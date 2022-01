Reflexões Teológicas

PENSAMENTO – essas são as palavras do apóstolo Paulo, as quais as faço minhas.

“Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas Lágrimas , não para que vos entristecêsseis, mas para que conhecêsseis o amor que abundantemente vos tenho. (2 Coríntios 2:4). (Escritor e Teólogo Ricardo Alfredo)

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO – Direito Brasileiro

O assédio moral está doutrinado no capítulo da responsabilidade por dano causado a outrem, e a consequente obrigação do agressor de indenizar a vítima, com fundamento nos artigos 5º V e X, da Constituição Federal, e artigos 186, 187 e 927 e seguintes do Código Civil.

Nos últimos dias, o assédio moral, tem sido uma prática comum no serviço público, a qual vem sendo sempre denunciada pelos sindicatos, inclusive com campanhas de orientação ao trabalhador.

Dentro do direito há um conceito de assédio moral bem definido e bem doutrinado, o qual vem sendo assim lecionado: “O assédio moral é uma violência psicológica cometida pelo empregador contra o empregado e que o expõe a situações humilhantes, exigindo dele metas inatingíveis, delegando a ele cada vez menos tarefas e alegando sua incapacidade”.

De modo didático, a violência no trabalho está diretamente relacionada a exploração do trabalhador de forma humilhante e repetitiva, acompanhado de constrangimentos que pode ser praticado por uma pessoa ou um grupo de pessoas.

Quase sempre, o comportamento do assediador ou assediadores tem como objetivo: humilhar, ridicularizar constantemente, culpabilizar, inferiorizar em meio ao grupo, punir publicamente, criar um clima de desestabilidade ao assediado, amedrontar emocionalmente, e estes aspectos sempre conduz o assediado a doenças psicossomáticas, assim como interferido na atuação de suas funções e no meio do seu trabalho.

Existem dois meios de assédio, o direto e o indireto. São classificados com assédio direto (acusações, insultos, gritos, humilhações públicas), já o assédio indireto está relacionado a: (propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social).

Todavia, para que ocorra de fato e de direito o assédio, estes devem terem as características do assédio frequente, assim como o prolongamento no tempo, deste assédio. Outro fato a ser analisado, são os objetivos do assediador, que devem estarem presente nas ações, sendo estes: Gerar remoção, do assediado para outro lugar de trabalho; procurar desestabilizar emocional e profissionalmente o servidor; provoca-lo a pedir demissão; ideia central é torna o assediado dentro de um clima de passividade numa condição de humilhação e constrangimento, a más condições de trabalho.

O assédio moral pode ser descendente e ascendente. São assédios descendentes aqueles que são praticados pelo chefe. Já os ascendentes são práticos subordinados com o seu chefe. No caso de colegas de trabalho pode ser reconhecido com assédio misto.

Sem entrar no mérito, é justo salientar que pode ocorrer o assédio moral sem a real intencionalidade. Visto que, pode ocorre tais práticas sem que o agressor posso compreender ou interpretar o grau de agressão psicológica que está concretizado. Mesmo assim, a gravidade do fato, o assédio moral, não é minimizada ou esquecida pela lei. Já que a vítima, quase sempre precisa de ajuda médica ou mesmo de remédios para sanar o dano psicológico.

Doutrina a lei: O assédio moral é considerado uma agressão ao patrimônio imaterial da vítima. Em 12 de março de 2019, o Projeto de Lei 4742/2001 foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Este inseriu o Artigo 146-A no Código Penal Brasileiro, que dispõe assédio moral no ambiente de trabalho como crime. A validação ficou da seguinte forma: “Artigo 146-A do Código Penal: Ofender reiteradamente a dignidade de alguém causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental, no exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção, de um a dois anos e multa, além da pena correspondente à violência. § 1º – Somente se procede mediante representação, que será irretratável. § 2º – A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. § 3º – Na ocorrência de transação penal, essa deverá ter caráter pedagógico e conscientizador contra o assédio moral.”.

Portanto, reconhecer e saber diferenciar o assédio moral no trabalho é fundamental para que as relações de trabalho possam serem estabelecida de forma justa. E assim, as relações interpessoais e o respeito mútuo, possam motivar a interação social e moral, que é princípio bailar da sociedade.

REFLEXÃO DO DIA: quando Deus ama alguém

“Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”. (Isaías 41:9 e 10)

LÁGRIMAS SECRETAS

As lágrimas são poderosas. Visto que, as palavras nos convencem, já as lágrimas nos comovem. As lágrimas são tão poderosas, que no hebraico, “dimah”, ecoa como, o que convence o coração, já no grego, “dákruon”. É aquela que mexe na alma. Assim são as lágrimas, tão poderosa que as mesmas movem com o coração do eterno Juiz dos mundos, Deus.

