Rebeca supera Biles, conquista ouro no solo e vira maior nome do Brasil em Olimpíadas

Globo Esporte

Rebeca Andrade se isolou como recordista de medalhas do Brasil na história das Olimpíadas. Nesta segunda-feira, a ginasta de 25 anos subiu no alto do pódio pela quarta vez em Paris ao levar medalha de ouro no solo e chegou a seis conquistas – teve duas medalhas em Tóquio. Assim, ela superou a marca de cinco pódios dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Além disso, foi a primeira vez que um atleta do Brasil levou quatro medalhas em uma única edição dos Jogos, superando o feito dos três pódios de Isaquias Queiroz na canoagem da Rio 2016.

Rebeca Andrade colecionou e ampliou recordes em Paris. Ela deixou para trás a jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar no ranking de mulheres medalhistas do Brasil. Depois ultrapassou Scheidt e Greal nessa corrida. Também superou a marca de Isaquias Queiroz de três conquistas em uma única edição das Olimpíadas.

Antes disso, nas classificatórias, se tornou a primeira brasileira a avançar a cinco decisões, batendo as três finais de Jade Barbosa em Pequim 2008 e dela mesma em Tóquio 2020.

Rebeca já era a ginasta mais condecorada do Brasil na história. Além das quatro medalhas olímpicas, tem nove pódios em Mundiais, três ouros, quatro pratas e dois bronzes.

As medalhas de Rebeca Andrade