Recuperação da estrada de Pipa ficará pronta em dezembro, diz Governo do RN

O Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira 28 que a recuperação da RN-003, que liga Goianinha à praia da Pipa, no litoral Sul, será concluída no mês de dezembro.

Concluída a restauração do pavimento, no próximo mês, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) explica que serão necessários alguns dias até a cura do asfalto para iniciar a sinalização horizontal, sendo esta fase em janeiro.

A obra trará melhorias e segurança a quem trafega pela RN-003 rumo a um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. o trecho recuperado tem 18 quilômetros. A obra está custando R$ 18 milhões.

No local, estão sendo realizadas melhorias como reforço de subleito, sub-base e base, troca de solo nos pontos críticos e infraestrutura para maior durabilidade.

As obras na RN-003 integram o Programa de Recuperação de Rodovias, que prevê a recuperação de cerca de 800 quilômetros de estradas estaduais com recursos de um empréstimo fechado pelo Governo do Estado junto ao Banco do Brasil, através do Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).