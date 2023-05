Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DIA DAS MÃES

fonte: foto Google.

Quando penso no Dia das Mães, logo vem a nossa mente, aquela que é um anjo na terra. Mãe é um presente de Deus para consolar a nossa trajetória na vida. Por isso, ela tem uma data especial para comemorar e celebrar em todo país. Normalmente, é no segundo domingo do mês de maio. E é neste período, que celebramos toda a sua estima e dedicação.

Há uma controvérsia quanto a data estabelecida no país para se comemorar o dia das mães. Entre elas podemos citar: 1932, data determinada no governo de Getúlio Vargas; por outro lado, os historiadores afirmam que a primeira celebração do tipo foi realizada ainda na década de 1910.

No entanto, quando buscamos na história mundial, encontramos na antiguidade, a séculos atrás, vários festivais que aconteciam em homenagem às mães, assim como as deusas.

O Dia das Mães é um dia para refletir, de tão especial que é. E por isso, devemos demonstrar todo o nosso afeto, carinho, a esse anjo que nos trouxe ao mundo. Mesmo tendo nossos dias perfeitos ou imperfeitos, e quando as lagrimas estão a correrem em nossa face, e a tristeza invade o nosso coração, surge a figura da mãe, pronta para colocar no colo e consolar com palavras de esperança. Sendo assim, mãe pode ser defina como: cheia de Paciência; benção divina que deixa o mundo melhor; milagre de Deus na terra; amor incondicional, mesmo nos dias de dores e angústias.

Nossa heroína, as vezes trabalha fora, e cuida do lar. As vezes estão aos mesmo tempo, presente e ausente; educa, amparar, socorre, ajuda, fala pacientemente sobre os erros na vida, chora nas vitórias, orar, canta, corrigi, ama, dar colo, carinho, e ensina o caminho do bem e da fortaleza espiritual.

É tão pequena palavra, mãe, mais contendo um significado profundo, talvez infinito. Mãe significa: amor, dedicar, renunciar a si própria, força e sabedoria.

Portanto, Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus filhos; ser mãe é renunciar. É amar sem esperar nada em troca. Ser mãe é amar incondicionalmente.

Feliz Dia das Mães.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

A todas as mães: “Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera”.

(Provérbios 31:29)