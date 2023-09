Recompensa por brasileiro foragido nos EUA sobe para quase R$ 100 mil

CNN Brasil

O Departamento de Polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, aumentou, nesta quinta-feira (7), para US$ 20 mil (R$ 99,5 mil na atual cotação), a recompensa por informações que levem até Danilo Cavalcante, brasileiro que fugiu de um presídio na cidade de Chester, em 31 de agosto. Inicialmente, o valor era de US$ 10 mil (R$ 49,7 mil).

As autoridades afirmam que ele está no perímetro das rotas 926 e 52, entre Hillendale Road e Creek Road.

Segundo o governo do condado, na ocasião, ele teria escapado no período da manhã, vestindo uma camisa branca, shorts cinza e tênis branco.

O Ministério Público da cidade definiu Danilo como “um homem extremamente perigoso”.

A condenação

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua e sem liberdade condicional em 16 de agosto, por homicídio em primeiro grau pelo assassinato da ex-namorada em 2021.

Ele também é procurado em um caso de homicídio de 2017 no Brasil, que o levou a fugir do país, disse Robert Clark, vice-supervisor do Serviço de Delegados dos Estados Unidos.