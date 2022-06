Reflexões Teológicas

A ORIENTAÇÃO CORRETA – A voz do Senhor.

Diz o Senhor: “Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão.

Riquezas e honra estão comigo; assim como os bens duráveis e a justiça. (Provérbios

8:17,18)

POSSE NA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Em noite especial tomou posse como imortal a escritora Vanda Maria Jacinto, que foi apresenta pela doutora Taniama e em seguida pelo professor doutor Ricardo Alfredo. Parabéns.

PENSAMENTO – Educação pública.

“A Casa Grande surta quando a Senzala aprende a ler”. (William Shakespeare)

A ESCOLA E O DIREITO A EDUCAÇÃO

Em pleno século das tecnologias, da libertação da alma humana, e da comunicação como base da vida social. Ainda enfrentamos, o gemido, quase sussurrado, do sofrimento que a educação passa.

Entra governo e sai governo, começa e termina campanhas eleitorais, e o discurso é sempre o mesmo… educação como base de governo. Quando eleitos, como num passe de mágica esquecem tudo que prometeram ao povo. E a partir deste momento, elegem um culpado pelos baixos índices de aprendizagem, o professor.

Quase sempre, seu primeiro ato (ato de governo) é calar os professores, poucos heróis, que passam a denunciar o estado que se encontram as escolas. Como a merenda escolar é de péssima qualidade (quando têm), as estruturas caindo aos pedaços, poucos servidores para diversas funções e ainda a nomeação de parceiros políticos para gerir as instituições de ensinos sem o menor preparo.

As escolas da mídia, da propagada, só existem na mente dos caloteiros e dos que nunca pisam no chão da escola e nunca viveram um só minutos nos seus átrios e em suas salas. A maquiagem é total, são folhas e mais folhas de informações repassas as autoridades, as quais nunca batem com a verdade.

Em grande parte das escolas, o que temos de fato é: estrutura física incompatível com a clientela; prédios pequenos demais para o número de alunos; deficiência dos pátios; bibliotecas obsoletas; quadra para as aulas de educação física em pedaços; escolas com muros destruídos; educadores abandonados a toda sorte de perigo.

Fiscalização, só quando desejam perseguir os desafetos políticos, ou quando tem em mente burlar a verdade, e enganar a população. A maior prova disso é o piso nacional dos professores, visto que o próprio sindicato dos professores, com interesse imediato em defender os seus indicados políticos nas secretarias, fizeram qualquer acordo, levando as reuniões seus parceiros e indicados para votarem na proposta do seu partido. E a proposta da classe ficou esquecida. A lei determina a imediata implantação do piso, todavia, mandatários de momento, em jogada de xadrez, xeque-mate, colocaram os professores num canto de parede com mentiras.

Nas democracias, as verdadeiras, o direito a educação é essencial. Visto que, é na formação do ser, que podemos evoluir como pessoa humana. A constituição de 1988, garante as crianças e aos adolescentes, que na fase escolar e na formação da personalidade, terá um integral desenvolvimento.

Por outro lado, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que obriga o Estado, a sociedade, a família e a escola a assumirem o compromisso na formação dos cidadãos conscientes e críticos. Por esse motivo, estar na escola é tão importante, pois ela é a impulsionadora das habilidades como: análise crítica, senso estético, inteligência emocional, empatia, comunicação, raciocínio lógico e autonomia. E é neste ambiente escolar, que a escravidão intelectual e o preconceito são quebrados pela convivência com o diferente, e com a sociabilidade. E assim, o cidadão que são capazes serem dotados dessas habilidades, também são capazes de reconhecer e anular as mazelas da política, assim como reconhecer os caloteiros políticos e rejeita-los no sufrágio.

Na declaração universal dos direitos humanos, no artigo 26, são enumerados os direitos universais a educação, da seguinte forma doutrinaria: 1- Todos os seres humanos têm direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico profissional será acessível a todos, bem como a educação superior, está baseada no mérito. 2- A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3- Os pais têm prioridade de direito na escolha do género de educação que será ministrada aos seus filhos. A constituição Federal de 1988, no artigo 205, escreve: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Mediante o artigo exposto, a educação, logo, é um direito constitucionalmente

garantido a todos, essencial à dignidade da pessoa humana.

Quanto a educação infantil, ou seja, creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos de idade, segundo o que determina o inciso IV do art. 208 da Constituição Federal, é uma responsabilidade dos Municípios e os entes federativos que atuarão prioritariamente na mesma (art. 211, §2º da Carta Magna). E não é um favor, como alguns querem colocar para povo, e sim determinação constitucional.

O mesmo artigo, 208 da CF, determina que é garantido o ensino fundamental obrigatório, gratuito e de qualidade, sempre acompanhado e com investimentos do estado. O que fica claro, é que a lei nunca é cumprida pelo mandatário de ocasião.

Portanto, temos a lei e o quadro real das escolas. Todavia o que falta, é coragem de mudar. E as mudanças sempre são dolorosas e demoram muito tempo, mais é exatamente o que precisamos, enfrentar e combater o mal-uso do dinheiro público por gestores de momento, e políticos caloteiros.

