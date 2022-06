Receita Federal recebeu mais de 370 mil declarações de potiguares

O prazo final para o envio de declarações do imposto de renda finalizou nessa terça-feira, 31. A arrecadação nacional de 2022 já é recorde histórico, com 34,4 milhões enviadas até a noite dessa terça-feira, 31.

Do Rio Grande do Norte, a Receita Federal recebeu 376.246 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) neste ano, o que supera em mais de 18 mil o número de declarações esperadas pelo órgão.

Apesar da disparada da inflação e da defasagem da tabela do Imposto de Renda, a estimativa da Receita Federal era receber o mesmo número de declarações entregues em 2021, sendo aqui no RN um total de 358 mil.

Segundo o órgão governamental, o número recebido em 2022 representa um novo recorde histórico, superando o do ano passado em 2,154 milhões, um aumento equivalente a 6,3% com relação a 2021.

A multa mínima que o contribuinte deve pagar por atrasar a declaração é de R$ 165,74, mas o valor pode ser maior, já que pode atingir até 20% do valor do imposto devido. A Receita recomenda que o contribuinte que não enviou a declaração regularize a sua situação o quanto antes.

Com informações da Tribuna do Norte.