Já no mundo das ciências, as lágrimas são classificadas, como apenas secreções das glândulas lacrimais, no caso duas, que tem aproximadamente o tamanho de uma amêndoa e ambas mais ou menos do mesmo tamanho, localizadas, cada uma, na porção lateral superior de cada órbita. E elas, as lágrimas nos apresentam diversas emoções, onde a razão é esquecida.

Nas ciências modernas, encontramos outro conceito para as lágrimas, que são: um líquido, sem tonalidade, mescladas de sais de sódio e de cálcio, principalmente cloreto de sódio e albumina, dissolvidos em um fluido aquoso, derivado do soro do sangue.

Por outo lado, temos as lágrimas no mundo espiritual, quando no silêncio do seu quarto, as lágrimas secretas, correm copiosamente, e você se sente sem consolo, sem ajuda, sem uma mão para segurar. E o coração pesado e cheio de dúvidas, leva a mente a vaguear em perguntas, tais quais: Fui esquecido pelo Senhor? Fui abandonado na guerra? Onde ficaram as promessas de Deus? E essas perguntas dilaceram o coração, ao perceber, a aparente vitória do mal.

O salmista coberto de aflições grita aos céus: “Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? ” (Salmo 56.8)

A vida sempre foi, e sempre será rodeada de provações, principalmente para aqueles que serve Deus. De todos lados, se levantam as tempestades, e a dor na alma é constante, é quase infinda.

Todos os dias, cada segundo, cada minuto, cada hora, é levantada uma guerra, nas regiões celestes, de forma que o servo tem sua vida pedida e solicitada como troféu da derrota. Entretanto, quando tudo parece sem saída, sem caminho ou solução, quem serve ao Rei do universo, Deus, sabe que é neste momento que resta apenas adorar.

Sim, o que restou foi apenas adorar em meio a dor e a tristeza. E a adoração sincera, deixa os olhos cheios de lágrimas, e silenciosamente, o coração intercede aos céus, sem palavras, sem sons, somente o coração rasgando o véu celeste e entrando na presença do rei eterno, como suave sacrifício de adoração.

No meio da tempestade, vem as críticas, e você adorando, vem a provação, e você adorando, vem o desprezo, e você adorando, vem a acusação, e você adorando, vem a perseguição, e você adorando, vem a solidão, e você adorando. Os céus assistido atônito, e você adorando. E o inimigo de Deus, sem compreender, porque você continua adorando, e você adorando, e todos olhando sem uma mão para ajudar, e você adorando. E o próprio Deus sentado no seu trono, com seus olhos lagrimejados recendo a adoração.

Essas são as lágrimas secretas, que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém é capaz de perceber. Todavia, o anjo vem recolhendo e levando a presença do juiz dos mundos, Deus, e Ele recebe a adoração como suave sacrifício.

LIÇÃO DA VIDA

A vida nos traz momentos inesquecíveis, e um destes momentos, é quando percebemos a vitória daquele que lutou contra todas as barreiras. E sua vitória, nos deixa cheio da luz divina e de fé. No início trememos em colocar nossas habilidades em exposição e conquistar as alturas dos sonhos de Deus. Visto que o coração fica receoso e cheio de pavor, o que provoca suspensão nos outros. Porém, o seu modo simples de agir, e sua humildade leva todos as lágrimas, e sua vitória, abre um sorriso e uma esperança em todos. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIANTES/ACJUS (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró) – janeiro de 2022

Dia 22 de janeiro – Sátiro Cavalcante Dantas – cadeira 28

Dia 25 de janeiro – Zélia Macedo Heronildes – cadeira 31

O PODER DAS LÁGRIMAS NAS PASSAGENS BÍBLICAS

1- Volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas Lágrimas; eis que eu te sararei; ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. (2 Reis 20:5)

2- Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor; não te cales perante as minhas Lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. (Salmos 39:12)

3- As minhas Lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? (Salmos 42:3)

4- Os que semeiam em Lágrimas segarão com alegria. (Salmos 126:5)

5- Depois voltei-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis que vi as Lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores; mas eles não tinham consolador. (Eclesiastes 4:1)

6- Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor DEUS as Lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra; porque o SENHOR o disse. (Isaías 25:8)

7- Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas Lágrimas; eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. (Isaías 38:5)

8- Oh! se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de Lágrimas! Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. (Jeremias 9:1)

9- E se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós; e desfaçam-se em Lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. (Jeremias 9:18)

10- E, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba; e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em Lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. (Jeremias 13:17)

