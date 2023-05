Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

01 DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR

Na humanidade sempre houve o desejo de alguns, terem total domínio sobre outros, principalmente, quando se fala de trabalho e remuneração. A história do trabalho humano, ou seja, a troca de sua força de trabalho por valor salarial, remonta centenas de anos. Entretanto, foi em 1886 no período da industrialização, na cidade de Chicago nos Estados unidos que ocorreu a maior manifestação em prol do trabalhador.

Diante das diversidades em que os trabalhadores enfrentavam, foi escolhido o dia 1° de maio para reivindicar melhores condições de trabalho, assim como redução de jornada de trabalho, visto que eram trabalhadas 17h por dia, para 8h por dia. E de pronto, os empresários não queriam aceitar essa renovação trabalhista. O que levou a uma greve geral dos trabalhadores. E em dois dias, começaram os conflitos entre policiais e trabalhadores, o que gerou diversas mortes dos manifestantes.

Este enfrentamento nas ruas, aconteceu no dia 04 de maio, e criou um clima de revolta entre os trabalhadores, que em seguida passaram a enfrentar os policiais, lançando bombas, que provocaram sete (07) mortes de policiais.

E a partir deste estopim, ocorreu um descontrole nas tropas policiais que passaram a atirar em qualquer grupo de manifestantes que se encontravam nas ruas. O que levou a um resultado catastrófico da morte de doze (12) protestantes e uma diversas de pessoas feridas.

Essa ferida no peito da sociedade, marcou a história para sempre dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. E com o intuito de honrar e homenagear os que partiram (morreram) naqueles conflitos, foi instituído na França, em 20 junho de 1889, o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada ano.

E a partir desta decisão francesa, em colocar o 01 de maio como dia do trabalhador, também passou a estabelecer como feriado nacional e acatou, a solicitação de redução da carga de trabalho de 13h para 8h de trabalho. Todas essas decisões foram tomadas em 23 de abril de 1919. Em seguida vários países adotaram a mesma posição francesa.

Já no Brasil, foi em 1924 que no governo de Artur Bernardes, que foi decretado o 01 de maio como feriado nacional. No entanto, foi no governo de Getúlio Vargas que o 01 de maio ganhou maior importância, pois a ideia central do governo era se aproximar cada vez mais dos trabalhadores.

Com o elo encaixado entre a ideologia do governo de Getúlio Vargas e a ideia central de colocar os trabalhadores como base política em cada cidade, foi de suma importância a utilização do 01 de maio no Brasil no sentido político ideológico. E diversos fatos importantes foram registrados em 01 de maio no brasil. Entre eles podemos descrever: foi em 01 de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário-mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família (moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer). Foi também em 01 de maio de 1941 que foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas, especificamente, as relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores.

Hoje em dia, a comemoração do primeiro de maio é nacional, e neste dia, vários sindicatos oferecem uma grande diversidade de programação para comemoração deste dia com a classe trabalhadora. Além, de comícios com discursos em defesa dos trabalhadores. Tem também uma extensa programação de lazer para todos os trabalhadores.

Portanto, o trabalho traz dignidade, liberdade, e principalmente liberdade financeira, que é a quebra de dependência de outro. É sempre bom lembrar que o trabalho, dar dignidade e liberta dos medos, das inseguranças e das incertezas. E deste modo, o trabalhador, senhor do conhecimento torna-se capaz para vencer novos desafios. Feliz dia dos trabalhadores.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo