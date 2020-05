Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

EXPERIÊNCIA

Cuidado ao orar por fé, humildade e sabedoria.

Sem provações, não se fortalece a fé;

Sem oposição, não há humildade;

Sem momentos difíceis todos são sábios. (Gabriel Cayres)

APRENDIZADO …

“Examinai tudo. Retende o bem.” (1 Tessalonicenses 5.21)

FUNDO PARTIDÁRIO

A assistência financeira aos partidos políticos, também conhecida como fundo partidário, provém da arrecadação de multas eleitorais, recursos financeiros legais, doações espontâneas privadas e dotações orçamentárias públicas.

Com a criação da Lei 9.096/95, que foi atualizada pela Lei 11.459/07, que destina um total de 5% do total do Fundo Partidário em parte iguais, ou seja, todos os partidos deveram recebem no mínimo esse valor. A principal implicação para que os partidos possam participar da cota dos 5% é ter seu estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quanto ao restante, ou seja, 95% deste fundo é dividido entre os partidos na proporção dos votos recebidos na última eleição para deputados.

Neste ano corrente, o presidente, sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020,que foi votada e aprovada nas duas casas, deputados Federais e Senadores, e nele está incluído o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões que tem como finalidade o financiamento das campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro. Por outro lado, ainda existe o valor de R$ 1 bilhão do Fundo Partidário, com a finalidade de pagar as despesas referentes as atividades das legendas. Já este valor será repartido de acordo com o tamanho das bancadas.

Existe uma ampla legislação dado legalidade a esse fundo. Nela podemos citar:

1- Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, alterada pela Lei nº 11.459/2009 Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal – Capítulo II.

2- Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Estabelece normas para as eleições.

3- Resolução-TSE nº 21.975, de 16 de dezembro de 2004 – Disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e nas leis conexas, e a distribuição do Fundo Partidário – em fase de alteração.

4- Resolução TSE nº 23.464/2015 revogada pela Resolução nº 23.546/2017 – Regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos.

5- Portaria-TSE nº 288, de 9 de junho de 2005 – a Resolução-TSE nº 21.975/2004 – em fase de alteração.

Até aqui tudo bem, é lei, deve ser cumprida e aceita. Entretanto, é bom lembrar que vivemos um momento atípico, onde uma pandemia (Coronavírus – COVID19), tomou conta do mundo de forma feroz e mortífera. Porém, os nossos queridos e amados representantes públicos (Deputados e Senadores), ainda não se deram conta da gravidade, e pensando em si, lutar contra abrir mão deste valor para ajudar a saúde tão sofrida e abandonada.

Por outro lado, temos visualmente o sofrimento da economia e suas consequências para todos, principalmente para os mais humildes.

Essa crise tem sido devastadora em todos os aspectos, sociais, morais, de saúde e de conhecimento cientifico, visto que milhares de trabalhadores informais estão a mercê da sorte e da misericórdia de Deus.

Há um silêncio ensurdecedor da justiça, que por medo ou mesmo pavor de colocar a mão na ferida, fundo partidário, prefere ficar calada e acuada só observado os fatos. Pois temos a fome, que começa a se ouvir seu gemido, assim como, a quebradeira dos comerciantes e a humilhação de pedir.

Os sacríficos que o momento exige, não pode ser apenas daqueles que não tem o poder nas mãos, mais de todos, principalmente daqueles que ganham fortunas em seus salários púbicos, como: vereadores, prefeitos, secretários, deputados, senadores, desembargadores, juízes, ministros do supremos, ministros de governo e o próprio presidente. Estes precisam sentir vergonha de ver seus semelhantes gemendo de fome e dor nas ruas, nas favelas, em baixo da portes.

No entanto, temos a união que é maior arrecadadora de valores públicos, que já abriu uma guerra para não abrir mão dos montantes necessários aos estados e munícios. Só que é bom lembrar que a união é só a união, o povo vive nas cidades e nos estados e não em Brasília, por isso os cofres da união, que suga cada centavo do povo, devem serem abertos para socorrer quem sofre e gastar com quem precisa neste momento de desespero.

Quanto a verba partidária, se realmente este povo que deter o poder, quisesse o bem do povo, abriria mão para socorrer os munícios e estados que estão sofrendo. Isso seria um ato de bravura e dignidade. Porém, esse é um sonho longe da realidade num país que se acostumou com as coisas erradas e com banalidade.

NOS DIAS ANGUSTIA SEDES FORTES… ENSINA AS SAGRADAS LETRAS:

1- A fortaleza

“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. ” (Filipenses 4:13)

2- De quem terei medo?

