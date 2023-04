Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

UMA ANÁLISE DO CONJUNTO: EDUCAÇÃO, GESTORES E EDUCADORES.

Em cada discurso, em cada apresentação, de frente aos meios de comunicação, ou em meio ao povo, nossos gestores, os governadores e os prefeitos, demonstração, apenas na falar discursiva a importância da educação e dos professores para construção de uma sociedade, justa e igualitária. Porém, em seguida, quando as luzes e os holofotes se apagam, tudo que foi dito cai no mar do esquecimento.

Uma sociedade que prisma pela educação do seu povo, é uma sociedade que não precisa de muros para se defender. Na linha de frente, desta construção social, estão os professores, que pacientemente, vem ao longo de décadas, sonhado com a implantação da educação de qualidade. Visto que eles, os professores são responsáveis pelo bom preparo das crianças, dos jovens e dos adultos. Eles, professores, são os verdadeiros construtores de uma sociedade avançada.

É da educação orientada por bons professores, bem pagos e com educação continuada, que podemos alavancar para um futuro melhor da nação. Para uma melhor qualidade de vida e para o bem-estar social.

É exatamente, nesta qualidade educacional que deve surgir a figura do gestor. Gestor eleito pelo povo, tanto na esfera municipal, como esfera estadual. E principalmente na direção das escolas. Porém, o que temos, é gestores incapazes, grosseiros, arrogantes, e muitas vezes despreparados para função.

Um bom gestor, tanto municipal, como estadual, é aqueles que é capaz de entender e valorizar todas as vertentes que estão envolvidas na educação e na sociedade. Principalmente no aspecto financeiro, já que o planejamento orçamentário anual e de sua responsabilidade. Assim como, o recebimento e cobrança de impostos, que são geradas das receitas do município e ao estado.

Em outros tempos, era fácil perceber a valorização dos professores por meio dos gestores. E por isso, nosso processo educacional passou por avanços. E o interesse na profissão, educador, estava em alta. Para isso, tinha-se interesse em saber mais, conhecer diversas áreas, prepara-se melhor, tínhamos cursos de capacitação em diversas áreas, cuidados especiais na caminhada do desenvolvimento educacional. No entanto, é perceptível que para alguns gestores, quanto menos o povo conhecer é melhor, pois ele pode enganar e trapacear o povo apenas com sovines, semelhante ao português ao invadirem a nossa terra. Era de ouro, Professores fazendo especialização, mestrado e doutora. No entanto, o que é perceptível, é que a desvalorização dissimulou a classe dos educadores. E os que buscam melhor qualificação, pensam no futuro lecionar numa universidade, pública ou mesmo particular, para poderem sobreviver dignamente.

É contagiante a falta de valorização dos professores. Começa com os gestores, municipais e estaduais, e passam as famílias, aos alunos e as comunidades. A maior prova deste fato, é que a própria sociedade, estimulada pelas mídias (fakes), dizer que o educador é alguém que não conseguiu fazer outra coisa melhor na vida. Puro engano, grande parte dos educadores tem outras graduações e são capazes e bem-preparados.

Claramente, há um declínio na profissão, educador, causados pelos baixos salários, ausência de ajuda na condução do processo ensino/aprendizagem, além do desrespeito imposto pelas inverdades ditas pelas autoridades constituídas.

A educação deve ser uma política de estado e não de governo, como tem sido feita a décadas. Cada um que é eleito, ao assumir a cadeira de gestor, para qual foi eleito, cria mudanças estrambólicas e teorias absurdas. O que vem destruindo a estabilidade educacional.

Portanto, apenas a mudança temporais e tempestivas na educação não tem levado a nada, a não ser a destruição do processo educacional. Por outro lado, a desvalorização do professor e dos profissionais da educação tem ocasionado uma retirada em massa dos futuros profissionais em educação, o que gerou o desinteresse pelo magistério. E já é sentido os reflexos desse desinteresse pela função, professor.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo