Rede elétrica do Corredor Cultural recebe nova sinalização para trios

A Neoenergia Cosern modernizou seis quilômetros de redes elétricas de baixa e média tensão no “Corredor Cultural”, localizado na Av. Rio Branco, e nas adjacências, onde acontece o evento “Mossoró Cidade Junina” durante todo o mês de junho. As obras fazem parte da “Operação São João” da distribuidora, realizada em 16 municípios com grandes festividades juninas.

“Reforçamos a segurança da população na região do evento, mas ressaltamos a importância de veículos e pessoas sempre manterem distância da rede elétrica como forma de prevenir acidentes”, explica Talles Medeiros, supervisor da Neoenergia Cosern para a região Oeste e Seridó.

Ao longo do percurso na Avenida Rio Branco, por onde desfilam trios elétricos na abertura e no encerramento das festividades juninas, a distribuidora realizou podas preventivas e também instalou novas bandeirolas de sinalização na rede elétrica para alertar os veículos sobre a altura dos fios e cabos.

“Os trios só podem se deslocar nesse trecho com os laudos emitidos pelo Corpo de Bombeiros e da Neoenergia Cosern. Estamos prontos para garantir a energia e o brilho da festa, mas sempre de olho na segurança, um dos pilares mais importantes”, ressalta Talles Medeiros.

Somente no primeiro trimestre de 2022, a Neoenergia Cosern já investiu R$ 121 milhões no sistema elétrico potiguar. Esse valor representa um crescimento de 61,33% em comparação com o mesmo período de 2021 – quando foram investidos R$ 75 milhões.

No ano passado, foram investidos R$ 360 milhões, com destaque para a entrega de quatro subestações elétricas (Santa Cruz, Major Sales, Parnamirim e Taipu), um marco histórico nos 60 anos da empresa, além da inauguração de um Centro de Operações backup, em Parnamirim, e de um Centro de Distribuição de materiais para otimização da logística em São José de Mipibu.