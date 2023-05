Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

HELDER HERONILDES, UM MITO VIVO

Caros, amigos e amigas, não posso, e não devo chamar de leitores, e sim de amigos e amigas, que ao longo do tempo vem acompanhando meus escritos, deste simples servo do eterno Deus. E sem nenhuma modéstia, quero agradecer pelo companheiro e pela amizade, que criou laços de cumplicidade e de correção mútua, na caminhada do dom chamado vida.

É publico e notório, que sempre estou atento as injustiças práticas, a falta de compaixão, de amor, e ao mesmo tempo, ao descompromisso com o sentimos de empatia que alguns demonstram, do qual, sinto dentro do meu coração.

Longe mim, simples servo, ao ler uma dessas, colocações erradas, silenciar-me. É como perdi para o sol esquecer seu brilho ou mesmo dizer ao mar que pare de entoar sua eterna canção de vida.

Foi numa dessas minhas leituras, que percebi, o quanto a cidade de Mossoró deve ao generoso e intelectual Helder Heronildes da Silva, que é exemplo de bom homem, bom filho, bom esposo e bom amigo.

Hoje, sua figura sábia, de andar cansado, de olhar profundo, de análise sincera, não pode, e não deve ser esquecida, ou mesmo destratada por quem não o conhece bem, nem sabe do companheiro, do seu heroísmo ao lutar pelas causas sociais, e sua disposição sempre de praticar a justa justiça.

Helder, em sua simplicidade e no seu silêncio amoroso é: Advogado, ex-presidente Lion, escritor com vários livros lançados, presidente AMOL, membro do ICOP, imortal ANL, Imortal da ACJUS, presidente de honra da ACJUS, venerável, maçom, ex-reitor da UERN e um grande ser humano.

Helder chegou tão profundo em sua espiritualidade, que nem o louvor e nem a censura lhe causa dor ou tristeza, pois para ele, tudo é igual. E quando conversamos com ele, fica fácil perceber que é uma pessoa especial, pois nos ensina quanto é importante ser bom e gentil com os outros. Mesmo com aqueles que nos causa danos.

Seu olhar sincero e seu sorriso amigo, nos indica o caminho certo, com palavras simples e de profundo impacto.

Helder é grande, aplaudido aqui, na bela e quente Mossoró, no estado do RN, no Brasil, e na Califórnia, onde foi aplaudido de pé por vários minutos, em honra ao seu viver digno e justo.

Diz as Sagradas Letras sobre o homem bom: “Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. (Salmos 37:23-24)

Helder foi um dos fundadores da AMOL, e até os nossos dias é o seu presidente. Com Helder, a AMOL cresceu, aprendeu, chorou, lamentou, e sentiu as mais linda emoções nas posses de seus novos imortais. Sim, a AMOL é motivo de orgulho e inspiração para outras academias que surgiram aos longos dos anos. Por isso, gritamos em grande voz, viva a Helder, e viva a AMOL.

Quanto a AMOL, sempre foi e sempre será uma grande Academia Letras, que é formada por homens e mulheres dignos, sinceros, honestos e bons escritores. Eu sei que a AMOL e nem Helder, precisa de defensores, pois suas histórias são defesas sólidas, que ecoam da terra até a eternidade.

Então, só resta dizer: Viva a Helder, exemplo verdadeiro de como é, em sua essência, um verdadeiro ser humano. E viva a AMOL, que é obstinada em caminhar no caminho dos justos.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo