Reflexões Teológicas

“Se um homem não tem a si mesmo, para dizer as verdades que ele sente. Então, ele não tem nada. (Escritor Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO DO DIA – A busca…

Entre os céus e a terra, existem muitos mistérios. E estes mistérios, não é de fácil compreensão, entende-los ou aceita-los, visto que é quase sempre um caminho duro e ardil, e quão misteriosa e a vida que parece um sonho febril. Vezes, as mentes que borbulham em pensamentos, não aceitam com facilidade, os desígnios da vida e os planos postos em prática. E é dessa forma, o aceitar, o que não podemos explicar, apenas sentir, é algo que corrói a alma e a mente. No entanto, a busca por explicações razoáveis, nos fazem sair do que é confortável e familiar para esquadrinhar algo que não conhecemos ou sabemos onde podemos chegar. Essa força inquietante nos impulsiona como uma força motriz que é semelhante a uma voz que suavemente diz: “segue este caminho”. E é essa força, que vai nos impulsionado a enfrentar nossas dúvidas e desafios nesta caminhada chamada dom da vida.

Mesmo a vida sendo finita, semelhante a um sopro ou um piscar visual, corremos na transitoriedade da glória do viver, como quem busca o primeiro lugar de um pódio. E nessa correria insana, buscamos, como um perdido no deserto em busca da salvação, saciar a sede da alma, o sentido da vida. E está busca, sentido da vida, tem sido a pergunta feita do mais simples dos homens aos mais intelectuais.

Quantas vezes, buscamos esse sentido nas ciências, nas artes, nos livros, nos caminhos perigosos, ou mesmo no aconchego do lar. E a busca por uma resposta definitiva, tem levando diversos homens e mulheres ao extremo isolamento e ao sentimento de solidão em meio à multidão. No entanto, sabemos que ainda não chegamos no ponto final para dizemos: este é o sentido da vida.

Quanto mais nos profundamos na busca de uma resposta, mais compreendemos que nesta vida, não nos será confiada e nem nesta existência. É possível que, no último dia de nossa existência, onde veremos todo nosso percurso, saberemos o real sentido de viver. No entanto, um sábio homem mestre, disse: O sentido da vida é servir, sem buscar ser reconhecido, sem os aplausos e sem receber os loiros do sucesso.

E assim, nesta existência, quando paro para olhar o meu caminhar de busca, diante de constantes tempestades, eu acho tudo tão engraçado e tão divertido. Que nem posso reclamar, apenas deixar as lágrimas correm, como gratidão de está aqui.

Por outro lado, quando pensamos no sentido da vida, logo, a mente navega em busca de uma resposta final. E nosso entendimento, a cada dia vem clareando, como o raiar do sol. E do coração surgem duas perguntas: que será ecoada no infinito, a primeira será, como eu vivi? Que logo será trocada pela segunda, como eu amei? Será este o teste final da busca pelo sentido da vida, a dimensão do amor. E assim, nada ou quase nada, será levada em conta. Nada do que fizemos, nada do que acreditamos ou conseguimos será levada em conta na presença do rei universal. Somente será avaliado o quanto amamos, e essa será a balança para o nosso julgamento, e o fim de toda a busca pelo sentido da vida.

Os nossos pecados nem serão lembrados, o mal que fizemos caíram na escuridão das trevas. O nosso julgamento será baseado no bem que deixamos de fazer. Visto que o amor viverá para sempre.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Dia 28/01/22 – de 8h às 15h – teremos nossa eleição.

A ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – ACJUS, com sede na Rua Cleodom Almeida, 100, Bairro Abolição II, Mossoró, RN, através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Dr. José Wellington Barreto, CONVOCA através do presente edital, todos os acadêmicos, para Assembleia Geral, que será realizada na sede da instituição, das 8h até as 15h. sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, com a seguinte ordem do dia: 1. Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ACJUS, para o quadriênio de 2022/2026. 2. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 8h., com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 8h15, com a presença de qualquer número de associados. 3. A inscrição de chapa(s) concorrente(s), dar-se-á perante a comissão eleitoral até 15 minutos antes do início da assembleia; bem como, havendo somente uma chapa concorrente, o pleito poderá ser por aclamação dos presentes à Assembleia e aptos a dela participar e votar, devendo em seguida ser dada a posse administrativa dos eleitos pelo presidente da comissão eleitoral. Mossoró, RN, 03 de janeiro de 2022. JOSÉ WELLINGTON BARRETO – Presidente

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Meu Primeiro Amor – Ângela Maria

Uma das mais lindas canções da MPB, que encontrou na voz marcante de Ângela Maria o tom certo de cada palavra. Apesar da polêmica que envolve essa canção Meu Primeiro Amor – Ângela Maria, traduzi um sentimento de amor profundo e uma saudade extrema e mesmo assim, há nela um reconhecimento de liberdade de escolha pela outra parte. Essa são as lições que estas gerações, sem amor e sem rumo não pode compreender. Ouçamos e acompanhemos na bela voz, (https://www.youtube.com/watch?v=4lNeOQ_T_e8) – Meu Primeiro Amor com Ângela Maria. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor – Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor – Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor – Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for – Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor – Que implora por teus carinhos, só um pouquinho do seu amor – Meu primeiro amor tão cedo acabou – Só a dor deixou neste peito meu – Meu primeiro amor foi como uma flor – Que desabrochou e logo morreu – Nesta solidão sem ter alegria – O que me alivia são meus tristes ais – São prantos de dor que dos olhos caem – É porque bem sei quem eu tanto amei não verei jamais – Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor – Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor – Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor – Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for – Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor – Que implora por teus carinhos, só um pouquinho do seu amor – Meu primeiro amor tão cedo acabou – Só a dor deixou neste peito meu – Meu primeiro amor foi como uma flor – Que desabrochou e logo morreu – Nesta solidão sem ter alegria – O que me alivia são meus tristes ais – São prantos de dor que dos olhos caem – É porque bem sei quem eu tanto amei não verei jamais.

ANIVERSARIANTE/ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Socais de Mossoró

Dia 25 de janeiro – Zélia Macedo Heronildes – cadeira 31. Parabéns a nossa querida confreira pela passagem do seu natalício. Que o Deus, juiz dos mundos, lhe der a sua graça e o seu amor nesse dia tão iluminado pela sua generosidade e bondade com os mais simples do povo

COMUNICADO AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Sobre a batuta do mestre Dr. Helder Heronildes da Silva, a Academia Mossoroense de Letras (AMOL), tem se reunido com suas principais lideranças para planejar o calendário de 2022 e as posse dos novos membros vamos guardar os dias festa a academia.

BASE DE UMA VIDA

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?

Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; somos reputados como ovelhas para o matadouro.

Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.

Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,

Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,

Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 8:35-39)

JAMAIS ESQUEÇA – Os planos de Deus em relação a você

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

ORAÇÃO DO DIA

Este salmo tem como característica a súplica sincera pelo socorro de Deus diante de tantas dificuldades e perseguições. Todavia, o salmista chega a compreensão que sua vida é sustentada por Deus e o livramento de sua alma é uma questão de tempo. Oremos assim com o salmista

Levanta-te Senhor (Salmo 3:1-7)

1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! Muitos se levantam contra mim.

2 . Muitos são os que dizem de mim: Não há socorro para ele em Deus.

3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória, e aquele que exulta a minha cabeça.

4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde.

5. Eu me deito e durmo; acordo, pois o Senhor me sustenta.

6. Não tenho medo dos dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor.

7 . Levanta-te, Senhor! salva-me, Deus meu! Pois tu feres no queixo todos os meus inimigos; quebras os dentes aos ímpios.

