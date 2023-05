Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PAZ NO VALE DA PROVAÇÃO – a vida

foto: google.

A segurança que há na paz, não deve ser apenas uma garantia dos acordos políticos internos e externos, e nem dos acordos econômicos ou mesmo militares. No entanto, a paz depende da boa vontade de cada ser humano em buscar ser comprometido, sincero e honesto em busca da paz interior para que ela reflita no exterior. E tudo isso, não depende de sexo, idade, posição social, crença religiosa, cultura ou mesmo origem. Depende sim, do desejo de um mundo melhor para todos.

A paz e uma necessidade da alma humana e significa está bem com sigo e com Deus. Quando ela, a capaz, chega ao coração, é capaz de vencer todos os medos e os temores, que tentam se instalarem dentro de nós.

A necessidade de paz, tranquilidade e harmonia com a vida é constante na alma humana. E a paz interior, só é alcançada quando aprendemos a compreender, aceitar e perdoar os outros em suas falhas humanas. E saber que mesmo perdoando, não é obrigado a aceitar e conviver, apenas perdoar.

Quando evoluímos no processo de reconhecer a vida como dom, podemos encontrar a paz interior, que é a plena felicidade de está aqui. E assim, o nosso coração fica leve, despendido das coisas materiais, livre das angustias, das raivas, do ódio, do sofrimento. E a alma é capaz de voa livre na imensidão do universo.

1- Está com Deus e oração sempre – “Apega-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.” (Jó 22:21)

2- A justificação em cristo traz a paz – “Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.” (Romanos 5:1)

3- A paz que vence o mundo – “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” (João 14:27)

4- A paz como resultado da obediência às leis de Deus – “Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar.” (Salmos 119:165)

5- Resistir para alcançar a paz – “Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua.” (Romanos 14:19)

6- A paz como prosperidade e proteção – “Orai pela paz de Jerusalém; prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios.” (Salmos 122:6-7)

7- Ficar firme em Cristo para ter paz – “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor; porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.” Isaías 26:3-4

8- Fazer tudo possível para ter paz com o próximo – “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. (Mateus 5:9)

Eis algumas dicas para ter paz: Use sempre a palavra tenha “calma”, simples, porém, eficiente; não busque o aval externo como suprimento, para seguir adiante, escolha você mesmo; seja sempre paciente e bom; compreenda o que é vivenciado, e aceite; abandone todos os tipos de agressão; perdoe e se perdoe. Pratique o perdão e o auto perdão; Sejam gratos a Deus e a vida; Tenha equilíbrio fino, Seja empático, sentir o a dor do outro é ser mais humano.

Certamente, não há ninguém que sentirá remorso por ter agido bem, ou mesmo, por sempre fazer a opção pelo amor, mesmo com danos próprios. Pois fazer o ecoa na eternidade com voz de justiça.

Em texto atribuído ao filósofo grego Aristóteles (360 anos antes de Cristo), intitulado “Revolução da Alma”, entre outras coisas, lê-se que: “A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você”.

Portanto, a paz é uma forma de evolução espiritual como relata o evangelho de João 14: 27, quando Cristo ressurreto afirmou: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo