Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

Pensamento

“Toda essa gente tem razão… Os olhos ficam cheios de fuma, quando o coração está em chamas. ” (Ricardo Alfredo)

APRENDIZADO … O que destrói a humanidade?

Política, sem princípios;

Prazer, sem compromisso;

Riqueza sem trabalho;

Sabedoria sem caráter;

Negócios sem moral;

Ciência sem humanidade;

Oração sem caridade. (Mahatma Gandhi)

DIA DAS MÃES

Essa é minha mãe, Antônia Maria, mora no Pernambuco. Mulher lutadora, guerreira, paciente com a vida, generosa e cheia de compaixão e amor. Parabéns, minha mãe, que sempre lutou pela vida com força e determinação. “Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, (Filipenses 1:3)

PROVOCAÇÕES

“Estou mudando, olhe para mim! Veja como estou mudando, serei melhor” (Ricardo Alfredo)

MPF PEDE QUE YOUTUBE REMOVA VÍDEO DE VALDEMIRO SANTIAGO VENDENDO CURA PRA COVID-19

Deparei-me com essa notícia enviada para mim por um velho amigo, que é filosofo e o pesquisador, além de historiador. Busquei encontrar a verdade deste fato, não por duvidar do amigo, mais porque vivemos em dias de fake new. Entretanto, o Ministério Público Federal (MPF) enviou um pedido ao YouTube solicitado a retida do vídeo do apóstolo Valdemiro Santiago e sua promessa de cura do Covid-19.

De acordo com o vídeo, por fé, a pessoa depositaria a quantia de R$: 1.000,00 (mil reais), e Deus, por fé, daria a cura.

Bem sei que a muito tempo escrevo e acredito no Deus eterno, o qual é a maior razão do meu viver. Por outro lado, quem acompanha minhas páginas em jornais, revistas, Tv e outras plataformas, sabem que nunca foi radical e dogmático. Pelo contrário, minhas posições teológicas e jurídicas são pautadas no bom senso de um mundo moderno e num Deus criador de todas as coisas.

Quanto a minha formação, já é bem conhecida, no mundo acadêmico e aceita como ideias prudentes e fundamentadas nas ciências, tanto humanas como nas divinas (sagradas letras). Todavia, neste caso, de venda de cura, bençãos e etc… deixa o meu coração profundamente triste, pois o Deus que conheço e com quem converso, não negocia, não faz permuta e nem aceita sacrifico de tolo, não dar sua glória a ninguém e nem tem o culpado por inocente.

Como o mundo entrado em depressão, dor, angustia e em busca de uma resposta, surgem diversas pessoas querendo se locumplementar do momento de fraqueza, duvida e sofrimento alheio.

A fé vê o invisível. Porém, a fé não é ignorante, pois ela parte de um Deus sábio e do espirito santo, grande professor, que ao homem ensina a ter discernimento, do que é humano, teorias, e do que espiritual, vindo de Deus.

Quando o homem está ligado a figueira verdadeira e seus passos agrada a Deus, ele pode até cair em ilusões porem lá não ficará, pois, o próprio criador ordem que o retire da cova. Assim é essas teorias humanas, que tem como objetivo ganhar dinheiro para vivem bem as custas da fé.

Grande parte da culpa é nossa, teólogos, que fazemos silêncio, ao ver o povo ser jogado de um lado para outro, como ovelhas sem pastor. E nos (teólogos e servos de Deus), permitimos na nossa omissão que isso aconteça.

Deus pode sim curar, salvar, batizar com o santo espirito e levar ao seu reino. Todavia, nunca aceitou e nem aceitará suborno, pressão, mentiras dos dogmas humanos, egoísmo da fé, compra indireta da cura.

O apóstolo Paulo, doutor, cheio do Espirito Santo mostra que com Deus não se barganha e quem tentou morreu. Caso de Simão o magico. (Atos 8.14-17)

As sagradas letras, a bíblia, ensina que a verdadeira prosperidade vem de Deus. Contudo, Deus não barganha com ninguém, como vou dar cem (100) e Deus retorna (1000) mil.

De forma triste, temos visto, dezenas de pessoas indo a Cristo com esse intuito, barganha, sem pensar na verdadeira mensagem que é a vida eterna que vem através de Cristo. E assim não existe o objetivo de servir a Jesus, mais de se servir de Jesus. Sendo estar a mensagem atual da teologia da prosperidade obrigatória, ou seja, teologia antropocêntrica.

Cristo nos ensinou no sermão do monte, e nos manda ajuntar tesouros no céu e não na terra, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração (Mt 6:19-21). Lição para os pregadores, bispos, pastores, padres e cardeais que são desatualizados com o reino de Deus.

Se alguém faz um voto, age por fé, e se submete a vontade de Deus. Isso é normal. Entretanto, alguns ensinam que devem colocar deus no canto de parede e exigir dele tudo. Falta de conhecimento, Ele é poderoso e nunca via ficar sobre nenhuma chantagem humana.

Portanto, leia as sagradas letras, medite e peça a Deus sabedoria para poder discernir suas obras e as obras dos homens.

COMEÇARAM AS INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2020

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 começaram nesta segunda-feira (11) e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet. (https://enem.inep.gov.br/)

Enem digital

A partir deste ano o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.

A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira – inglês ou espanhol.

Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e deverá ser pago até 28 de maio.

Isenção de taxa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai garantir a gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mesmo sem o pedido formal dos inscritos. A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para os que escolherem o Enem digital e se aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de prova e não tenham justificado ausência. A medida está contemplada nos editais nº 33 e nº 34, de 20 de abril de 2020, publicados pelo Inep no Diário Oficial da União do dia 22 de abril de 2020. (Fonte: Agência Brasil)

ANALISE SEM DOGMA

“Eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte. Mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito.” (Dr. Myles Munroe – IN MEMORIAM)

ISRAEL ANUNCIA QUE ENCONTROU A CURA PARA O CORONAVÍRUS

O Instituto Israelense de Pesquisa Biológica (IIBR) anunciou na terça-feira que concluiu uma pesquisa “inovadora” sobre um anticorpo que pode ser potencialmente usado em tratamentos contra o coronavírus.

O IIBR descobriu que o anticorpo específico neutraliza o coronavírus após testá-lo contra o SARS-COV-2.

Não é uma vacina, mas um anticorpo que eles acreditam que pode ser isolado e usado para tratar aqueles já infectados.

“Com base em publicações científicas abrangentes de todo o mundo, parece que o IIBR é a primeira instituição a alcançar uma inovação científica que atende a todos os três parâmetros mencionados acima simultaneamente. Este é o resultado da grande experiência do instituto e das capacidades únicas de seus cientistas”, afirmou o Ministério da Defesa, que financia o IIBR, em comunicado.

O instituto está buscando uma patente, mas levará meses para que o anticorpo seja aprovado para uso.

“Esta é uma inovação real” envolvendo “capacidades científicas e tecnológicas de primeira ordem”, disse o Prof. Shuki Shemer, chefe do Centro Médico Assuta de Israel e ex-diretor geral do Ministério da Saúde, ao Channel 13 News de Israel. “Nenhum outro país fez isso”, continuou Shemer.

Um instituto holandês anunciou na segunda-feira que também havia isolado um anticorpo que pode neutralizar o vírus.

Enquanto isso, o mundo está correndo para desenvolver uma vacina.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na segunda-feira aos líderes mundiais durante uma conferência virtual que Israel está comprometendo US $ 60 milhões com os esforços do mundo para combater o COVID-19. (Fonte: Folha Gospel com informações de CBN News)

O DEUS SOBERANO

1- O comando

“De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. ” (Atos 17.26)

2- O conhecer tudo

Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. ” (Mateus 10.30)

3- A soberania

“Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus; eu dispus o seu exército de estrelas. ” (Isaías 45.12)

4- O único

“Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro; além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido de forma que do nascente

ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. ” (Isaías 45.5-6)

5- Que moldou o mundo

“Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a terra e a fez, ele a fundou; ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada; ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. ” (Isaías 45.18)

REFLETIDO A VIDA – tudo pago.

A salvação e de graça. E isso numa sociedade consumista fica quase impossível compreender, visto que ela foi ensina a comprar e pagar, e o dinheiro por tudo responde. Porém, de repente se ver num dilema. Como posso receber gratuitamente! Que modelo é esse que nunca me ensinaram?

É a dívida foi liquidada. Ela foi liquidada por Deus, na morte de Cristo. Sendo que a vastidão dos meus pecados não poderia dar-me o verdadeiro sentido da salvação. Além, deste mesmo pecado separa-me de Deus. E o apóstolo Paulo, revestido de sabedoria e da glória de Deus, nos mostrou a real dimensão de onde nos encontramos ao afirmar: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e tendo como as suas consequências a sua própria destruição. (Romanos 3:23)

O plano da salvação inclui apenas a fé em receber o Cristo ressurreto, que nos leva ao caminho de volta para casa. O perdão deste cavalheiro generoso, Cristo, nos mostra um amor incalculável, ao deixa-se, ser moídos pelos nas falhas e afligindo pelas nossas transgressões. Anuncia o profeta Isaías: “Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados”. (Isaías 53:5)

Assertivamente, o apóstolo Paulo diz: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus”. (Efésios 2:8). Então a graça de Deus que foi manifestada no Cristo, anuncia a todos e em todos os tempos que a salvação é gratuita, não precisa de sacríficos, ofertas, e coisas parecidas. Todos podem entrar diante do rei da glória e com Ele conversar sobre suas dores e temores e dele ouvir: “Não tenhas medo estou aqui”.

DOS PENSAMENTOS…

“Se a cruz não foi capaz de vencê-lo, imagine as tolices e os dogmas humanos.” (Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Ângela Gurgel, escritora, professora, supervisora, imortal de várias academias de letras. Ângela Gurgel, é sinônimo de conhecimento, sorriso aberto, generosidade e amor. Parabéns, confreira pelo seu dia.

PAPA EMÉRITO BENTO XVI COMPARA CASAMENTO GAY AO “ANTICRISTO”

Conhecido por suas posições tradicionalistas, o papa emérito Bento XVI afirma que seus opositores desejam calar sua voz e compara o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao “anticristo”.

Considerado mais conservador que o atual Papa Francisco, a afirmação feita por Joseph Ratzinger está em uma biografia autorizada publicada nesta segunda-feira (4) na Alemanha. No livro ele também declara suas posições sobre aborto e ciência, com relação à criação de vida em laboratório.

Aos 93 anos, Ratzinger alega ser vítima de uma “distorção maligna da realidade” no livro que recebeu o título “Bento XVI – Uma Vida” e que inclui várias entrevistas, de acordo com os trechos publicados pela imprensa alemã e pela agência de notícias DPA.

“O espetáculo de reações vindas da teologia alemã é tão equivocado e mal-intencionado que eu prefiro não falar sobre isto”, diz. “Prefiro não analisar as razões reais pelas quais as pessoas desejam silenciar minha voz”, completa.

Na Alemanha, onde a Igreja Católica é comandada por clérigos considerados reformistas, Ratzinger é criticado com frequência por suas opiniões sobre o islã ou questões sociais.

Bento XVI, que foi papa entre 2005 e 2013, é acusado de tentar sabotar os esforços de modernização da Igreja de seu sucessor, o Papa Francisco.

No livro, Ratzinger afirma, no entanto, que tem boas relações com o atual pontífice. “A amizade pessoal com o Papa Francisco não apenas persistiu, como cresceu”, destaca.

Tradicional Em fevereiro, Bento XVI se viu envolvido em uma polêmica no Vaticano quando seu secretário particular foi afastado do entorno do Papa Francisco.

A decisão foi tomada após a publicação de um livro assinado pelo papa emérito e o cardeal guineano ultraconservador Robert Sarah, no qual defendiam o celibato dos padres, um tema muito polêmico na Igreja.

Alguns consideraram o livro uma tentativa de interferência no pontificado do Papa Francisco e, inclusive, um manifesto da ala tradicionalista da Igreja.

Após 48 horas de polêmica, Bento XVI pediu a retirada de seu nome da capa do livro, da introdução e das conclusões.

Na biografia publicada nesta segunda-feira, Bento XVI reitera a oposição ao casamento gay, afirmando que vê neste a obra do “anticristo”, uma força maléfica que busca substituir Jesus Cristo.

“Há um século seria considerado absurdo falar sobre casamento homossexual. Hoje, quem se opõe a ele é excomungado da sociedade”, afirma.

“Acontece a mesma coisa com o aborto e a criação de vida humana em laboratório”, completa.

“A sociedade moderna está formulando um credo ao anticristo que supõe a excomunhão da sociedade quando alguém se opõe”, insistiu.

De acordo com o papa emérito, “a verdadeira ameaça para a Igreja é a ditadura mundial de ideologias que se pretendem humanistas”. (Fonte: Guia-me com informações de Estado de Minas) Grifo nosso: Os meus pensamentos voam imaginado o que o Cristo diria. Qual seria sua posição? Como homens pertencentes a uma sociedade que vê apenas o visível, como poderemos compreender o invisível! O inexplicável. Então, como podemos dizer que amamos a Deus, se desprezamos o nosso irmão que conseguimos vê? Ainda precisamos estudar muito, chorar muito, buscar muito, para que o reino de justiça de Deus seja instalado.

Quanto ao aborto, minha posição nunca mudou, sempre anuncie que ele só pode ser feito de acordo com a lei e em casos especiais previsto em lei. Pois o aborto é uma afronta ao direito a vida.

MINHAS IRMÃS

Da esquerda para direita temos: Karina, Kátia, Sheila e Sandra. Todas mães e moram longe desta terrinha chamada Mossoró. Parabéns as minhas irmãs, que são as mais lindas mães.

PENSAMENTO – a transformação

“Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político”. (Desconhecido

SINAIS

Após três eleições, Israel terá governo de união entre Netanyahu e Gantz. O acordo entre Benjamin Netanyahu e seu ex-opositor, Benny Gantz, encerra a mais longa crise política da história moderna de Israel.

O Parlamento de Israel aprovou nesta quinta-feira (7) um governo de união entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu ex-opositor, Benny Gantz, encerrando a mais longa crise política da história moderna do país, marcada por três eleições em menos de um ano.

Seguindo um acordo de três anos, Netanyahu atuará como primeiro-ministro por 18 meses, tendo Gantz como seu vice, uma nova posição no governo israelense. Ambos apresentarão o novo governo em 13 de maio, no qual os ministérios serão igualmente divididos entre os dois campos.

Eles trocarão de papéis no meio do acordo, com posições de gabinete divididas entre o partido Likud (direita) de Netanyahu e o Azul-Branco (centro) de Gantz, bem como seus respectivos aliados.

A decisão foi tomada após intensos debates, que duraram até o final da quarta-feira. “A sessão plenária do Knesset [Parlamento israelense] aprovou as emendas [ao projeto de governo de união] em segunda e terceira leituras. 71 deputados votaram a favor, e 37, contra”, informou o Legislativo em um comunicado.

Por que houve um impasse político? – Embora Netanyahu tenha ganhado a maioria dos votos populares, o resultado das urnas não define quem vai governar Israel. Para se formar um governo no país, é preciso conseguir a maioria dos 120 assentos no Knesset, o Parlamento israelense. Para isso, é preciso que partidos políticos se unam em uma coalizão — um processo que costuma levar cerca de um mês para se oficializar.

O impasse se tornou uma realidade no país porque Netanyahu não conseguiu, por duas vezes, formar uma ampla maioria no Knesset. Seu opositor, Benny Gantz, também foi convidado para tentar formar uma coalizão, mas não deu certo.

Na quarta-feira (6), a formação do governo foi aprovada pelo Supremo Tribunal de Israel. Netanyahu permanece, porém, acusado de suborno, fraude e quebra de confiança, e seu julgamento, adiado pela pandemia de coronavírus, deve começar ainda este mês.

“Não encontramos nenhuma razão legal para impedir que o primeiro-ministro Netanyahu forme um governo”, disseram os juízes.

Desafios futuros – Os próximos desafios do governo israelense serão administrar a saída do confinamento devido à pandemia do Covid-19 e a reativar a economia. O novo coronavírus contaminou cerca de 16.000 pessoas no país, com 239 mortes, e disparou o desemprego, que pulou de 3,4% para 27%.

Netanyahu já anunciou a reabertura das escolas primárias, bem como a maioria dos comércios e empresas, que podem agora reunir até 50% de seus funcionários no mesmo local. Milhares de palestinos também retomaram seus trabalhos em Israel.

