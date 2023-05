Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DESIGN INTELIGENTE

fonte da foto: google.

A teoria do design inteligente (TDI), é conceitualmente definida como teoria científica que busca apresentar e precaver-se de forma cientifica, que certos atributos do universo e dos seres vivos, podem tem melhor explicação, se colocarmos a ideia de uma mente criadora por trás de todos os processos evolutivos e criados.

Entretanto, quando questionamos a possível ideia de um design inteligente, logo aparece os ditos “senhores das verdades cientificas” dizendo que há uma busca desenfreada para se destruir a ideia do processo de evolução apresentado por Darwin. Pelo contrário, qualquer pessoa de bom senso vai perceber que já existe no meio da pesquisa cientifica, alguns cientistas, que perceberam que em tudo há Projeto Inteligente, então essa nova ideia veio apenas colaborar com a teoria do processo de evolução, lançado por Darwin.

No entanto, o doutor Paulo, ou São Paulo, Apóstolo, também era conhecido por Paulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia (hoje uma região da Turquia), no ano 05 (cinco) da Era Cristã, ao observar todos os movimentos científicos, assim como a tudo e a todos em sua época, declarou: “Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende, e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis; Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si; Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. (Romanos1:20-25).

Certamente, o doutor Paulo, apóstolo, nos dar a maior lição de visão científica, quando reafirma que há em toda criação uma assinatura do seu criador. E que ninguém poderá dizer que não percebeu ou foi incapaz de reconhecer sua inteligência em cada detalhe exposto.

Quando há de fato e direito, uma pesquisa mais avançada sobre o Design Inteligente, logo se percebe que essa teoria tem apoio em três argumentos primários, que são: 1. Complexidade Irredutível: Refere-se ao fato de a vida ser composta de partes interligadas que dependem umas das outras para que sejam úteis. A mudança em uma parte apenas por mutação, por exemplo, não poderia ser responsável pela eficiência de toda estrutura. 2. Complexidade Específica: Apresenta que seria impossível que padrões tão complexos, como os presentes nos seres vivos, tenham se desenvolvido através de processos do acaso. 3. Princípio Antrópico: Acredita que a existência e desenvolvimento da vida na Terra requerem que tantas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas, que seria impossível que todas as variáveis chegassem a ser como são apenas pelo acaso. Se nosso planeta fosse um pouco mais próximo do Sol, as condições para existência de vida seriam inviáveis.

Outros argumentos que também são usados, nos levam a reconhecer que há habilidades inteligentes na natureza de fácil detecção. Vejamos os três principais argumentos: Arqueólogos precisam discriminar entre formações rochosas que foram moldadas por forças geológicas naturais e formações moldadas por inteligência — como paredes, estradas, aquedutos, utensílios e outros. Cientistas forenses distinguem entre mortes ocorridas naturalmente, e mortes causadas intencionalmente — assassinatos. Essa distinção é crucial para os sistemas legais de todo o mundo, e precisa ser realizada com muito esforço e precisão. Cientistas ambientalistas precisam determinar se certos problemas do meio ambiente tiveram origem natural, ou pela ação humana. Encontrar peixes mortos num rio faria um cientista questionar se há algum tipo de resíduo químico tóxico sendo emitido por alguma indústria próxima, ou se há alguma doença que acomete a fauna local.

No nosso mundo teórico-científico, há duas teses que são antagonistas, a da criação e a da evolução. No entanto, a Teoria do Design Inteligente, não surgiu para criar mais celeuma, pelo contrário, a ideia central é começam com a esfera natural e chegam à conclusão subsequentemente: de que a vida na Terra foi desenhada por um Agente Inteligente (quem quer que tenha sido).

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo