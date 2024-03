Rebeca Andrade está na final da Copa do Mundo de Ginástica

O Brasil terá quatro representantes nas finais da Copa do Mundo de ginástica artística, em Antalya, na Turquia. Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira (barras assimétricas) e Diogo Soares (solo e argolas) garantiram vaga nas eliminatórias realizadas nesta sexta-feira (29).

Rebeca Andrade marcou 14.700 pontos e ficou em segundo lugar nas eliminatórias. A chinesa Yang Fanyuwei, com 14.800, liderou a primeira fase. Lorrane Oliveira, com 13.600, finalizou na sexta colocação.

A primeira fase da competição contou com 32 atletas. As oito primeiras garantiam vaga na final. A disputa pela medalha será neste domingo (31), a partir das 8h (de Brasília).

Diogo Soares, décimo colocado no individual geral no Mundial do ano passado, é o único brasileiro na Turquia. O brasileiro conquistou a vaga nas finais do solo e das argolas. Na competição do cavalo com alças, sofreu uma queda e foi eliminado.

Neste sábado (30), o brasileiro vai disputar outras três eliminatórias (barras paralelas, barra fixa e salto). O Brasil terá mais representantes competindo no dia com Jade Barbosa (solo), Flávia Saraiva (trave e solo) e Lorrane Oliveira (trave).