O novo governo também irá lidar com os detalhes sobre o projeto de anexar partes da Cisjordânia, ocupada por Israel. O acordo entre Netanyahu e Gantz prevê anunciar, a partir de 1º de julho, um plano para lançar o projeto do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Oriente Médio.

Este plano prevê a anexação do vale do Jordão, um território estratégico, e de colônias judaicas na Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel.

A população judaica nas colônias da Cisjordânia aumentou 50% na última década sob o governo Netanyahu, que está no poder desde 2009. Hoje, mais de 450.000 pessoas vivem nelas, espalhadas por 100 colônias, onde milhares de palestinos trabalham.

Movimentos palestinos, como Fatah e Hamas, opõem-se ao plano de Trump, que quer fazer de Jerusalém a capital indivisível do Estado judeu. Ambos classificaram o novo governo de união como “governo de anexação”. (Fonte: guiame.com.br)

PENSAMENTO – ressuscitou

“Ele ressuscitou e vivo está outra vez…. Posso adorar”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

MOSSORÓ LUTA CONTRA A CORONA VÍRUS

O auxílio financeiro emergencial de socorro aos Estados e Municípios – aprovado no Senado na forma do Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020, chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus – soma R$ 125 bilhões. Desse montante, R$ 23 bilhões serão partilhados entre os Municípios. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) estimou os valores que cada Município deve receber de acordo com a proposta.

O município de Mossoró deve receber no total R$ 29.642.247,23, sendo R$ 25.396.964,32 de uso livre e R$ 4.245.282,92 para ações de saúde e assistência social no combate ao novo coronavírus.

A prefeita Rosalba Ciarlini continua lutando para vencer as dificuldades causadas pela corona vírus. (Fonte: Portal do Oeste)

A BELA

Essa é minha filha, Mariah…. Sorriso em dias claros e prova da minha existência. Estudiosa e com grande objetivo na vida. Continue firme, o alvo de chegada está ali bem próximo. O Deus que sempre me rodea em todos os lugares, a você também guardará. “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. ” (Isaías 41.10)

AS CANÇÕES ETERNAS – Hoje, eu preciso você! (Antônio Marcos)

Escuto seus passos No meu coração. Você caminhando Na minha solidão… Procuro seus braços, Alegria e Amor! Brigamos por Vida… Eu vi você partir, Sem dizer adeus! Eu vi você partir…

Hoje, eu preciso saber Onde estão seus carinhos. Quero entregar minhas mãos E seguir seu caminho… Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

Quero pensar Que esse adeus Não passou de um engano. Quero escutar sua voz A gritar que me ama! Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

O amargo da vida, Eu já provei demais… Me sinto perdido, Sem esperança nem paz! Buscando na noite

Um caminho de amor, Eu vivo escondido E já não sou feliz, Não sou mais feliz, Eu não sou mais feliz!

Hoje, eu preciso saber Onde estão seus carinhos. Quero entregar minhas mãos E seguir seu caminho… Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

Quero pensar Que esse adeus Não passou de um engano. Quero escutar sua voz A gritar que me ama! Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

Hoje, eu preciso você Muito mais do que antes… Antes que a vida escureça, Que a noite amanheça! Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

Quero entregar minhas mãos E seguir seu caminho… Hoje, eu preciso você! Hoje, eu preciso você!

MÚSICA GOSPEL – AS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Essa é uma das mais lindas canções gospel, referente ao rei Davi, que se encontrava em dias de angustias e sobre grande pressão. E sua resposta a tudo foi buscar o seu grande amigo (Deus) e a Ele confessar suas dores e pesares.

Desde minha infância tenho ouvido e sentido o quanto é bom confiar no Senhor em todos os tempos.

