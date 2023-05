Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Esperar e confiar em Deus

“Quando parece que tudo está perdido, e não há solução, o melhor, e o único caminho, é esperar e confiar em Deus”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A LIBERDADE E O RETORNO AO CONTROLE

O apóstolo Paulo, doutor em direito na lei de Moises, faz uma profunda descrição sobre a perda e o retorno ao controle e a liberdade humana. Diz o apóstolo: “O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo”. O último Adão se tornou um espírito vivificante. No entanto, o espiritual não é o primeiro, mas o natural; e depois o espiritual. O primeiro homem era da terra, feito de pó; o segundo Homem é o Senhor do céu” (1 Coríntios 15:45-47).

Em todos os tempos e em todos os povos, a liberdade sempre teve um valor incalculável. É a liberdade é um sonho e um desejo da alma humana. E por isso todos querem serem livres, porém, nem todos compreendem o que é de verdade liberdade.

Hoje, trazermos a visão da liberdade de acordo com as Sagradas Letras, a Bíblia. E buscaremos entender como a liberdade pode ser uma benção, quando compreendida e seguida, para se viver uma vida autêntica.

Vejamos a visão do apóstolo João, sobre a liberdade em Cristo – “Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: — Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. (João 8:31-32).

De forma esclarecedora, João o Evangelista, demostra que a verdade não se encontra nas ciências, nem nas filosofias humanas, e nem mesmo na sociologia. Ele anuncia a verdade como forma celeste em Cristo, ou seja, como modelo a ser seguido ou copiado. E assim, ele convida que cada um conheça essa verdade e desfrute da verdadeira liberdade em sua alma.

A liberdade da escolha – O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, anuncia o novo caminho da liberdade. Diz ele; “Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça”. (Romanos 6:14).

O apóstolo com o olhar fixado na crucificação e ressureição do Cristo, anuncia um novo caminho que o poder de escolha, onde cada ser humano pode faz ou deixar de fazer o bem, seguir ou deixa de seguir suas próprias escolhas. Logo, ele, diz que cada ser humano, diante do novo quadro universal tem o poder de dizer não ao mal e ao pecado,

A liberdade da condenação – “Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte”. (Romanos 8:1-2).

O conhecimento das leis eternas, traz a ideia da culpa, e a culpa traz a ideia de condenação. E com este pensamento, diversas pessoas ao passarem a conhecer as Sagradas Letras, passaram a viver cheios de culpas e de medo da condenação eterna.

Todavia, o apóstolo, faz uma bela descrição ao afirmar que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, Jesus Cristo, que libertou, através do seu sacrifico, da condenação eterna a todos que o recebeu com salvador. E assim, o nome que antes estava na lista da condenação encontrou em Cristo pleno perdão.

A liberdade da obediência – “Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal; vivam como servos de Deus”. (1 Pedro 2:16).

A ideia central exposta pelo apóstolo Pedro, é que a obediência as leis eternas de Deus, dar condições e poder para fazer o que é certo, vencendo as tentações mundanas e os prazeres passageiros. E assim, cada pessoa pode transformar sua realidade e a realidade do outro com o seu exemplo, tornando o mundo melhor.

A liberdade do medo – O sábio Salomão, esclarece a liberdade do medo estar e mamar e temer a deus, logo, ele afirma: “O temor do Senhor conduz à vida: Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas”. (Provérbios 19:23).

Quando o sábio faz essas afirmações, ele não quer dizer que na vida não teremos problemas. Pelo contrário, teremos diversos problemas, no entanto, a certeza é que o controle de todas as situações está nas mãos de Deus. Então, não é preciso ter medo do futuro, visto que Deus já está lá e conhece tudo.

A liberdade das limitações – “Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo”. (Colossenses 2:8).

Grande parte da humanidade busca satisfação em ideologias, filosofias, religiões, que não dar a resposta buscada pela alma humana. E quase sempre apenas conduz a caminhos de morte e da fala liberdade de limites.

Para o apóstolo, quando se conhece a Cristo, logo resplandece a luz da verdadeira liberdade. E as cadeias, que antes aprisionava na falsa liberdade e na falta limite, é esclarecida pela beleza do poder da escolha que há no Cristo.

A liberdade da opressão – “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor.” (Lucas 4:18-19).

A opressão tem feito muitos prisioneiros tanto no mundo físico como no mundo espiritual. No mundo físico, tem levado muitos a loucura e a uma vida sobre efeito de remédios. E assim, a vida passa com num sonho ou num pesadelo.

Infelizmente, ainda tem os que pensam que são livres, porém, estão presos e são cativos das angústias, do desespero, da dor, da agonia de viver. E estão são mentes, que não conseguem libertasse dos sentimentos ruins, da falta de perdão, do medo, do desamor.

No entanto, o apóstolo Lucas, visualiza que o nascimento do Cristo é o anúncio da libertação da opressão mundana, sobre os justos.

A liberdade usada com sabedoria – “Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne; pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor”. (Gálatas 5:13). O apóstolo Paulo, argumenta que a liberdade deve ser usada com sabedoria e não como meio para justificar os erros, os enganos e o pecado, que de tão perto nos rodeia.

A liberdade de servir – “E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes”. (Mateus 25:40).