“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei? ” (Salmos 27:1)

3- A esperança verdadeira

“Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.” (Salmos 27:14)

4- O socorro

“O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. ” (Salmos 28:7)

5- O esforço

“Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.” (Salmos 31:24)

6- Minha herança

“A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre.” (Salmos 73:26)

7- A dignidade

“Vigiai, estai firmes na fé; portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos.” (1 Coríntios 16:13)

8- Perseverança

“Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles; porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo; não te deixará nem te desamparará.” (Deuteronômio 31:6)

9- A força do Senhor

“Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.” (Isaías 40:29)

10- A promessa

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.” (Isaías 41:10)

11- O alivio

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.” (Mateus 11:28)

12- A graça de Deus em Cristo

“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte.” (2 Coríntios 12:9,10)

PROVOCAÇÕES

“Antes de escolher seu candidato, pare e pense no futuro de sua cidade, do seu estado e do seu país”. (Ricardo Alfredo)

“Que continuemos a nos omitir da política é tudo o que os malfeitores da vida pública mais querem”. (Bertolt Brecht)

ANALISE SEM DOGMA

“Ninguém voa as alturas santas, sem as asas da humilhação”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

A ESPERANÇA

Bendito (mais que feliz), o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor (Jr 17.7).

Há um provérbio popular que diz: “a esperança é a última que morre!”. Eu porem eu digo: “um homem sem esperança é um homem que jaz”. Todavia, se a esperança morrer dentro do ser, o que lhe resta? Se não, a dor de uma vida sem sentido. Entretanto, as sagradas letras ensinam que a esperança jamais morrerá. Quem sabe! A sua esperança e o seu objetivo seja encontrar paz num mundo cheio de turbulência! E contraminado pela cobiça que envenenou os seres humanos… levantou no mundo decaído, as muralhas do ódio e da angústia… e nos fez caminhar em direção da miséria e dos morticínios.

E este é um sentimento especial e universal, a esperança. Visto que todos buscam incessantemente pela esperança de ter paz e não sabem como encontrá-la.

Uns buscam nas riquezas, outros no conhecimento, outros no amor, outros na família, outros nas religiões, outros nas fraternidades e outros na caridade. No entanto, a verdadeira paz encontra-se na esperança do Cristo. Não no Cristo da aparência, dos dogmas, da vida social e da escravidão permanente a uma fé cega e irracional. Mais no Cristo libertador e salvador.

Quando essa esperança, que tem como fundamentos a fé, podemos caminhar sobre os mares turbulentos, com a certeza de Cristo está ao seu lado. Ou seja, temos a esperança é a certeza, assim com a convicção de que chegaremos do outro lado.

Então o que é esperança? É confiança, é a certeza de que o mar da vida vai se aclamar sob a ordem do criador. Ou quem sabe, você esteja se perguntado! Como posso ter essa certeza de esperança? O apóstolo Paulo, doutor, responde: … que é Cristo em vós, esperança da glória; (Colossenses 1:27). Essa deve ser nossa verdadeira esperança e confiança, o cristo em toda a sua glória.

Todavia, o sistema em suas manobras, cria um clima de ilusão e desilusão, onde as coisas superficiais são colocadas acima da uma vida plena. E nestas coisas estão: dinheiro, emprego, pessoas que vivem apenas para ter, nossa capacidade aparente… as quais quase sempre falham, e nos leva a tristeza, a dor da alma, o desejo de não viver mais. No entanto, a esperança viva, que se encontra distante dos modelos religiosos, é Deus. Onde não há loucura nem fanatismo, E essa esperança é traduzida pela certeza de que o melhor deus proverá.

E quando alcançamos a esse grau de maturidade, esperar em Cristo, os bons frutos são exalados como aroma suave de sacrifico. E assim nossa confiança afasta o medo e a alegria da presença viva nos traz a certeza que o melhor local para depositar nossa esperança é Cristo.

Em dias de desesperanças, próprio Deus anima para vitória aos afirmar: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

É bom relembrar que ter esperança é agir, trabalhar e nunca ficar parado esperando. Pois, enquanto sol brilha, o homem deve lutar, lógico que colocado Deus como sua maior esperança de vitória. Porem, alguns pensam que Deus, o observado saudável e em bom estado físico e mental, vai realizar o que ele pode fazer, jamais esquecemos Deus só trabalha com impossível, o possível é nossa parte, o impossível é a parte de Deus.