De Manso Eu Te Busquei (Abi)

Eu não tinha onde ficar Nem onde descansar Meu corpo sofria a dor Do meu triste andar E de manso, eu te busquei De manso, eu te busquei Meu grande auxílio Eu te busquei

Ninguém quis me ajudar Ninguém quis escutar Meus gritos de angústia E de medo, a clamar E de manso, eu te busquei De manso, eu te busquei Minha esperança Eu te busquei

Perto de mim te vi Teu belo rosto vi brilhando Vi a alegria, a paz, o amor Que tu podes dar

Perto de mim te vi Pensei que estava, então, sonhando Senti logo em mim, o teu calor E o amor a brilhar

Pois, de manso, buscaste a mim De manso buscaste a mim Meu grande amigo Buscaste a mim

Hoje tenho plena paz Descanso que refaz Pois me deste teu amor E vida sem fim Meu grande auxílio Meu grande amigo De manso eu te busquei E buscaste a mim E buscaste a mim

PENSAMENTO III –

“Não há nada melhor do que confiar em Deus, em todos os tempos. ” (Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

Este salmo é tem um aspecto comum e ao mesmo tempo especial, que é o chamamento ao louvor e ao jubilo ao rei eterno pelos seus atributos e obras. E este chamamento, pode ser classificado em: dos versículos 1 a 5 é um convite a cantar ao Senhor, nos versículos 6 a 11 visualiza o poder da Palavra viva de Deus, nos versículos 12 a 19 mostra o quanto é feliz o povo que teme ao Senhor, já no final, versículos 20 a 22: mostra o quanto é importante ter esperança no Senhor.

De modo geral este é um salmo descritivo e tem como finalidade convidar a todos para em pleno louvor a Deus e fazê-lo com alegria.

Salmo 33:

1- Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor.

2- Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de dez cordas.

3- Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo.

4- Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis.

5- Ele ama a justiça e o juízo; a Terra está cheia da bondade do Senhor.

6- Pela palavra do Senhor foram feitos os Céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca.

7- Ele ajunta as águas do mar como num montão; põe os abismos em depósitos.

8- Tema toda a Terra ao Senhor; temam-no todos os moradores do mundo.

9- Porque falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu.

10- O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos.

11- O conselho do Senhor permanece para sempre; os intentos do seu coração de geração em geração.

12- Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança.

13- O Senhor olha desde os Céus e está vendo a todos os filhos dos homens.

14- Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da Terra.

15- Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras.

16- Não há rei que se salve com a grandeza dum exército, nem o homem valente se livra pela muita força.

17- O cavalo é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua grande força.

18- Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia;

19- Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome.

20- A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo.

21- Pois Nele se alegra o nosso coração; porquanto temos confiado no seu santo nome.

22- Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.

Esboço de Salmos 33:

01 – 05: Cantem ao Senhor

06 – 11: O poder Palavra viva de Deus

12 – 19: Feliz o povo que teme ao Senhor

20 – 22: A esperança é o Senhor

Salmos 33.1 – 5: Cantem de alegria ao Senhor

1 Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; aos que são retos fica bem louvá-lo.

2 Louvem o Senhor com harpa; ofereçam-lhe música com lira de dez cordas.

3 Cantem-lhe uma nova canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo.

4 Pois a palavra do Senhor é verdadeira; ele é fiel em tudo o que faz.

5 Ele ama a justiça e a retidão; a terra está cheia da bondade do Senhor.

Salmos 33.6 – 11: O poder da palavra viva de Deus

6 Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca.

7 Ele ajunta as águas do mar num só lugar; das profundezas faz reservatórios.

8 Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele todos os habitantes do mundo.

9 Pois ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo surgiu.

10 O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos.

11 Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações.

Salmos 33.12 – 19: Feliz a povo que teme ao Senhor

12 Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer!

13 Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade;

14 do seu trono ele observa todos os habitantes da terra;

15 ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem.

16 Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército; nenhum guerreiro escapa por sua grande força.

17 O cavalo é vã esperança de vitória; apesar da sua grande força, é incapaz de salvar.

18 Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor,

19 para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome.

Salmos 33.20 – 22: A esperança é o Senhor

20 Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.

21 Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome.

22 Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança.

Análise:

De modo geral a interpretação popular é que esse pensamento está correlacionado a uma nação, ou povo, um país, ou mesmo a um reino. A frase: “feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, está teologicamente ligada ao povo escolhido por Deus, ou seja, o povo eleito que foi comprado com o sangue de Jesus.

Destarte, todos os que nasceram de novo, tem o dever de continuar a crescer como pessoa humana e crescer no mundo espiritual, para que se porte de modo digno da nova casa, a pátria celeste. Outro fator importante, é o reconhecimento de que somos embaixadores e peregrinos nesse mundo, e que em breve ouviremos o seu chamado para eternidade.