Rede Estadual de Educação abre etapa de matrícula destinada a novos estudantes

As inscrições para novos estudantes estão oficialmente abertas, marcando o início de uma nova etapa do calendário de matrículas da rede estadual de Educação. Com a conveniência e acessibilidade da internet, o processo de matrícula tornou-se mais prático e segue sendo realizado no portal do SIGEduc, disponível em www.sigeduc.rn.gov.br

Os interessados terão acesso às matrículas remanescentes das fases de transferências, renovação de estudantes veteranos e das vagas para as escolas de tempo integral e profissional e Centros de Educação Profissional. Também haverá vagas para o ensino fundamental regular e integral, ensino médio regular, EJA, EJATEC e ensino profissional regular.

A realização das matrículas de modo online reflete o compromisso da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer com a igualdade e facilidade de acesso à educação. Com essa iniciativa, pretende-se facilitar o processo de matrícula para famílias, que podem fazer de casa.

“O SIGEduc proporciona uma maneira rápida de matricular os estudantes. É importante que todos se matriculem, ninguém deve ficar fora da escola. Com a realização desta etapa, caminhamos para a criação de turmas, alocação de professores e finalizaremos os preparativos para a abertura de mais um ano letivo”, destaca a secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista.

Os responsáveis dos estudantes que tiverem a vaga concedida deverão comparecer às respectivas escolas com toda documentação para efetivar a matrícula, conforme será informado pelo SIGEduc no ato da solicitação da matrícula.

Na sede da SEEC, localizada no Centro Administrativo do Estado, em Natal, funciona a Central de Matrículas. Qualquer pai, responsável ou estudante que tiver dúvidas sobre o ato da solicitação de matrícula pode entrar em contato por meio do telefone (84) 4008-4088, que também está acessível pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. A central também oferta atendimento presencial, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.