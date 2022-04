Reflexões Teológicas

PENSAMENTO – As noites escuras

“Como é difícil só fazer o bem, e sempre receber o mal em troca.” (Ricardo Alfredo – Teólogo)

LIÇÕES DA VIDA: O Leão e o Escravo Pobre

Um escravo, maltratado pelo seu senhor, foge para a floresta. Lá ele encontra um leão com dores por causa de um espinho em sua pata. O escravo corajosamente avança e remove o espinho gentilmente.

O leão sem machucá-lo vai embora.

Alguns dias depois, o mestre do escravo vem caçando na floresta e pega muitos animais e os enjaula. O escravo é visto pelos homens dos senhores que o pegam e o levam ao mestre cruel.

O mestre pede que o escravo seja jogado na gaiola do leão.

O escravo aguarda sua morte na gaiola quando percebe que é o mesmo leão que ele ajudou.

O leão também o reconheceu e nada lhe fez.

O escravo resgatou o leão e todos os outros animais enjaulados.

Moral da história: Deve-se ajudar os outros em necessidade, nós recebemos as recompensas de nossos atos. Nunca se arrependa de fazer o bem.

URGENTE – ELEIÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DIRETORES E VICES

A forma de nomeação de diretores nas escolas públicas, sempre foi um tema polêmico, e sempre desperta as paixões de ambos os lados. Da situação que quer que tudo continue como está, e da oposição que deseja mudanças de fato. É evidente que ainda não há um consenso em relação ao preenchimento dessas vagas ou cargos. Entretanto, essa situação tem tomado um caráter de urgência, visto que, sempre o gestor eleito (perfeito de momento) tenta jogar para baixo do tapete o assunto, motivado pela exploração e as vantagens políticas que é manter esses cargos como de confiança. Em muito, tem nos deixado estarrecidos que o poder público (ministério público e a própria justiça), em nada toma uma decisão de fazer a lei ser cumprida.

É importante salientar que a gestão democrática também passa pela eleição dos gestores escolares, como determina as 28 diretrizes, para melhoria da qualidade de ensino a médio e longo prazo em todo território nacional.

A ideia de eleições nas escolas para gestores, tem início na década de 80. E é exatamente neste período que surge as caminhadas populares pela redemocratização política e social do pais. E neste intervir, nascem nos estados e nos municípios o desejo dos profissionais da Educação em torno da eleição para gestores (diretores das unidades escolares), uma antiga solicitação da classe de educadores, a qual em pleno 2022, ainda temos prefeitos que se acham donos dos municípios e assim agem sem que ninguém coloque um freio em suas ações desastradas e anti-educacional. E pior, alguns desses mestres da política são verdadeiros mentirosos e vivem num mundo de fantasias. Tudo disfarçado de religiosidade e amor ao próximo.

Uma das consequências das caminhadas democráticas foi o rompimento da classe dos educadores com antigas políticas e suas manobras, a qual somente visava o clientelismo eleitoral, que já era tradicional nos estados e nos municípios. E na forma biônica, os políticos (mandatários do poder temporal), colocava gestores nas escolas de acordo com suas conveniências políticas. Todavia, a redemocratização em conjunto aos anseios populares, provocaram uma extrema mudança de visão social para o aprimoramento do movimento da educação e da liberdade de pensar, apenas sendo proibido o anonimato.

Com a crescente demonstração de apoio popular a educação pública e gratuita, a classe política temeu as mudanças de base de apoio em suas campanhas eleitorais. Visto que, tinham nestas bases um ponto de partida para sua reeleição, que agora estava comprometida pela ausência do tomá-la dá cá. Ou seja, das nomeações para diretores e vices, que estavam comprometidas com a realização de eleições diretas, o sufrágio universal.

Com o decorre do tempo, a classe política, representada pelos velhos coronéis, passaram agir na calada da noite e a retirar direitos adquiridos dos educadores, até mesmo aqueles impostos pela lei. E assim, as manobras dos coronéis, disfarçadas de bondades e preocupação social mostrou sua verdadeira face, que era manter os professores escravizados ao sistema, e como sempre as atrocidades foram lideradas por governadores e perfeitos, de forma maquiavélica com o intuito de destruir as conquistas da educação por meio de atrasos de salários, repasses financeiros Federais e distribuição incorretas dos valores Federais da Educação. Manobras que nunca foram denunciadas corretamente, visto que, a perseguição minuciosa de opositores e as manobras ilegais para destruir adversários políticos, mostram a evidencia de descaso da justiça.

Todavia, por não existir opositores verdadeiros e prontos para peleja, os prefeitos passaram a manipular as câmeras municipais para que não ocorressem as eleições de gestores (professores do quadro) e desta forma, eles continuaram com suas escalas de doutrinação e utilização do poder público para perpetuar na cadeira. Então, a nomeação de gestores sem vínculo com os municípios se tornou uma prática abominável, porém, coberto pela sustentação política e jurídica.

Exatamente a sete anos, no dia 25 de julho de 2016, terminou o prazo para que os prefeitos e governadores cumprisse a meta 19 do plano Nacional de Educação, que assim, doutrina: “assegurar condições (…) para a efetivação da gestão democrática da Educação”. Com a constituição de 1988 a reivindicação dos profissionais da Educação ganhou notoriedade com sua menção como princípio que deve reger os sistemas de ensino no artigo 206 da Constituição de 88 – reiterado no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases – é considerada uma conquista.

