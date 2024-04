Recapturados, fugitivos de Mossoró ameaçam e xingam agentes em presídio

A direção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, abriu um processo administrativo contra Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, conhecidos como os fugitivos de Mossoró. Segundo os policiais, o processo é por “infrações disciplinares graves”. As informações são da CNN.

De acordo com uma portaria emitida, durante uma revista na cela de Mendonça, no isolamento, ele teria desobedecido às ordens dos agentes, sem seguir o protocolo, e proferido ameaças e xingamentos.

Ao ser repreendido, teria dito “palavras e frases em tom ameaçador, chegando a ameaçar até diretamente”. Segundo os agentes, ele teria dito: “Cadê vocês no mato, eu ia encher a cara de tiro”, “Se eu te pegar lá fora, eu taco fuzil na tua cara”, diz o ofício.

Policiais penais ouvidos pela CNN de forma reservada também contaram que os dois integrantes do Comando Vermelho “têm dado muito trabalho”, que seria não seguir as ordens dentro da unidade e ameaçar os agentes.

Deibson e Rogério foram recapturados após permanecerem foragidos por 51 dias da unidade prisional. Eles fugiram em 14 de fevereiro, pela luminária da cela, e ficaram na região rural de Mossoró por duas semanas, sendo essa a primeira fuga do Sistema Penitenciário Federal.

A caçada de 51 dias terminou em 4 de abril, quando os dois foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) em Marabá, no Pará. Os dois estavam na BR 222, com planos de ir até Rondônia e fugir para a Bolívia quando foram interceptados.

À CNN, a advogada Flávia Fróes disse que nesta segunda-feira (22) fez um pedido de transferência do Rogério para outra unidade federal. Segundo ela, o preso relatou tortura e ameaças de morte por parte de policiais penais. E que por isso precisa deixar a unidade. Sobre esse relato, a reportagem procurou a Senappen e aguarda retorno.