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

LIÇÕES DA VIDA – A FÉ

Convido-os a ler com calma e meditado cada palavra. Pois ela pode lhe mostrar o caminho de paz na terra, e lhe fazer vencedor para entrada no reino celeste.

1- Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. (Hebreus 11:1)

2- Ao que lhe disse Jesus: Se podes! – tudo é possível ao que crê. (Marcos 9:23)

3- Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito; (Mateus 21:21)

4- Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar; e nada vos será impossível. (Mateus 17:20)

5- Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. (Hebreus 11:6)

6- Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. (Hebreus 10:39)

A fé edificada

1- Mil poderão cair ao teu lado, e dez mil à tua direita; mas tu não serás atingido. (Salmos 91:7)

2- Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. (Salmos 23:4)

3- Porque o Senhor será a tua confiança, e guardará os teus pés de serem presos. (Provérbios 3:26)

4- Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti. (Isaías 26:3)

5- Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; (1 Pedro 1-7)

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. (Josué 1:9)