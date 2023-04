Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A decisão

“Pessoas que aprenderam com a dureza da vida, tem um coração humilde e bom, e são capazes de suporta tudo. Porém, quando bate o cansaço da alma, vão embora livres e de consciência tranquila, pois fizeram tudo que podia para ajudar. (Teólogo e Escritor: Ricardo Alfredo)

A POLÍTICA DO TOMA LÁ DÁ CÁ

É muito triste ver uma nação como o Brasil, com tantas belezas naturais, com um povo bom e simpático e hospitaleiro, ser sempre conduzida por homens corruptos e de aspecto moral duvidoso.

Quantas vidas, sonhos e projetos foram destruídos, pelo simples prazer de uma pequena parte formada pelos políticos corruptos, acompanhados de autoridades desumana.

O clamor do pobre, dos enfermos, dos idosos, dos abandonados, das crianças vem chegando ao trono da graça divina em forma de oração. E o Rei, tem aprontado um exército para executar suas ordens contra os que praticam o mal. São milhares de milhares de anjos, apenas aguardado a ordem.

Na visão do soberano e juiz dos mundos, Deus, a corrupção é um pecado contra a humanidade e contra a bondade, que há no Espírito de vida. Assim também como é um espírito de depravação que aborrece a santidade do eterno.

Os valores humanos como: a bondade, a humildade, o trabalho, a igualdade, a fraternidade, devem sobrepor os males que nos rodeiam de tão perto e que podem levar aos vícios da corrupção, da vantagem indevida, do egoísmo e da ganância.

A tristeza da corrupção, escure a alma, e leva o homem ao suborno, a desmoralização e até a destruição da honra.

Por outro lado, as sagradas letras, condena a atitude e a ação da corrupção, indicando os males. Vejamos:

A corrupção moral – A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. (Provérbios 28:2 – NVT)

A escravidão – Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. (2 Pedro 2:19)

Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. (Salmos 12:8)

Os filhos da corrupção – Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade! Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção! Abandonaram o Senhor; desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. (Isaías 1:4)

Os ais da corrupção – “Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. (Jeremias 22:13)

A recompensa da corrupção – “Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou! Assim diz o Senhor Soberano: Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, e os orgulhosos, humilhados”. (Ezequiel 21:25-26)

A causa da corrupção é a cobiça – “Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça”. (2 Pedro 1:4)

O julgamento errado – “O fariseu, em pé, orava no íntimo: ‘Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este publicano”. (Lucas 18:11)

O julgamento do corrupto – “Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou!” (Ezequiel 21:25)

A advertência – “Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram: “A terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos para sempre”. (Esdras 9:11-12)

O governo dos justos – Quando os justos governam, o povo se alegra; quando os perversos estão no poder, o povo geme. (Provérbios 29:2)

O sábio e a observação – Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. (Eclesiastes 3:16)

O julgamento – “Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte”. (Apocalipse 21:8)

Todos os corrutos – Todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. (Jeremias 6:28)

Não se enganem: “As más companhias corrompem os bons costumes.” (1 Coríntios 15:33)

Aviso – “Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mau aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos”. (Deuteronômio 31:29)

A terra corrompida – “A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência”. (Gênesis 6:11). “Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida; porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra”. (Gênesis 6:12)

A velha Natureza humana – Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, (Efésios 4:22)

A tormenta do uso errado do dinheiro – “Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores”. (1 Timóteo 6:10)

Portanto, a corrupção é um mal que ecoa na eternidade, e chega ao trono do eterno, e logo será julgado.

FOTO HISTÓRICA

Academia de Ciências Jurídicas e Sociais-ACJUS, uma merecida homenagem ao confrade Padre Sátiro – 2022

PENSAMENTO – O homem que habitará com Deus.

“Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas; seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão e água não lhe faltará”. (Isaías 33:15-16)

ANIVERSÁRIO ACJUS

PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Essas são as máquinas para o mini ateliê de costura do ALBEM já foram adquiridas. Em breve serão entregues ao Albem. Parabéns ao Rotary e ao Albem.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – MOINHOS.

O primitivo moinho sertanejo de moer milho, para fazer xerém (milho quebrado para alimentar pintos) e fubá para preparar cuscuz de milho era feito de madeira dura (miolo de aroeira). Dois homens fortes, um de cada lado do Moinho de Pau giravam, em sentido contrário, as moendas de madeira, feitas de miolo de aroeira. Estas moendas possuem ranhuras para arrastar os grãos de milho e quebrá-los, produzindo assim o xerém ou o fubá .Depois apareceu no comércio regional o moinho de ferro, apropriado para moer diferentes produtos, como moinho de moer milho, moinho de moer café e moinho de moer carne. Existem diversas marcas de moinho de ferro, sendo uma das mais antigas a marca “Mimoso”. O moinho de ferro, muito mais eficiente e mais fácil de ser usado do que o gigantesco moinho de pau, ocupava apenas uma pessoa para ser operado.

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

Reconhecidos – Vicente Rêgo, Mário Rosado, Maria Lúcia e Wellington Barreto

Reconhecidos – Maria Gomes de Oliveira e João Batista Cascudo Rodrigues

Reconhecidos – Aníbal Duarte, Monsenhor Raimundo Gurgel, Major Bezerra, Elviro Rebouças, Lauro da Escóssia, João Batista Cascudo Rodrigues e Emery Costa – 1971

Reconhecido – Monsenhor Américo Simonetti e João Batista Cascudo Rodrigues – 1972

O ASSOREAMENTO DO RIO MOSSORÓ

ACJUS – estivemos no centro da cidade e nas barrocas olha o nosso Rio, e três fatos no chamaram a atenção: muitos camaleões anda sossegadamente nas árvores e paredes. Muita água chegando, no entanto, sem poder correr. Vi muito lixo e resto de material de construção, tudo jogado dentro, e nós arredores do nosso Rio.

Um dos complicadores que causam o assoreamento do Rio Mossoró são: o destino inadequado dos resíduos sólidos e a construção civil que invade o seu leito

ACONTECEU A FESTA DA LIBERDADE 33

No dia 20 de abril, aconteceu a grande festa da maçonaria no Requinte Buffet. Parabéns a loja e a diretoria.

ACJUS – Construção do auditório Dr. Helder Heronildes

POSSE NA AFLAM

A Aflam empossou quatro novas imortais em seus quadros. São elas: Ligia, Grinauria, Fátima e Gilgiany. Parabéns.

NOSSOS IRMÃOS E CONFRADES

Atuantes em todas as áreas, principalmente na religiosa e na educação. Parabéns, aos confrades.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Ricardo Alfredo e o Venerável Allen

Nosso entrevistado o Venerável Allen

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O Venerável Allen, presidente da loja maçônicas liberdade 33, nos falou dos projetos da loja, e sua trajetória até chegar o veneralato. Comentou sobre a grande festa da liberdade 33. Em seguida deu uma aula conhecimento sobre Maçonaria. Foi um show de sabedoria e humanismo. Nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. Em seguida fez o convite para a posse dos citados imortais. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo