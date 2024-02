Reconstrução da estrada para Guamaré tem prazo de conclusão para maio

O Governo do RN oficializou nesta quinta-feira (08) o termo de parceria com a empresa 3R Petroleum e com a Prefeitura de Guamaré para a reconstrução da rodovia RN-401, estrada que dá acesso àquele município. Pelo contrato, a 3R Petroleum fará a doação de R$ 12 milhões (em três parcelas mensais no valor de R$ 4 milhões cada, a primeira em fevereiro) para reestruturação de 8,4 quilômetros da rodovia, cujas obras serão executadas pelo Governo do Estado, através da SIN.

O valor total dos 8,4 quilômetros, de acordo com o DER, é de 19,3 milhões. No total a estrada tem 12 quilômetros. As obras dos 3,6 quilômetros restantes serão executadas pela Prefeitura de Guamaré.

Com a doação da 3R Petroleum de R$ 12 milhões, o Estado investirá R$ 7,3 milhões do total licitado. Em junho de 2022, o Governo do RN assinou termo de parceria e convênio de delegação de competência com a Prefeitura de Guamaré, relativos à restauração da RN-401, no trecho entre a BR-406 e a RN-221. Nessa parceria, ficou acertado que parte da obra seria executada pela Prefeitura de Guamaré (3,6 km), e outra parte (8,4 Km) pelo Governo do Estado, através da SIN e DER. A parceria com a 3R Petroleum tem parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado PGE.

A RN 401 é a rodovia responsável pelo escoamento de petróleo e gás que saem da Refinaria Clara Camarão com destino a Natal e a outros estados diariamente. Nela transitam, em média, 100 carretas por dia, transportando gasolina, óleo diesel, botijões de gás de cozinha e insumos para a produção.

A governadora Fátima Bezerra disse que a parceria significa a viabilidade “para a concretização de um sonho de 20 anos. Um sonho trabalhado e realizado junto com a prefeitura e a 3R Petroleum, que teve sensibilidade e responsabilidade social. A nova estrada proporcionará segurança e bem estar às pessoas, além de fomentar e incentivar o desenvolvimento econômico e social de Guamaré e região nas áreas das energias e do turismo com uma infraestrutura rodoviária adequada, acessível e de boa qualidade que tem prazo para conclusão no próximo mês de maio.”.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho, explicou que a estrada será “restaurada com adequação de capacidade”, o que significa recuperação do piso, com a substituição da base e sub-base a partir do reaproveitamento do asfalto já existente; alargamento da plataforma e das faixas de rolamento e instalação de acostamentos. “A estrada vai ganhar capacidade para comportar o tráfego de carretas, terá recapeamento asfáltico em CBUQ, o que dotará a rodovia de grande resistência, uma obra diferenciada importante para a economia e para o turismo na região. Este modelo é uma inovação do atual Governo que resultará em uma rodovia com base reforçada para suportar altas cargas com segurança. Uma obra que é exemplo de execução, drenagem e sinalização”, informou Gustavo.

Coordenador de desenvolvimento energético da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hugo Fonseca registrou que “a RN 401 é a segunda estada mais importante no Estado, por ela trafegam 31% do PIB industrial do RN, uma artéria pujante e estratégica para economia potiguar que também beneficiará a população. Com esta iniciativa, o atual governo dá a atenção que a rodovia merece por sua importância para o desenvolvimento econômico e social do estado”.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, lembrou que a população e os empreendedores na cidade aguardavam há 20 anos a reestruturação da estrada. “E com tratativas nos últimos 18 meses entre Governo do Estado, prefeitura e a 3R Petroleum agora consolidamos esta parceria para renovar totalmente a estrada que passará a ter capacidade para atender a grande demanda. Parceria que vem para agilizar processos numa articulação bem sucedida que precisa ser multiplicada”, declarou o prefeito, para acrescentar: “Em junho do ano passado a governadora disse que iria fazer a estrada e hoje isso é uma realidade. Agradeço à governadora por sua determinação que representa uma conquista não só de Guamaré, mas de todo o RN”.

Maurício Diniz, diretor de exploração e produção da 3R Petroleum, afirmou que a empresa hoje emprega 5,5 mil pessoas no RN e produz efetivamente há três anos. “Reafirmo o compromisso com o Estado, com prefeituras e comunidades e agradecemos a governadora Fátima Bezerra e ao prefeito Arthur Teixeira por este entendimento alcançado, que, com certeza, é só o primeiro”.

No ato de assinatura, no Centro de Convenções de Natal, a governadora esteve acompanhada também do vice-governador Walter Alves; dos secretários de Estado Adriano Gadelho (Segri), Solange Portela (Setur), Daniel Cabral (Comunicação); adjunto do GAC, Ivanilson Maia; procurador geral do Estado, Antenor Roberto; diretora-geral do DER, Natécia Nunes; diretora-presidente da Emprotur, Roberta Duarte; assessor de planejamento da Potigás, Emile Safieh.

Ainda compareceram o deputado estadual, Hermano Morais; os vereadores em Guamaré Eudes Mundinho (presidente da Câmara Municipal), Leandro Félix, Carlos Câmara, Dedezinho, Francisco de Lima, Edinor Melo, Francisco das Chagas, Manu de Nascimento, e representante do deputado Ubaldo Fernandes.