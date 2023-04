Redução do custo da cesta básica e novo Bolsa Família aumentam poder de compra das famílias

Comunicação Ufersa

O valor médio da Cesta Básica Essencial Individual (CBEI) no mês de março apresentou redução nos quatro municípios pesquisados pela UFERSA. Em Mossoró a redução foi de -4,6%, em Angicos -5,3%, em Caraúbas –2,3% e em Pau dos Ferros 8,2%.

No mês de março foi implementado o novo valor do benefício pago pelo Programa Bolsa Família, que atende famílias com renda per capita de até R$ 218 por mês. Nessa nova fase, o programa de transferência de renda que substitui o Auxilio Brasil, teve um aumento no valor médio mensal pago aos beneficiário de 9,8%, saindo de R$ 609,91 em fevereiro para R$ 669,93 em março. Considerando a redução no custo da cesta básica observada em todas as cidades pesquisas o poder de compra das famílias beneficiadas teve um aumento médio de 15,8% em relação a cesta básica essencial.

Em Mossoró o valor médio da cesta básica essencial em fevereiro foi de R$522,13. O levantamento considera o município de Mossoró dividido em cinco zonas administrativas, sendo a Zona Sul a que apresentou a maior média de valor de CBEI em março (R$ 593,00), enquanto a Zona Centro, o menor valor (R$ 476,29). Os itens que apresentaram maiores aumentos no mês de março foram: Arroz (+7,3%), margarina (+5,7%) e farinha (+4,0%). Com relação aos itens com maiores reduções de preço destaca-se: Tomate (-29%), Óleo de soja (-7,8%) e Leite (-6,6%).

Em Angicos foi observado um valor médio da cesta básica de R$ 522,11. Além disso, os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: farinha (+28,1%), banana (+21,7%) e Arroz (+16,9%). Dos itens que apresentaram redução se destaca tomate (-28,8%), leite (-15,6%) e açúcar (-7,5%).

No município de Caraúbas o valor médio de cesta básica pesquisado em março foi de R$ 548,28. Os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: feijão (+21,0%), Leite (+6,0%) e Banana (+4,3%). Dos itens que apresentaram redução se destacam Tomate (-31,1%), Óleo de soja (-18,6%) e Açúcar (-3,6%).

Em Pau dos Ferros a redução no custo da cesta básica foi de -8,2% levando a um valor médio de R$464,67. Os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: Leite (+6,1%), farinha (+3,3%) e Açúcar (+2,4%) Dos itens que apresentaram redução se destacam Tomate (-40,1%), Carne (-5,2%) e Óleo (-1,6%).

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de março de 2023 do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Ufersa que realiza o levantamento nos quatro municípios. Em Mossoró o levantamento é realizado em parceira com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mossoró (SEDINT). O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Dr. Thiago Costa e Dra. Cristiane Tabosa, em Angicos pelo professor Dr. Jose Alderir, em Caraúbas pelo professor Dr. Fabiano Dantas e em Pau dos Ferros pelo professor Dr. Anderson Lemos.

O Boletim completo pode ser acessado AQUI.