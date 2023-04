Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O homem sábio

“O sábio, ouve o conselho de seu pai e de sua mãe, e guarda no seu coração.” (Teólogo e Escritor: Ricardo Alfredo)

IDOSOS, A LEI, A MATURIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES NA VISÃO JURÍDICA E DIVINA.

A terceira idade, ou a velhice, é um período que deve ocorrer maior maturidade, transformações na área psicológica, assim como na aparência física. No entanto, ainda a sociedade ver com muito preconceito o envelhecer.

Na visão da sociedade a velhice é desalento, abandono, inatividade, frustração e desgosto de viver.

Lamentavelmente, muitos idosos sofrem abusos, rejeição e quase sempre abandono familiar. O desrespeito com os idosos, encontra uma grande parcela de culpa nas autoridades constituídas, que não atuam de forma preventiva, para coibir tais ações destrutivas. E essas ações, impiedosas, com os idosos, os tem levado a depressão, stress profundo e até a morte.

No entanto, há um conselho assertivo para os justos, que diz: “velhice ainda darão frutos; serão viçosos e florescentes” (Sl 92.14).

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Logo, na legislação do direito internacional, a principal caraterística para o fator idoso está relacionada diretamente a idade.

Essa ideia de que idoso, é todos os indivíduos que tenham no mínimo 60 anos, foi consolidada com a publicação da Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas (2015), sendo este o primeiro apontamento no formato de documento internacional com caráter jurídico.

E nesta mesma convecção surgiu o conceito básico dos direitos dos idosos, que passo a transcrever: conjunto de princípios e regras que têm como objetivo garantir a qualidade de vida, a dignidade e a proteção da população idosa, possibilitando o exercício de sua cidadania.

Bernard Shaw, que é dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês, nos traduz uma frase profunda sobre o ser humano, quando afirmou: “O maior pecado contra nossos semelhantes não é o de odiá-los, mas de ser indiferentes para com eles.”

São direitos em forma benefícios que os idosos tem: Desconto de Meia-Entrada, Atendimento Preferencial, Vagas de Estacionamento, Gratuidade no Transporte Público, Isenção do Imposto de Renda. E quase sempre não são respeitados pelas autoridades constituídas.

Por outro lado, é função do poder público a garantia de: condições de vida apropriada; acesso aos bens culturais, participação e integração na comunidade; direito de viver preferencialmente junto a família; ter liberdade e autonomia.

Quanto a sobreviver dignamente idosos tem o seguinte direito: O Benefício Assistencial ao Idoso é a garantia de um salário-mínimo mensal ao cidadão com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que não possui renda suficiente para manter a si mesmo, nem de ser sustentado por sua família, conforme os critérios definidos na legislação.

Ainda temos outro meio de benefício dado aos idosos, que é conhecido como LOAS, que significa Lei Orgânica da Assistência Social, que contem a previsão legal do BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada. Como já citado, os idosos que tem direito deve tem no mínimo 65 anos, sendo pessoas com deficiência na qualidade de vida.

Da visão jurídica social, chegamos a visão celeste e eterna, vejamos como a Bíblia ensina sobre o tratamento ao idoso.

Devemos honrar os idosos: “Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor.” (Levítico 19:32)

As mulheres e os homens idosos devem ser tratados com respeito: “Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai; aos moços, como a irmãos.” (1 Timóteo 5:1)

Devemos apreciar os idosos pela sua experiência: “A glória dos jovens é a sua força; e a beleza dos velhos são as cãs.” (Provérbios 20:29)

Os jovens podem aprender lições valiosas da vida dos idosos: “Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros.” (Salmos 71:18)

A Bíblia dá conselhos aos idosos: “Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor, e na constância; as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. (Tito 2:2-5)

O Deus que sustenta o idoso: Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei; eu os sustentarei e eu os salvarei. (Isaías 46:4)

A promessa: Os que estão plantados na Casa do SENHOR florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e florescentes, (Salmos 92:13-14).

Portanto, na visão humanista, como na visão divina, os que desejam honra a lei humana, assim como a lei divina deve também respeitar os idosos, visto que eles são preciosos para Deus e para os homens sábios.

O PENSADOR DESTAS BANDAS

Cravou no nome na história de Mossoró, do RN e do Brasil, o saudoso imortal Dorian Jorge Freire. Hoje patrono da cadeira 24 da Academia Brasileira Rotaria de Letras – ABROL. Hoje ocupada por mim, Ricardo Alfredo. Que honra representar o ilustre irmão.

ANIVERSÁRIOS ACJUS

Mesmo atrasado, quero parabéns para o confrade Dr. Afrânio de Oliveira Leite, ser humano de índole pacífica e merecedor de todas as honras pela sua atuação nas ações sociais em benefício de Mossoró é da sua gente. Para Afrânio, Rogamos a DEUS saúde, paz e felicidades sempre!