UM DIA HISTÓRICO/ACJUS

O dia 22 de janeiro de 2022, ficará marcado em nossa mente e em nossos corações pela importância do aniversariante do dia, no caso, o acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, sócio fundador da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, primeiro ocupante da cadeira 28, e seu patrono eternum. Por outro lado, a ACJUS também demonstrou mais uma vez toda a sua significação e sensibilidade como instituição acadêmica e social ao promover como primeira atividade do ano de 2022, uma Rodada de Conversas, livre e sem maiores formalidades, sobre a trajetória de vida do nosso confrade Sátiro Cavalcanti Dantas, justamente na data do seu aniversário de 92 anos.

O nosso projeto Memória Acadêmica Trajetórias – Efemérides, teve como palco o Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, no espaço da Biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

Embora com apenas divulgação interna e restrita a poucos acadêmicos, compareceram e participaram ativamente do bate papo, os confrades e confreiras. já pelas redes sociais tivemos dezenas de participações, não só de acadêmicos, mas de muitos admiradores do referido homenageado Sátiro Cavalcanti Dantas. Importante registrarmos que a participação do aniversariante – homenageado Sátiro Cavalcanti Dantas, foi uma honra e uma emoção para todos nós, quando em diversos muitos momentos os oradores se descontraiam outras vezes se emocionavam em cada intervenção dele. O imortal Sátiro Cavalcanti Dantas, nasceu no dia 22 de janeiro, 1930, na comunidade de Poço de Pedra, município de Pau dos Ferros, RN, sendo filho de João Fernandes Dantas e de Erondina Cavalcanti Dantas. O confrade Sátiro, é mossoroense por adoção, e aqui chegou nos idos de 1943, vindo de trem com a família e com sua malinha para se apresentar no Seminário de Santa Terezinha, Mossoró, iniciando assim, os seus estudos em busca da vida sacerdotal. Nessa trajetória, teve passagens de estudos no Rio Grande do Sul e Roma, e aqui construiu a sua história de vida e de conquistas. O nosso corpo acadêmico, prestou uma simples, porém, maravilhosa e histórica homenagem ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, na data do seu aniversário de 92 anos de vida. Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, Mossoró, RN, 22 de janeiro de 2022. José Wellington Barreto – Presidente

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Fevereiro 09 – 19h – POSSE de Vanda Maria Jacinto, como 3ª ocupante da cadeira 33, que tem como Patrono Amâncio Ramalho e 1º e 2º ocupantes, respectivamente, José Augusto Rodrigues e João Bosco Queiroz Fernandes. A Empossanda será apresentada por Taniamá Vieira da Silva Barreto

Março 09 – 19h – POSSE de Antônio Clóvis Vieira, como 2º ocupante da cadeira 02, que tem como Patrono Jorge Freire de Andrade e 1º ocupante, Dorian Jorge Freire. O Empossando será apresentada por Maria do Socorro Cavalcanti

Março 09 – 19h – 3019h Homenagem Póstuma à D’Alva Stella Nogueira Freire, por Dr. Elder Heronildes da Silva

Abril 13 – 19h – POSSE de Welma Maria Ferreira de Menezes, como 2ª ocupante da cadeira 15, que tem como Patrono Joaquim Ribeiro Freire e 1ª ocupante D’Alva Stella Nogueira Freire. A Empossanda será apresentada por Dr Benedito Vasconcelos Mendes.

Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO

Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL.

Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros.

Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros

Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04

Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues.

Outubro0515h. Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos

Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos

Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

GESTÃO EXECUTIVA – Presidente: Elder Heronildes da Silva ; Vice-Presidente: Antônio Filemon Rodrigues Pimenta; 1º Secretário: Almir Nogueira da Costa; 2º Secretário: Josafá Inácio da Costa; 1º Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza; 2º Tesoureiro: Mário Gerson Fernandes de Oliveira; Diretora Social: Taniamá Vieira da Silva Barreto; Diretor de Patrimônio: Manuel V. Guimarães Neto; Conselho Consultivo: Wilson Bezerra de Moura

Benedito Vasconcelos Mendes; Maria do Socorro Cavalcanti; Geraldo Maia do Nascimento; José Wellington Barreto

“Insondáveis são os planos de Deus, para aquele que ele ama. (Teólogo; Ricardo Alfredo)