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

DATA: 27 de agosto de 2022 (sábado), HORÁRIO: 8h às 15 horas. LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Fazenda Rancho Verde, Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró).

PENSAMENTO – Refletido a Vida

“Às vezes penso que errei o túnel que chega na vida. E logo reflito, cheguei tarde demais. Pois a esperança, como um sopro do vento, vai passando lentamente e magoando o meu coração. E o seu sussurrar, insiste em me dizer: o tempo passou”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONVITE – Academia Mossoroense de Letras – Amol

PENSAMENTO – o coração

“O coração faz silêncio, e medita no que apenas restou… o Adeus! ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSÁRIO – AMOL/ACJUS

COLEÇÃO MOSSOROENSE

Coleção Mossoroense que está acomodado no Museu do Sertão, pois, durante o dia 26 de maio, o material ficou exposto diretamente no solo.

O trabalho foi completamente executado pela minha pessoa e pelo doutor Dix-sept Sobrinho que, no ápice dos seus 70 anos de idade, mostrou disposição.

POEMA – O Tempo

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas: há tempo… Quando se vê, já é 6ª-feira… Quando se vê, passaram 60 anos! Agora, é tarde demais para ser reprovado… E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio seguia sempre em frente… E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. (Poeta e escritor: Mário Quintana)

CONVITE – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS

Tem a satisfação de convidar os seus associados, bem como outros segmentos sociais de Mossoró a participar das PALESTRAS ALUSIVAS AO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O

IDOSO, DIREITO PRIVIDENCIÁRIO, REDE DE PROTEÇÃO E CIDADANIA; evento que será

realizado no dia 21.06.22 – a partir das 14h – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de

Medeiros, sala da biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas. Local: Palácio Cultural

Acadêmico Milton Marques de Medeiros, Sala da Biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, Rua Cleodon Almeida, 100, Bairro Abolição II, CEP 59619-500 – Mossoró, RN.

PENSAMENTO – O caminho

“O caminho do sábio é de fácil percepção, nele há humildade”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

DATAS IMPORTANTE DE JUNHO 2022

Início do inverno, 21 de junho – Em 2022, o início do inverno, ou Solstício de inverno, tem lugar no dia 21 de junho. A estação mais fria do ano, e que traz noites mais longas, termina no dia 22 de setembro.

As datas em que ocorrem as mudanças das estações propiciam atividades diversas, de acordo com as idades. Desde cedo, no entanto, é importante que sejam uma oportunidade para a introdução de conceitos astronômicos.

Dia de São João, 24 de junho – O Dia de São João, em 24 de junho, comemora o santo festeiro das festas juninas, inicialmente conhecidas como "festas joaninas". As festas juninas são bastante comemoradas no nosso país. Várias tradições fazem parte das festas realizadas em todo o Brasil, desde culinária, danças e brincadeiras.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Fim de Tarde – Claudia Telles

A canção "Fim de Tarde" é uma composição de Robson Jorge e Mauro Motta e foi lançada pela intérprete Cláudia Telles no ano de 1976. E que logo chegou as principais paradas de sucesso.

Foi um sucesso avassalador em todo país. Na letra da música, é fácil perceber a mais profunda tristeza por não ter feito a coisa certa, e longe de quem se ama, a dor e a solidão é sempre anunciada todos os fins de tarde, quando era esperado a chegada que iluminava toda a vida. Mesmo reconhecendo que perdeu o amor que a vida deu de graça, e que não é mais possível voltar, a canção solicita que não tente entender … “ainda te amo”. Ouçamos na voz de Cláudia Telles, uma das mais belas canções da MPB. (https://www.youtube.com/watch?v=cU7_L0_gs8Q)

– Fim de Tarde – Claudia Telles

Hoje eu sinto tanto não ter você / E nem o tempo / fez eu te esquecer / E pra que chorar se você não vem / Não vem / Perdi você / Não tente entender ainda te amo / Perdi você / Não tente entender ainda te amo / Perdi você / Sem razão, sem querer / Todo fim de tarde é sempre assim / E uma saudade / Vai nascendo em mim / E eu já nem sei mais porque / Te amei / Perdi você / Não tente entender ainda te amo / Perdi você / Não tente entender ainda te amo / Perdi você / Sem razão, sem querer.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros; Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO N o 04; Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO N o 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues; Outubro0515h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO

ANO ACADÊMICO

UM CONSELHO PARA ESTA GERAÇÃO

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento;

reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém

entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o

ouro. É mais preciosa do que rubis; nada do que você possa desejar se compara a ela. Na

mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa; na mão esquerda, riquezas e honra. Os

caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A

sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça; quem a ela se apega será abençoado. Por

sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os

céus; por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho.

Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os percas de vista; trarão vida a

você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em

segurança, e não tropeçará; quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo.

Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor

será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe

de fazer o bem a quem dele precisa, não diga ao seu próximo: "Volte amanhã, e eu lhe darei

algo", se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente

mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não

tenha inveja de quem é violento nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor

detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a

casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas

concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos

ao ridículo. (Provérbios 3:5-35) – (Análise do Teólogo: Ricardo Alfredo)