No dia 28 de abril, a senhora Welma apagará mais velinha. Que um novo ciclo se inicie repleto de realizações, saúde e amor.

INAUGURADO O PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Hoje dia 29.04.23, o Rotary Club Mossoró, inaugurou junto ao Albem o mini ateliê com a entrega de máquinas de costura. Parabéns ao Rotary, a governadora do Rotary e ao Albem.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

30 ANOS DE FUNDAÇÃO DA AMOL – por professor Benedito Vasconcelos Mendes

Ao longo de minha vida profissional idealizei e ajudei a criar três instituições culturais no Estado do Rio Grande do Norte. No dia 12 de outubro de 1970 (Dia do Engenheiro Agrônomo), idealizei e fundei a SCREAM – Sociedade Cultural e Recreativa dos Engenheiros Agrônomos de Mossoró́. No dia 20 de junho de 1988, idealizei e criei a ANOCI – Academia Norte-rio-grandense de Ciências. No dia 25 de setembro de 1988 (dia do Aniversário de Vingt-Un Rosado), idealizei e ajudei a fundar a AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Nestas três entidades, por ocasião em que eu presidia as Assembleias Gerais de suas fundações, indiquei o nome de Vingt-Un para ser eleito, por aclamação, para o cargo de presidente de cada uma das Três instituições, quando elas estavam sendo criadas.

No final de junho, após a criação da ANOCI, sugeri ao Dr. Vingt-Un Rosado, por ele já ser escritor consagrado, que ele criasse a AMOL, mas ele preferiu nomear uma comissão para fundar a referida academia de letras. A comissão foi constituída por ele (Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia), por mim (Benedito Vasconcelos Mendes), por Paulo Medeiros Gastão e por Raimundo Soares de Brito. Durante os trabalhos de organização da AMOL, ao se aproximar o aniversário de 68 anos de Vingt-Un, eu propus aos demais membros da referida comissão, que marcássemos o dia do aniversário de Vingt-Un (25 de setembro) para a criação da nova academia. Queria homenageá-lo criando a AMOL no dia do seu natalício e assim foi feito.

Todas as reuniões preparatórias e a Assembleia Geral de fundação da nova academia de letras foram realizadas na sede da ANOCI, localizada na antiga ESAM-Escola Superior de Agricultura de Mossoró, hoje Universidade Federal Rural do Semiárido. Na Sessão Solene de Instalação da AMOL, estavam presentes o Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Enélio Lima Petrovich, o Presidente do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, Élder Heronildes da Silva, o Prefeito Municipal de Mossoró́, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia, os sócios escolhidos pela Comissão Organizadora para integrar a recém-criada academia e outros convidados.

A Ata da Assembleia Geral de Fundação da AMOL foi assinada pelo Secretário Ad Hoc da citada solenidade, Sebastião Vasconcelos dos Santos (eleito nesta Assembleia Geral Segundo Secretário). Durante os primeiros anos de funcionamento da entidade, as reuniões eram realizadas na ESAM, pois este estabelecimento universitário ficou sendo o Silogeu da ANOCI e da AMOL. A primeira Diretoria Executiva da Academia Mossoroense de Letras foi eleita por aclamação, tendo o

Prof. Vingt-Un Rosado como Presidente e eu como Primeiro Secretário. Também foram eleitos, por aclamação, os membros do Conselho Consultivo, os Patronos e os Sócios Fundadores. Os Estatutos, previamente redigidos por mim e distribuídos com os presentes, foram aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral de Fundação desta Academia. Após a sessão magna de instalação da nova instituição, por ocasião do coquetel de confraternização, era unânime o otimismo que todos os presentes depositavam na recém-criada instituição cultural, como entidade que iria alavancar a cultura mossoroense. A previsão foi confirmada, pois, nestes 30 anos de existência, foi grande a contribuição dada pela AMOL para o desenvolvimento cultural de nossa cidade. É importante frisar que, durante a sua existência, a AMOL teve apenas três presidentes: Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia, Raimundo Soares de Brito e Élder Heronildes da Silva. O historiador Raimundo Soares de Brito, quando exercia o cargo de Presidente da AMOL, escreveu um excelente livro sobre esta instituição, no qual relata, de maneira detalhada, a história de sua fundação e apresenta dados curriculares dos Patronos e dos Sócios Fundadores.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – FERROS DE ENGOMAR