Um dos maiores exemplo desta realidade, é a história da travessia dos hebreus pelo mar, fugindo de farão. O que tinha chamada da esperança, Moises, conduziu o povo até o mar, logo fez sua parte, o possível. Em sequencia surge Deus e faz a parte do impossível, abrir o mar profundo para que eles passassem em pé enxuto.

Em muitos casos a vida e o sistema produz um cansaço tão grande que o ser se sente vagado no mundo. E quando se estar cansado de vagar e sem esperança, o melhor caminho, é trazer a Cristo e deixar aos seus pés. E Ele, vai renovar tua vida e as dores e prazeres vão mudar.

Quando passagem uma leitura simples nas sagradas letras, não há nenhuma promessa de estamos livres de temor. Mas, há sim uma promessa que ele nos daria alegria e esperança nos momentos negros de pavor.

Vejamos algumas dessas promessas:

“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”. (Salmos 42:11)

“Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus”, (Salmos 146:5)

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo”. (Romanos 15:13)

“Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos”. (Efésios 1:18)

“De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança”. (Salmos 5:3)

“O cavalo é vã esperança de vitória; apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome”. (Salmos 33:17-19)

“Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti”. (Salmos 39:7)

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos”. (Hebreus 11:1)

Portanto, a maior e melhor esperança está em Deus e no tempo certo a resposta vem. Mesmo que que aparentemente demore, a resposta vem. Tenha em Cristo esperança.

REFLETIDO A VIDA

“Feliz o homem que crê sem ver”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

SOLIDARIEDADE SILENCIOSA

Não vi, nem ouvir as trombetas trocando para anunciarem que o Sinte regional de Mossoró – Sindicato dos Professores, sobre a gestão do professor Rômulo Arnold, vem ajudado a cidade e a região de diversas formas. Com alimentos, materiais de higiene, live com cantores da região e etc….

Encontrei sim, diversas pessoas gratas pelas ideias e pelo trabalho silencioso que vem sendo desenvolvido na cidade por esta equipe.

Trabalho este, que busca socorrer os necessitados com diversos tipos de ajudar. E não é de hoje, que ele e sua equipe vem desenvolvendo esse tipo de trabalho tão importante para os cidadãos mossoroenses mais carentes.

Conheço o prezado amigo a muitos anos, é uma pessoa simples, capaz, inteligente, articulado e de uma generosidade espetacular. Sendo como ele é, não se poderia esperar outra atitude a não ser essa, socorrer quem precisa e estende as mãos a quem está num momento difícil da vida.

Meu bom amigo, hoje lhe chamo de irmão, por vê sua lutar contra a miséria, a pobreza extrema, a falta de respeito a educação, a falta de dignidade na saúde e principalmente por agir firme contra as injustiças sociais. Parabéns.

DOS PENSAMENTOS…

“Nada é mais estranho do que o amor… ele nos faz pensar, pensar, pensar e amar”. (Ricardo Alfredo)

STF DERRUBA LEI MUNICIPAL QUE PROIBIA IDEOLOGIA DE GÊNERO NAS ESCOLAS

Uma lei na cidade de Novo Gama (GO) que proibia o ensino de ideologia de gênero nas escolas municipais foi derrubada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 11 votos, através do plenário virtual, contrários a lei. O ministro Edson Fachin foi o único – até agora – a divulgar a íntegra do seu voto. Para ele, “o reconhecimento da identidade de gênero é, portanto, constitutivo da dignidade humana”.

A ação contra a lei da cidade goiana foi proposta em 2017 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo. (Fonte: STF)

ANIVERSÁRIO

Na segunda-feira, dia 04/05/2020, o Irmão Gideon Ismaias, bem conhecido na cidade por relevantes serviços prestados, está de idade nova (39 anos de idade). O querido irmão é neto do saudoso Pastor Diomedes Jácome, um dos moires lideres espiritual da igreja na cidade de Mossoró e região.

Irmão Gideon Ismaias, já foi nosso aluno, sempre prestativo e atento, como é comum à sua pessoa.

Querido amigo e irmão, todos nossos desejamos a sua muitos anos de vida e que a benção maravilhosa do Cristo continuei em sua vida. Parabéns.

PENSAMENTO – céu de bronze

“Quando Deus fecha as portas e o céu o parece de ser bronze. Não há força que possa abrir. Não existe nada melhor que esperar no Senhor” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

BANCADA EVANGÉLICA CELEBRA NOMEAÇÃO DE ANDRÉ LUIZ MENDONÇA PARA O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O nome do pastor André Luiz Mendonça para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública foi comemorado de forma intensa pelos parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, que divulgou nota em sua página cumprimentando-o pelo novo desafio.

