Receita Federal apreende cocaína líquida em bagagem de passageiro no Aeroporto de Natal

Na noite do último domingo (7/7), a Receita Federal apreendeu, durante operação de rotina realizada no Aeroporto de Natal, aproximadamente 10 kg de cocaína. A droga estava diluída nas roupas que estavam na bagagem de um passageiro natural da Letônia, que iria embarcar em voo com destino a Londres e tinha conexão em Lisboa, em Portugal.

Durante a ação, os agentes da Receita Federal suspeitaram da bagagem do passageiro, que carregava muitas roupas e fantasias infantis. Diante da suspeita, foi feito um teste de detecção de drogas nas roupas, que identificou a droga de forma líquida e diluída nas peças, com o objetivo de dificultar a fiscalização.

Após o teste e constatação da droga, o passageiro foi preso e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Polícia Federal do Aeroporto, onde será aberta a investigação do caso.

A ação resulta do trabalho integrado de inteligência e de análise de risco feitos pela Receita Federal para combater a sonegação, o tráfico de drogas, o contrabando e descaminho, a contrafação e a pirataria com o objetivo de proteger a sociedade dos perigos do uso das drogas.