Um dos utensílios domésticos que era usado em todas as residências, fossem elas rurais ou urbanas, era o ferro de engomar ou ferro de passar roupa. Os tecidos de vestuário, de cama, mesa e banho, fabricados de fibras naturais, como algodão, seda ou linho, eram passados (engomados) com ferro de passar. Os tecidos de fibras sintéticas não precisam ser engomados. Os ferros mais antigos eram a brasa, cujo calor era proveniente da queima de carvão vegetal no seu interior. Na parte traseira deste tipo de ferro, existia um orifício para a entrada de ar, que era facilitada pela ventilação manual, feita com o auxílio de um abano, construído de palha de palmeira. Depois apareceu o ferro de engomar aquecido externamente na trempe do fogão a lenha. Depois surgiu o ferro de passar a vapor, que era mais usado nas grandes lavanderias das cidades. O vapor para aquecer o ferro era produzido por uma grande Caldeira de vapor. Por último surgiu o ferro elétrico, cujo calor é proveniente de uma resistência elétrica, que aquece a parte de baixo do ferro, que quente engoma roupa. Modernamente temos o ferro a vapor produzido por vaporizador, que é o tipo de ferro de engomar mais usados atualmente. É do tipo calor úmido, ao contrário dos ferros de calor seco (ferro a brasa, ferro aquecido externamente na trempe e ferro elétrico de resistência).

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia, Jerônimo Vingt Rosado Maia e Maria Gomes de Oliveira – 1973

Reconhecido – Elder Heronildes, Dix-huit Rosado, Vingt Rosado, Laplace Rosado

ACJUS – Construção do auditório Dr. Helder Heronildes

O auditório Dr. Helder Heronildes vem tomando ares de que logo, logo, estaremos fazendo grandes encontros com belíssimas palestras. Parabéns, presidente guerreiro.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ

Aconteceu no dia 27/04/23 – a partir das 17h, no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros (PCAMMM), sede da ACJUS, estaremos realizando a 4ª Edição do nosso Projeto RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ – tendo como convidadas a Magnifica Reitora da UERN, Prof.ª Dra. Cícilia Maia, e a Deputada Estadual Isolda Dantas-(PT-RN).

A RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ – É aberta a comunidade mossoroense, e tem uma ritualística simples, com pauta livre ou pré-agendada com objetivo de discutir demandas relevantes ao desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado, principalmente nas áreas da cultura, da educação, da cidadania, mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental e social. Esses tempos todos serão abordados pelas convidadas junto ao nosso sodalício e demais segmentos presentes.

A ACJUS é uma instituição pujante e atual, pelo trabalho e gabarito do seu corpo acadêmico, atualmente é uma das mais influentes da sociedade civil potiguar, destacando-se também pelo compromisso com o indivíduo e ao mesmo tempo com o coletivo.

Nesse giro, compete aos participantes encaminhar as demandas ou sugestões que serão apresentadas e discutidas.

Aconteceu no dia 27/04/23 – a partir das 17h., no PCAMMM, sede da ACJUS, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, a 4ª – Edição do Projeto RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ.

Compareceram à IV edição do Projeto RODA DE CONVERSA PENSANDO MOSSORÓ – os acadêmicos: José Wellington Barreto, Elder Heronildes da Silva, Zélia Macedo Heronildes, Francisco Carlos (acadêmico e vereador), Sátiro Cavalcanti Dantas, Taniama Vieira da Silva Barreto, Francisco Canindé Maia, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Ricardo Alfredo de Souza e Edilson Gonzaga, Vanda Maria Jacinto, Joana Darc Fernandes Coelho, Carlos Alberto Lima Filgueira, Jerónimo Dix-Sept Rosado Sobrinho, Antônio Marcos de Oliveira, Franci Francisca Dantas e Raimundo Antônio de Souza LOPES, além dos Pro – Reitores Esdra Marchezan e Anairam Medeiros, engenheira da UERN Dra. Sara Barroso, Helenita Castro Soares (SEDEC e AFLAM) Wilson BEZERRA de Moura (ACJUS e AMOL), FÁTIMA CASTRO (AFLAM), Aldecir de França (APLA), Francisco Canindé (ALBEM), José Maria do Vale Fernandes (FIACMM), ÂNGELA (ÂNCORA), Filemom Rodrigues Pimenta (AMOL), Dona Leda e a filha Geovana (APAE), Eriberto Monteiro (FVR), Lúcia Gurgel (FM 105 e FUNSERN), Ricardo Alfredo de Souza ( ACJUS), Francinete Fernandes de Souza, Cecília Anália Pereira Barreto, Fernando Geraldo de Souza, Roberto Carlos Pereira Barreto, Ronaldo do Sax, Rosendo Filho, Castelo, Carlos Oliveira, João Jacinto, Valmir Alves, Pluvia , além de outros e outras. Tudo foi registrado e será objeto de um relevante trabalho/documento. ACJUS agradece a participação de todos os presentes e representantes da AMOL, AFLAM, AMARP, FIACMM, ALBEM, APAE, APLA, CÂMARA, ÂNCORA É FVR.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Nosso entrevistado, doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O médico doutor Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho, presidente da fundação Vangt Rosado, nos falou dos projetos, e sua trajetória até chegada na AMOL e na ACJUS. Comentou sobre seus livros. Em seguida deu uma aula conhecimento na saúde e como ser humano. Foi um show de sabedoria e humanismo. Nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. Em seguida fez o convite para a posse dos citados imortais. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, a prudência”. (Provérbios 9:10)