Mendonça, que é funcionário de carreira da Advocacia Geral da União (AGU) e vinha ocupando o cargo número um da instituição desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido pelo mandatário para substituir o ex-juiz Sérgio Moro, o que surpreendeu os analistas políticos e rendeu elogios por parte de setores da imprensa.

Premiado no exterior por seu trabalho de combate à corrupção, André Luiz Mendonça foi bem recebido pelos deputados e senadores da Frente, popularmente chamada de bancada evangélica, que felicitaram “efusivamente” a escolha do presidente Bolsonaro.

“A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional vem, por meio desta, felicitar efusivamente a decisão do Senhor Presidente da República de nomear, para o elevado encargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, o Dr. André Luiz de Almeida Mendonça”, diz a introdução da nota.

O texto, em seguida, exalta as qualificações e carreira do pastor presbiteriano: “Advogado da União; especialista, mestre e doutor em Direito; professor universitário. Esses são alguns dos notórios predicados desse abnegado servidor público que se mostrou exemplarmente competente ao comandar a Advocacia Geral da União nos últimos 16 meses”.

Os parlamentares não deixaram de enfatizar o que esperam de Mendonça em sua passagem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública: “Para além disso, Dr. André Mendonça é teólogo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que nos garante que os valores cristãos e da família – tão bem insculpidos pelo Constituinte Originário na Carta Magna brasileira – serão defendidos e respeitados”.

PENSAMENTO – tribunal da verdade

“É muito melhor perceber um defeito em sim mesmo, do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar”. (Dalai Lama)

AS CANÇÕES ETERNAS

Essa é uma das mais lindas música de todos os tempos. Ficou imortalizada na voz de veludo do inesquecível Nelson Gonçalves.

Essa canção fala do coração apaixonado, por uma cabocla ingrata.

Mágoas de Caboclo – Nelson Gonçalves

Cabocla, seu olhar está me dizendo

Que você está me querendo

Que você gosta de mim

Cabocla, não lhe dou meu coração

Hoje você me quer muito

Amanhã não quer mais não

Não creio mais em amor nem amizade

Vivo só para a saudade

Que o passado me deixou

A vida para mim não vale nada

Desde o dia em que a malvada

O coração me estraçalhou

Às vezes pela estrada enluarada

Lembro de uma toada

Que ela para mim cantava

Quando eu era feliz e não pensava

Que a desgraça em minha porta

Passo a passo me rondava

Depois que ela partiu eu fiquei triste

Nada mais para mim existe

Fiquei no mundo a penar

E quando eu penso nela

Oh grande Deus!

Eu sinto dos olhos meus

Triste lágrima rolar

PENSAMENTO

“Chega de ocultar e esconder, o que não dar mais para calar” (Ricardo Alfredo)

MÚSICA GOSPEL – AS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Não Há Nada Melhor – Cicero Nogueira

Há momentos na vida do crente

Quando Deus quer provar sua f

Vão surgindo constantes problemas

Que ninguém pode os resolver

Porque Deus quando fecha as portas

Não há homem que possa abrir

E seus dias começam mudar

Se é prova de Deus

Ninguém pode impedir

Não há nada melhor

Que esperar tão somente em Deus

E se tudo falhar, o senhor é fiel

Não há nada melhor

Não há nada melhor

Quando tudo parece não ter solução

Confiar no senhor

E o Deus que conhece o seu povo

Mas que o dia conhece o Sol

Não nos prova, além das forças

Mas permite a existência da dor

Quando toda esperança termina

Deus revela o seu grande poder

E a vitória começa a brilhar

O céu se abrir, e o crente vencer

PARTIU ANTES DO COMBINADO

O Escritor e jornalista, membro da AMOL – Academia Mossoroense de Letras, partiu para eternidade ao ouvir o convite do rei eterno. Nosso confrade, Emery Costa faleceu na cidade do Natal. Já vinha a alguns dias interno na UTI do Hospital São Lucas. Se encantou aos 74 anos, partindo para eternidade. Nossos sentimentos aos familiares, a Amol, e aos amigos. (Ricardo Alfredo, cadeira 34, membro da AMOL)

NOTA DA AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – O PRESIDENTE EMERY COSTA

Nesses dias, numa repetida, aflitiva e angustiante cadencia temos recebido, por vários meios de comunicação notícias que têm seriamente atingido e abalado o íntimo de nossos sentimentos.