É bem verdade que não há total garantia de que a eleição para gestores seja um sucesso absoluto, visto que ainda há muitos vícios provindos da cultura política e do processo de eleição, contudo, acreditamos que esse é o melhor caminho.

Todavia ainda há gestores (perfeitos que se acham dono da coisa pública) e assim agem com desprezo aos educadores. Como dizia o meu avô, “tem gente que nunca comeu mel e quando come se lambuza”.

Portanto, é prioridade que a classe de educadores e profissionais da educação der início há uma luta necessária que é a eleição para diretores de unidades escolar (gestores). E que urgentemente tome as medidas cabíveis como orienta o plano nacional de educação na meta 19.

PENSAMENTO – razão correta

“Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos”. (Chico Xavier)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Se Eu Partir / Roberto Carlos /Pra Sempre: Década de 70.

Essa é uma das belas canções interpretadas pelo rei Roberto Carlos. Está no LP pra sempre lançado na década de 70. Essa canção traduz a tristeza de um amor eu chegou ao fim e sem retorno. Assim como fala da saudade vinda através das lembranças que ficaram. Em outra parte da melodia, o intérprete fala do calor e do silêncio que esse amo deixou em seu peito. Porém, deixa claro que a sua lembrança vai fazer ela chorar. Vamos ouvir na voz de Roberto Carlos “Se eu partir” (https://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/se-eu-partir-1971.html)

Tudo vai mudar no dia que eu partir / Nada do que fomos vai sobreviver / Vou estar presente em sua solidão / Ninguém vai conseguir matar tanto amor / Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu / Frio e silencioso o quarto vai ficar /A lembrança morna vai provar que eu / Ainda sou tudo o que você desejou / Quem para mim sem mistério se entregou / Há de sentir que em sua vida ainda estou / Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar / Minha lembrança vai fazer você chorar /Noites tão vazias sei que vão chegar / Vou morrer mil vezes sempre que sentir / Minhas mãos querendo acariciar suas mãos / Sempre que sozinho eu ficar / Tudo vai mudar no dia que eu partir / Pouco importa o muito que sobreviver / Todas as lembranças não vão adiantar / Meu amor em seus braços quero ficar / Quem para mim sem mistério se entregou / Há de sentir que em sua vida ainda estou / Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar / Minha lembrança vai fazer você chorar / Minha lembrança vai fazer você chorar

ÚLTIMAS NOTÍCIAS – MUNDO

1- “Só palavras”, diz presidente da Ucrânia sobre negociações de paz;

2- Rússia promete recuar na Ucrânia, mas especialistas ainda duvidam;

3- Flórida limita ensino de orientação sexual em escolas;

4- Flordelis será julgada em maio pela morte do pastor Anderson do Carmo;

5- Denzel Washington alertou Will Smith sobre provocação do diabo no Oscar;

6- Tribunal vai analisar caso de médico que se recusou a usar pronomes LGBTs.(Fonte: gospelprime.com.br)

PENSAMENTO – As noites escuras

“Quando a noite for mais escura, é sinal, que logo vai amanhecer. Então não tenha medo, siga em frente”. (Ricardo Alfredo – Teólogo)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS – LOCAIS

1- O Deputado Federal Eli Borges comenta sobre o escândalo no MEC e pede respeito às igrejas;

2- Jacó Jácome volta a cobrar implantação de piso salarial para enfermeiros;

3- Depois de 52 anos Henrique deixa o MDB e vai de filiar ao PSB;

4- Faleceu a Irmã Umberiana conselheira tutelar de Mossoró;

5- Bolsonaro pede a Carla Dickson para ser candidata dele ao Governo do RN Pastor Martim;

6- Alves da Silva ora pelo presidente Jair Bolsonaro em Parnamirim. (Fonte: Blog do DC)

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

abril 13 – 19h – POSSE de Welma Maria Ferreira de Menezes, como 2ª ocupante da cadeira 15, que tem como Patrono Joaquim Ribeiro Freire e 1ª ocupante D’Alva Stella Nogueira Freire. A Empossanda será apresentada por Dr Benedito Vasconcelos Mendes; Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO; Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL; Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros; Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros; Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04; Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues; Outubro0515h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS /ANIVERSARIANTES do m4s de abril

10 – Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo (cadeira 35)

15 – Everkley Magno Freire Tavares (cadeira 45)

21 – Joana D`Arc Fernandes (cadeira 09)

22 – Raimundo Antônio de Souza Lopes (07)

22 – Afranio de Oliveira Leite (cadeira 27)

22 – Welma Maria Ferreira de Menezes (cadeira 30)

Que o bom Deus lhe cubra de suas maravilhas bênçãos sobre suas vidas.

CONSTATAÇÃO: UMA VIDA HUMILDE

As pessoas humildes são as mais fortes, porque elas sabem que ainda precisam aprender muito, lutar muito, estudar muito, suar muito para conseguir alcançar o que desejam.

O humilde não se vangloria quando conquista uma vitória, pois ele sabe que fazer isso é deixar a porta aberta para a inveja e para o fracasso.

Viver de forma humilde é a maneira mais sábia de todas, porque a humildade nos ensina a aceitar os altos e baixos da vida, e que na realidade, apesar de todas as diferenças, ninguém é melhor do que ninguém.