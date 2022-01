REFLEXÕES TEOLÓGICAS

RICARDO ALFREDO, Teólogo

REFLEXÃO DO DIA: O apóstolo, (doutor na lei mosaica e advogado), Paulo, analisando todo conhecimento adquirido nos bancos das universidades de sua época, e aos pés do sábio professor de direito mosaico Gamaliel, chegou a essa conclusão: 33 – Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! 34 – Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? 35 – Quem primeiro lhe deu alguma coisa, para que Ele lhe recompense? 36 – Portanto dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória perpetuamente! Amém. (Romanos 11:33-36)

O MUNDO E O POLITICAMENTE CORRETO

Como é de costume, visto que, sempre começo nossos escritos, dado uma ideia conceitual do tema. No entanto, desta vez, vou começar direto no assunto. Não quero, nem desejo afligir quem quer que seja, com nossas observações e escritos. Todavia, deixo claro que no mundo atual, a constante vigilância do politicamente correto, tornou o mundo descolorido, sem graça e chato, visto que há um grupo de plantão que determina o que é certo e o que é errado. A coisa tem tomado uma proporção tão doentia que o comportamento de grande parte das pessoas vem sendo alterado de uma forma tão escandalosa, que de frente às câmeras ou publicamente eles se apresentam como defensores dos pobres, dos mais fracos, dos infelizes e dos oprimidos. Porém, se olharmos com lente de aumento, ou seja, no particular. são verdadeiro leiloeiro da liberdade humana de pensar e sentir. Estes mesmos, alvora-se em declarar que são defensores da liberdade de impressa, a favor da constituição, mais o que fazem é levar o povo a um estado de apreensão constante e sensação de vigilância continua no que pode ou não falar ou fazer.

Nesta insanidade, do politicamente correto, chegarmos a tolice de banalizar tudo e perseguir todos os pensamentos contrários. E atualmente não sabemos diferenciar o que é uma simples paquera, que pode ser interpretada como assédio sexual, ou, as vezes uma colocação verbal de forma errada, ou mesmo uma brincadeira, que logo passa a ser vista como algo insensível, reprovável. E neste contexto, surgem os vigias do politicamente correto, se unem em destruir alguém moralmente nos meios de comunicação. E desta forma, a censura disfarçada de democracia vem escravizando o pensar ou o fazer. Tudo de acordo com a observância dos ditos iluminados.

Neste trampolim de vergonha, vem a desonestidade intelectual com os mais simples do povo, introduzindo na mente da população que o certo é errado e o errado é certo. E desta forma, o que é justiço e honesto vem sendo distorcendo e conduzindo o povo a pensar que agir com honestidade ou ter capacidade de olhar dentro do modelo humanístico/cristão é algo anormal. Pois, aqueles que estão de plantão do o politicamente correto, apregoam, que somente eles sabem o único caminho da verdade, e o único caminho capaz de introduzir paz no seio da sociedade. O que chamo de ditadura dos novos tempos, ou a ditadura do medo social.

A insanidade deste mundo moderno chegou a tal ponto, que a sociedade tem feito opção pela censura vestida de guardião da constituição e dos direitos sociais, em detrimento das liberdades humanas conquista em duras batalhas sociais. E nisso, se cumpri a profecia de Michel Foucault, que determina que a função do estado é apenas vigiar e punir, dentro de sua ideologia. E essa bifurcação tão violenta, nos levou a uma escolha entre a liberdade e o politicamente correto. Apesar, de tudo isso exposto, ainda tem alguns que deixaram de lado a constituição, garantidora das liberdades, para se fiar em seu próprio saber jurídico (profetas da iluminação), e passaram a serem ameaçadores e perseguidores aos contrários de sua luz divina do saber, e o povo, mero detalhe ficou à deriva como um banco sem rumo em alto mar.

A democracia tem por característica a capacidade de conviver com os opostos e com pensamentos diferentes. Todavia, o que temos visto, é um pequeno número de pessoas dominado e dizendo como devemos andar, falar, acreditar, comer, vestir e como pensar. Entretanto, esses grupos opostos em pensamentos, devem ter a humildade de ouvirem as diferentes ideias e buscarem um ponto de equilíbrio e de boa convivência social. No entanto, para que que isso ocorra, é necessário que as partes contrárias, sejam capazes de ouvir o outro lado e buscar um caminho.