A de hoje, contudo, teve uma contundência maior, mais direta e mais forte, fazendo com que as nossas emoções, os nossos sentimentos, tivessem um alcance elevado a ponto de fazer vibrar intensamente o coração, atingindo um ponto até preocupante.

Tratava-se da morte do meu estimado amigo, colega e confrade Emery Costa.

Longos são os dias dos nossos conhecimentos. Tempo que corresponde e sinaliza a minha amizade, a minha admiração, e o meu respeito por sua trajetória de vida que honra, dignifica e enaltece Mossoró, através de suas ações, da integridade do seu comportamento, da nobreza do seu caráter e suas atitudes, desenvolvidas, sempre, com correção e coerência.

Falar no jornalista, no radialista, no escritor teria que alongar-me, pois intensa e extensa é sua obra e fecunda e brilhante a sua vida.

Apenas. e em ligeiras palavras, lembrar o Emery Costa, como eu, fundador da Academia Mossoroense de Letras, AMOL – em setembro de 1988, e o que disse sobre ele, no dia de sua posse, o professor Jeronimo Vingt-un Rosado Maia:

“Não sei quantos locutores as emissoras terão no nível deste menino, que começou a trabalhar na padaria do seu pai, aos 7 anos e ingressou na Rádio Rural aos l7 anos, ali exercendo todas as funções, até atingir o seu comando em 03 abril de 1988. O jornalista sério, ponderado, correto, não tem sido menor que o radialista.”

Deus já o tem no seu convívio. Com certeza. E agora, transmito a Maysa e aos seus filhos, a minha palavra de pesar e profundo sentimento, reafirmando a minha admiração, respeito e saudade, do confrade Emery Jussier Costa. Elder Heronildes da Silva – Presidente da AMOL.

CONVICÇÃO – os quatro tipos de pessoas:

1. As que fazem coisas acontecer.

2. As que veem coisas acontecer.

3. As que não têm ideia do que vai acontecer.

4. E as que criticam quem faz coisas, que sonha, que faz projetos em cima da fé bíblica.

E você, escolheu ser qual tipo?

PENSAMENTO III –

“Louco amor… inesquecível…. como tirar do coração!” (Ricardo Alfredo)

CÂMARA DE MOSSORÓ MANTÉM RESTRIÇÕES ATÉ 29 DE MAIO

Câmara Municipal de Mossoró prorrogou a suspensão de atividades presenciais, até o dia 29 de maio de 2020, por causa da pandemia de covid-19, com base no Ato da Mesa 07/2020.

Segunda-feira (4), o Legislativo iniciará testes técnicos para realização de sessões virtuais, por meio do Sistema de Deliberação Remota (SDR), conforme a Resolução 08/2020.

“Na próxima semana, vamos realizar um minitreinamento com alguns vereadores, para que não haja dificuldade nas sessões virtuais”, diz a presidente Izabel Montenegro.

A prorrogação é baseada na calamidade pública de Mossoró e segue a tendência de outras casas, como a Assembleia Legislativa, que suspendeu atividades presenciais em maio.

“Dessa forma, a Câmara reafirma prevenção ao coronavírus e o compromisso contra a pandemia, que continua a exigir esforço coletivo”, frisa a vereadora. (fonte: Câmara Municipal de Mossoró)

MEMORY II –

Colisão de asteroide “pode ocorrer a qualquer altura”, avisa NASA

O 1998 OR2 passou a uma distância de 6,2 milhões de quilómetros da Terra e a uma velocidade superior a 31 mil km/h.

Foi esta quarta-feira, dia 29, por volta das 11 horas, que passou pela Terra o asteroide 1998 OR2. Como a NASA havia garantido a aproximação não teve qualquer perigo para o nosso planeta, pelo que o asteroide com um diâmetro de 2km passou a uma distância de 6,2 milhões de km da Terra e a uma velocidade superior a 31 mil km/h.