11- Portanto lhes dirás esta palavra: Os meus olhos derramem Lágrimas de noite e de dia, e não cessem; porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga mui dolorosa. (Jeremias 14:17)

12- Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro, e as Lágrimas de teus olhos; porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. (Jeremias 31:16)

13- Chora amargamente de noite, e as suas Lágrimas lhe correm pelas faces; não tem quem a console entre todos os seus amantes; todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. (Lamentações 1:2)

14- Já se consumiram os meus olhos com Lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo; pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. (Lamentações 2:11)

15- O coração deles clamou ao Senhor: Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas Lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite; não te dês descanso, nem parem as meninas de teus olhos. (Lamentações 2:18)

16- Filho do homem, eis que, de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as Lágrimas. (Ezequiel 24:16)

17- Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de Lágrimas, com choro e com gemidos; de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. (Malaquias 2:13)

18- E logo o pai do menino, clamando, com Lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade. (Marcos 9:24)

19- E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com Lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. (Lucas 7:38)

PENSAMENTO – A vida…

A vida nos faz se sentir semelhante a um pequeno barquinho no meio de um oceano furioso. Quase sempre sem rumo, sem porto seguro e sem ter onde chegar. O vento forte, nos faz sentir que produzimos ondas grandes com nossos pequenos movimentos, aos quais são derivadas das nossas reduzida, ou poucas palavras invisíveis que rodea a mente e o coração. E assim, vamos tentando abrir nossa alma, que está presa no meu próprio finito. Gritar em som estridente, seria a solução? Ou sentir, como quem precisa de um fósforo para criar uma explosão, que vem pouco a pouco borbulhando em nossa mente. Hoje devemos derrubar as paredes invisíveis, que rodeiam nossa alma, com bolas de demolição e em alta voz, dizer tudo que guardamos no recanto escuro de minha alma. Você pode ouvir minha voz no meio da noite? É o nosso grito de luta, conta força invisíveis e desafiadoras. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONVITE / ACJUS – Manhã de rodada de conversa

Manhã de rodada de conversa em homenagem ao confrade Pe. Sátiro Cavalcante Dantas no dia 22 de janeiro de 2022 de 9 ás 11 horas, na sede da ACJUS, rua: CLEODOM ALMEIDA 100, Bairro abolição II na cidade de Mossoró. Oradores convidados: José Welington Barreto, Joana Dárc Fernandes coelho, Carlos Alberto Filgueira, Taniamá Barreto, Laíre Rosado filho.

POEMA – “Felicidade se acha é em horinhas de descuido“ (Guimarães Rosa)

No aroma do café fresquinho

Na manteiga que derrete no pão

No cheiro de mato molhado

Na ducha fresca, no verão

Andando descalço pelo chão

No céu, num dia ensolarado

No beijo do namorado

Vendo estrelas, na madrugada

Na gargalhada da amiga

Numa chuva inesperada

Reunindo a filharada

Relembrando uma cantiga

No álbum, na foto antiga

Na praia, olhando o mar

No sofá, livro na mão

Ouvindo passarinho cantar

Pondo bolo para assar

Cantando uma canção

No silêncio da meditação

Ao fim da ginástica ou da corrida

Na mesa posta com carinho

Na casa organizada e florida

No abraço da pessoa querida

Na taça de um bom vinho

No aroma do café fresquinho

Na manteiga que derrete no pão

Basta apenas perceber

Em cada pequena ação

Tem uma diferente emoção

Tem uma pontinha de prazer

São momentos como esses que nos deparamos com ela

A felicidade!

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB

Canções essas que falam alto ao coração e traduzi um sentimento profundo de amor e de dor pela perda. O fim é uma canção que exprimi todas as dores de uma alma apaixonada, e que relembra cada passo vivido, cada noite e dia sonhando. Essa música traduz um sentimento que somente os já amaram são capazes de decifrar. Convido a ouvir e sentir cada palavra caindo em sua emoção. (como foi lindo amar… Dedico a você)

O FIM – Altemar Dutra

Por onde tu andares – Na certa encontrarás – Em tudo uma lembrança – Do que ficou pra traz – De um amor, que era lindo – E a vida fez morrer – E agora só nos resta – Lembrar, nada mais – As estrelas que eram nossas – Até nem brilham mais – As rosas, só espinhos – Ferindo ainda mais – E a cada momento

Sentimos solidão – E os nossos corações – A sofrer, a chorar – Chorando agora estamos – De tudo a nos lembrar – O quanto nos amamos – Como foi lindo amar – Para nós a esperança – Parece que morreu

E do amor só restou – Para nós – O adeus