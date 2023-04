Receita Federal em Natal destrói mais de 4 milhões de maços de cigarros contrabandeados

Comunicação Receita Federal

Na última sexta-feira (31), a Receita Federal em Natal em parceria inédita com a empresa Souza Cruz, grupo BAT Brasil, realizou a destruição de 4.370.000 maços de cigarros apreendidos por crime de contrabando e descaminho. A operação ocorreu em um galpão na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e contou com a participação de mais de 20 pessoas, entre servidores da Receita Federal, terceirizados e funcionários da empresa contratada.

A destruição dos cigarros foi feita por meio de um processo que envolveu máquinas especiais capazes de triturar e compactar os produtos. A parceria entre a Receita Federal e a Souza Cruz destaca-se como um exemplo de cooperação entre órgãos públicos e empresas privadas na luta contra o crime organizado.

A ação teve como objetivo combater a entrada ilegal de cigarros no país, que além de ser um crime, prejudica a economia e a saúde da população. Segundo o delegado da Receita Federal em Natal, os cigarros apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 17 milhões e entrariam ilegalmente no mercado brasileiro.

A destruição dos cigarros apreendidos é uma medida importante para coibir a atividade ilegal de contrabando e descaminho e garantir a segurança e a saúde dos brasileiros. Além disso, a parceria entre o órgão e a Souza Cruz pode servir de exemplo para outras empresas que desejem colaborar com as autoridades na luta contra o crime organizado.