É perceptível que no mundo, sistema mundano, tenta impor que a liberdade está diretamente ligada ao fazer tudo sem se preocupar com nada. No entanto, é bom lembrar que liberdade nada tem a ver com a libertinagem. Todavia, a verdadeira liberdade está em seguir as ordens divinas para o nosso próprio bem.

Portanto, vindo a plenitude dos tempos, nasceu o segundo Adão, que nos trouxe liberdade, como explica o apóstolo Paulo ao falar dos dois Adões. um primeiro e um último. O primeiro Adão, era o primeiro ser humano criado e que vive na terra. Ele foi criado por Deus e colocado no Jardim do Éden. O último Adão é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo aponta, o primeiro Adão era natural, físico, nascido de um porção de barro. Somente quando Deus soprou nesse Adão ele teve vida; mas o último Adão, Cristo, é espiritual e celestial. Ele tem dentro de si a própria vida e a substância de Deus. Deste modo, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. (João 8:36)

ANIVERSÁRIO ACJUS

A escritora e imortal Ângela Gurgel apagou mais velinha. Parabéns.

LIÇÃO DA VIDA -01

“Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber”. (Provérbios 9:9)

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Em nossos dias a AMOL (Academia Mossoroense de Letras) passou a ter endereço fixando dentro da ACJUS. É uma sala especial para receber seus imortais e escritores para uma boa conversa. Como eu, Ricardo Alfredo também faço parte da AMOL e da ACJUS, e na última sou o tesoureiro, Desejo que a todos que sejam bem-vindos ao nosso convívio.

ANIVERSÁRIOS ESPECIAIS

Neste mês tenho duas aniversariantes especiais, são: a minha irmã Sheila e sua filha Gabi. Parabéns, que Deus sempre lhes guardem.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

VISITAS A NOVA SALA DA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Estamos aqui no Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, sala da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, papo informal e muitas ideias. Presenças ilustres do nosso presidente ELDER HERONILDES DA SILVA e sua esposa Dr. Zélia Macedo, vice-presidente Filemom Pimenta, Josafá Inácio, Ricardo Alfredo e José Wellington Barreto.

PENSAMENTO – O sábio.

“A maior arma do sábio é o silêncio, diante do tolo”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO 01 – Moendas dos Engenhos de Rapadura E de Cachaça

Antigamente, as moendas para esmagar cana-de-açúcar, para extrair o caldo (garapa) destinado a produção de cachaça ou rapadura podiam ser a tração humana (engenhoca, feita totalmente de madeira, tangida por dois homens fortes, um de cada lado da moenda ); a tração animal (engenho de pau, todo feito de miolo de aroeira); bolandeira de entrosa ou dentada (feita de madeira mas com moendas de ferro na posição deitada e tangida por juntas de bois); moendas de ferro vertical a tração animal e moendas de ferro deitada a tração animal (bolandeira); moendas de ferro movidas a vapor e, por último, as moendas de ferro motorizadas (motor a diesel, motor a gasolina e motor elétrico).

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO 02 – Estribos de Sela de Cavalo.

Os estribos antigos eram do tipo estribo de rosto (parecido com sapato), feitos artesanalmente na própria fazenda, confeccionados de madeira, couro, zinco ou flandres. Os estribos fabricados industrialmente apresentam dois modelos principais: estribos de rosto e estribos de argola, e ambos os modelos podem ser fabricados de couro, ferro, aço, alumínio, alpaca, metal amarelo e de prata. O estribo para silhão (sela para mulher) era constituído de uma só peça, pois a mulher sentava-se de lado sobre a dela, enquanto para os homens, usa-se um par de estribos, um para cada pé, pois o homem monta na sela escarchado.

LIÇÃO DA VIDA – 02

“O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução”. (Provérbios 16:23)

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

Dr. Dix-sept Rosado Sobrinho, João Sabino, Anna Maria Cascudo Barreto, NI, Elder Heronildes e João Batista Cascudo Rodrigues

Artur Paraguai, patrono da Banda Municipal de Mossoró

Dix-huit Rosado, Aluízio Alves e Padre Sátiro Dantas

Genivan Josué Batista, Coroné Pereira, Carlos Augusto Rosado, Laplace Rosado, NI e Elder Heronildes

Identificados – Ivonete de Paula, Lúcio Ney e João Newton da Escóssia

Elder Heronildes e João Newton da Escóssia

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Helder Horonildes.

O auditório Dr. Helder Heronildes vem tomando forma terminativa, e logo, logo, faremos grande encontro com belíssimas palestras. Parabéns, presidente guerreiro.

POSSE NA ABROL

O nosso querido confrade Antônio Filemom, tomará posse como imortal da ABROL nesta sexta feira, 12.05.23 às 19h 30min, vamos estar presente online. Parabéns, irmão.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Nosso entrevistado, doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O médico Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho, presidente da fundação Vangt-un Rosado, nos falou dos projetos, e sua trajetória até chegada na AMOL e na ACJUS. Comentou sobre seus livros. Em seguida deu uma aula conhecimento na saúde e como ser humano. Foi um show de sabedoria e humanismo. Nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. Em seguida fez o convite para a posse dos citados imortais. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se “louco” para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: “Ele apanha os sábios na astúcia deles”; e também: “O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis”. (1 Coríntios 3:18-20)