Nunca é tarde lembrar que os regimes totalitários têm seu início usado máscaras de defensores da democracia e passam a impor suas regras e seus ditames aos povos que vai engolido os engodos com o pretexto de segurança do povo e defesa da democracia. E assim, a ditadura do politicamente correto toma proporções de ofensivas contra as liberdades individuais com pretexto de estabilidade social de uma nação. E em seguida mostra seu verdadeiro objetivo, domínio totalitário.

Dias difíceis, em que os marcos foram retirados, e os valores invertidos e acompanhados de interpretações desacertada e descartáveis. A regra da democracia é a maioria vencer a minoria, todavia temos a imposição da minoria sobre maioria. E essa imposição de regras do politicamente correto vem ceceando todas as liberdades e ao mesmo tempo tolhendo o livre pensar, numa tentativa de padronizar o mundo das ideias e do pensar livre a um mecanismo de pensar e agir mecanicamente e uniformemente. E desta forma, os critérios impostos para a liberdade, conquista da humana, tem se deparado com a ditadura totalitária de indivíduos revestidos de poderes, dizendo o que é legal, ilegal ou mesmo impondo pela força da Lei o seu pensar.

Portanto, é necessário mostra de forma pacífica que os caminhos propostos nos dar a sensação que tudo está de cabeça para baixo. E que precisamos começar a fazer o exercício de interpretações verdadeiras, sem outras intenções, e desta forma devemos o dever de descartar sentimentos incabíveis e teorias discriminatórias. Assim como, derrubamos as paredes do ódio e do preconceito que nos conduzi passo de ganso ao irracionalismo. É urgente, falar menos e ouvir mais; compreender as ideias opostas; e jamais esquecer que todos nascemos livres, principalmente, livre em suas expressões, em suas ideias, a qual é a principal base de uma democracia.

Fundo Eleitoral – O texto aprovado atualiza a Resolução nº 23.605/2019 e tem caráter permanente. Uma das novidades é o impacto das federações partidárias, instituídas pela última reforma eleitoral. A federação partidária permite que dois ou mais partidos se unam em uma federação, para atuar como uma só legenda política nas eleições e na legislatura, devendo permanecer assim por um período mínimo de quatro anos.

Independentemente da eventual união das legendas em federações, os ministros deixaram claro que os recursos continuarão sendo repassados aos diretórios nacionais de cada partido.

O Plenário decidiu que editará uma resolução própria exclusivamente sobre as federações partidárias, com o objetivo de detalhar os assuntos mencionados pelas outras resoluções referentes a essas uniões de legendas.

Votos em dobro – A resolução do Fundo Eleitoral também trata da contagem em dobro dos votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados para fins de distribuição dos recursos do FEFC e da destinação proporcional de recursos para as candidaturas de pessoas negras.

Origem e distribuição – Os recursos do FEFC integram o Orçamento Geral da União (OGU) e devem ser repassados ao TSE até o primeiro dia útil de junho do ano eleitoral.

Os critérios para essa distribuição são os seguintes: 2% igualmente entre todos os partidos; 35% divididos entre aqueles que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral para a Câmara; 48% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares; e 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as siglas dos titulares.

No entanto, os recursos do FEFC somente ficarão disponíveis após o partido definir os critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos integrantes do órgão de direção executiva nacional da legenda.

A resolução determina, ainda, que as verbas do Fundo Eleitoral que não forem utilizadas nas campanhas deverão ser devolvidas ao Tesouro Nacional, na forma disciplinada pela resolução que dispõe sobre arrecadação e gastos de campanha.

Arrecadação e gastos de campanha e prestação de contas – A redação aprovada pelo Plenário atualiza a Resolução nº 23.607/2019, que também tem caráter permanente. As inovações abordam novamente as federações partidárias e esclarecem que a prestação de contas da federação corresponderá àquelas apresentadas pelos partidos que a integram. Ou seja, cada partido continuará fazendo a própria prestação de contas, detalhando o que foi arrecadado e distribuído entre os seus candidatos.

Antecipação – A norma também trata da destinação proporcional de recursos para segmentos representativos da sociedade, com a previsão de distribuição dos recursos às mulheres e às pessoas negras até a data da prestação de contas parcial, para evitar a entrega tardia das verbas.

Uso do Pix e permissão para shows – Outra novidade é a possibilidade de receber recursos por meio do Pix, devendo a chave para identificação ser sempre o CPF ou o CPNJ.

O texto também regulamenta a realização de eventos musicais, permitindo apresentações artísticas e shows em eventos que tenham o objetivo específico de arrecadar recursos para as campanhas eleitorais.

Além disso, a resolução estabelece, entre outros pontos, os pré-requisitos para a arrecadação de verbas de campanha por candidatos e partidos. Para isso, os candidatos devem possuir: requerimento do registro de candidatura (RRC); inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); conta bancária específica para a movimentação financeira da campanha; e emissão de recibos eleitorais.

Para os partidos, são necessários: o registro ou a anotação, no respectivo órgão da Justiça Eleitoral; a inscrição no CNPJ; a conta bancária específica para movimentar os recursos da campanha; e a emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo TSE nas prestações de contas anuais.

Atos gerais do processo eleitoral – Essa é uma resolução específica para as Eleições 2022, ou seja, não é permanente e deve ser aprovada a cada eleição. O texto abrange procedimentos básicos para o dia das eleições, como o fluxo de votação, as fases de apuração, totalização até a diplomação dos eleitos.

O principal destaque é o dispositivo que unifica o horário de início e encerramento da votação. Um trecho da resolução (artigo 254) estabelece que, “nas eleições de 2022, no dia da eleição, todas as unidades da Federação, sem exceção, observarão o mesmo horário oficial de Brasília”. Essa regra não se aplica ao voto no exterior.

Esse ponto específico ainda será discutido na próxima semana, pois o ministro Barroso pediu vista para ouvir o presidente do TRE do Acre a respeito do impacto na vida das eleitoras e dos eleitores daquele estado. Isso porque, para seguir o que está proposto na resolução, em razão da diferença de duas horas do fuso horário em relação à Brasília, os eleitores do Acre teriam de começar a votar às 6h e encerrar a votação às 15h.

Outras mudanças – A fixação do relatório-resumo da zerésima (que prova de que, antes da votação, não há voto para nenhum candidato na urna) em local visível na seção eleitoral é uma das inovações nos atos gerais.

Há também a previsão de participação da sociedade e entidades fiscalizadoras, especialmente os partidos, nas cerimônias de geração de mídias e na preparação das urnas; o uso de ferramentas para facilitar o voto do eleitorado com deficiência; e a ampliação da transferência temporária de eleitora ou eleitor com deficiência ou dificuldade de locomoção, dentro do estado onde vota.

Especificamente sobre os eleitores com deficiência visual, a resolução prevê que o fone de ouvido a ser oferecido pela Justiça Eleitoral deverá ser descartável diante dos protocolos sanitários para evitar o contágio da Covid-19.

Cronograma do Cadastro Eleitoral – O cronograma do Cadastro Eleitoral estabelece procedimentos que devem ser observados pelas unidades da Justiça Eleitoral no período de fechamento do Cadastro Eleitoral, a partir de 4 de maio de 2022.

Uma novidade é que a reimpressão do título não estará mais vinculada ao fechamento do Cadastro; sendo assim, o eleitor poderá pedir segunda via sem a necessidade de formular requerimento específico, com a possibilidade de impressão via virtual.

Os textos aprovados estarão disponíveis no portal do TSE após os ajustes a serem feitos depois da deliberação em Plenário. (Fonte: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Dezembro/tse-aprova-quatro-resolucoes-com-regras-para-as-eleicoes-2022)

Essa canção tem o objetivo de fazer lembrar quem você era e de onde partiu, e como chegou. Outro fator importante nesta canção é trazer a doce saudade do passado, visto que um ser sem passado é um sem vida. Já o poeta e interprete Oswaldo Montenegro, apresenta na canção diversa lembranças que já envolveram a vida de todos. Quanto a melodia, é calma e reflexiva e tem a capacidade de emocionar. Acompanhe a música no site: (https://www.youtube.com/watch?v=LiWXw65RWw0). Vamos cantar juntos a lista; A LISTA – Faça uma lista de grandes amigos; Quem você mais via há dez anos atrás; Quantos você ainda vê todo dia; Quantos você já não encontra mais; Faça uma lista dos sonhos que tinha; Quantos você desistiu de sonhar!; Quantos amores jurados pra sempre; Quantos você conseguiu preservar; Onde você ainda se reconhece; Na foto passada ou no espelho de agora?; Hoje é do jeito que achou que seria; Quantos amigos você jogou fora?; Quantos mistérios que você sondava; Quantos você conseguiu entender?; Quantos segredos que você guardava; Hoje são bobos ninguém quer saber?; Quantas mentiras você condenava?; Quantas você teve que cometer?; Quantos defeitos sanados com o tempo; Eram o melhor que havia em você?; Quantas canções que você não cantava; Hoje assovia pra sobreviver?; Quantas pessoas que você amava; Hoje acredita que amam você?

ANIVERSARIANTES/ACJUS (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró) – janeiro de 2022

Dia 06 de janeiro – Francisco Glauber Pessoa Alves – cadeira 23

Dia 09 de janeiro – Disraeli Davi Reginaldo de Moura – cadeira 34

Dia 10 de janeiro – Osivaldo Márcio César de Sá Leitão – cadeira 10

Dia 22 de janeiro – Sátiro Cavalcante Dantas – cadeira 28

Dia 25 de janeiro – Zélia Macedo Heronildes – cadeira 31

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Janeiro 27 – 19h – POSSE de Maria Conceição Maciel Filgueira, como 2ª ocupante da cadeira 06, que tem como Patrono Aurélio Waldomiro Pinheiro e 1º Américo de Oliveira Costa. A Empossanda será apresentada por Pe Manuel Vieira Guimarães Neto.

Fevereiro 09 – 19h – POSSE de Vanda Maria Jacinto, como 3ª ocupante da cadeira 33, que tem como Patrono Amâncio Ramalho e 1º e 2º ocupantes, respectivamente, José Augusto Rodrigues e João Bosco Queiroz Fernandes. A Empossanda será apresentada por Taniamá Vieira da Silva Barreto

Março 09 – 19h – POSSE de Antônio Clóvis Vieira, como 2º ocupante da cadeira 02, que tem como Patrono Jorge Freire de Andrade e 1º ocupante, Dorian Jorge Freire. O Empossando será apresentada por Maria do Socorro Cavalcanti

Março 09 – 19h – 3019h Homenagem Póstuma à D’Alva Stella Nogueira Freire, por Dr. Elder Heronildes da Silva

Abril 13 – 19h – POSSE de Welma Maria Ferreira de Menezes, como 2ª ocupante da cadeira 15, que tem como Patrono Joaquim Ribeiro Freire e 1ª ocupante D’Alva Stella Nogueira Freire. A Empossanda será apresentada por Dr Benedito Vasconcelos Mendes.

Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO

Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL.

Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem Póstoma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros.

Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros

Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04

Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues.

Outubro0515h. Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos

Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos

Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

GESTÃO EXECUTIVA – Presidente: Elder Heronildes da Silva ; Vice-Presidente: Antônio Filemon Rodrigues Pimenta; 1º Secretário: Almir Nogueira da Costa; 2º Secretário: Josafá Inácio da Costa; 1º Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza; 2º Tesoureiro: Mário Gerson Fernandes de Oliveira; Diretora Social: Taniamá Vieira da Silva Barreto; Diretor de Patrimônio: Manuel V. Guimarães Neto; Conselho Consultivo: Wilson Bezerra de Moura

Benedito Vasconcelos Mendes; Maria do Socorro Cavalcanti; Geraldo Maia do Nascimento; José Wellington Barreto