Apesar disso, a NASA adverte que isto não elimina as hipóteses de, no futuro, a humanidade estar ameaçada por se encontrar na rota de colisão de um destes asteroides, à deriva no Espaço profundo. Aliás, a agência espacial norte-americana descobre 30 destes asteroides todas as semanas, avisando que o seu catálogo de corpos celestes que podem um dia colidir com a Terra está longe de estar completo.

ado o estado incompleto do catálogo, um impacto imprevisível pode ocorrer a qualquer altura”, nota a NASA de acordo com o Mirror. “Os especialistas estimam que o impacto de um objeto do tamanho daquele que explodiu por cima de Chelyabinsk, Rússia, em 2013 – com um tamanho aproximado de 17 metros – tenha lugar uma ou duas vezes num século”. (Fonte: noticiasaominuto)

PENSAMENTO V –

“O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está meu inimigo…” (Dalai Lama)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES POPULARES

Eu Sem Você – Roberto Carlos -1986

Eu sem você

Não importa o dia, hora e lugar

Qualquer coisa é uma razão pra pensar

Que não posso te esquecer, eu te amo

Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites enfim

Eu só faço te esperar

Sem você não sei ficar

O meu amor é seu

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Pois o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor

Ah! Meu amor

Se você pudesse ver como estou

A tristeza que comigo ficou

Ocupando seu lugar, eu te amo

Volta pra mim

Eu te quero como sempre te quis

Eu preciso de você

É difícil te esquecer o meu amor é seu

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Que o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Pois o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor.

EM NOITES ESCURAS

“Eu tenho um amigo, que não me desampara na jornada.” (teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

Diante de um quadro de angustia e dor, causado pela situação que envolvia Bate-Seba, o rei Davi, vem diante de Deus de forma penitencial e com o coração coberto de lamentação e humildade pedir perdão, sabedoria e paz.

Este salmo tem uma característica impar que é o poder da confissão. O salmista afirma: “Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer”. E com essas palavras o rei demonstra que confessar a Deus os nossos pecados é o único caminho para encontra a paz e a libertação. Pois nele está o poder de aliviar os nossos pesares, nossas angustias.

Afirma-se que este salmo foi um dos favoritos de Agostinho até sua morte. O teólogo tinha o salmo escrito na parede, para que o pudesse ver desde seu leito onde se encontrava enfermo.

Salmo 32:

1- Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.

2- Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano.

3- Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.

4- Porquê de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão de estio. (Selá.)

5- Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.)

6- Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão.

7- Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá.)

8- Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.

9- Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti.

10- O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará.

11- Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração.

Divisão teológica:

1- Louvor de gratidão pela bênção (v. 1,2);

2- Relato da angústia do salmista antes de confessar a Deus seus pecados (v. 3-5);

3- Lição para todos, com base na experiência do salmista com o Senhor (v. 6,7);

4- Oráculo do Senhor falando sobre a vida reta (v. 8,9);

5- Louvor final ao Senhor por Sua misericórdia (v. 10,11).

COMENTÁRIO TEOLÓGICO:

1- Iniquidade…pecado. Na sua releitura, o salmista usa três palavras para classificar o pecado, que são: iniquidade, pecado, dolo.

iniquidade. Ho heb. pesha’, que lembra “rebelião”, distanciamento de Deus, e, assim, sugere que o pecado é voluntário.

pecado. Do heb chata’ah. A palavra pecado se refere em errar o alvo. Portanto é uma falha em seus deveres.

coberto. A palavra oculto dar sentido a escondido da visão e dos conceitos humanos. Todavia, a transgressão não é coberta no sentido de ser ignorada.

2 a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, o Senhor não mantém o pecado na conta do pecador.

inquidade. Do heb ‘awon, “distorção moral”, “perversidade”, “culpa”.

dolo. Do heb. remiyyah, “engano”, ou seja, nenhuma falsidade em si mesmo da qual tenha conhecimento e nenhuma culpa aos olhos de Deus ou dos outros. Sua confissão é sincera (Ap 14:5).

3 enquanto calei. Davi desistiu de confessar seu pecado até para si mesmo. Vivendo em ilusória segurança ano inteiro após ter se envolvido com Bate-Seba e ordenado a morte de Urias. Ele, contudo, não ficou livre de severos conflitos mentais e do sofrimento físico originado disso (ver Sl 6:2, 3; 31:9).

4 Tua mão pesava. Davi está se referindo ao peso de sua consciência e as consequências de sua ocultação.

5 Confessei-Te o meu pecado. Ele sentiu o perdão, logo que fez a consideração do ato e da confissão.

6 Em tempo de poder encontrar-Te. Esta declaração implica que haverá um tempo quando o ser humano buscará perdão e não o encontrará.

7 a segurança de se esconder em Deus.

8 Deus, instrui o caminho com clareza, cabe ao homem aceitar esse caminho.

9 Não devemos agir com irracionalidade e sim com inteligência e bondade.

10 A misericórdia de Deus está sempre presente na vida de quem teme o seu nome.

11 Manter sempre alegria em Deus, mesmo que as situação seja adversa.