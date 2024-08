Rebeca Andrade é descrita como ícone do Brasil que mais assusta Biles

A ginasta Rebeca Andrade não gera admiração e interesse somente no público brasileiro, mas fãs de esporte em todo o mundo têm mostrado cada vez mais curiosidade em saber mais sobre a atleta que, segundo a imprensa internacional, representa a maior ameaça à estadunidense Simone Biles.

O USA Today, dos Estados Unidos, publicou na última segunda-feira (29) um perfil de Rebeca, com o título “Quem é Rebeca Andrade? O que saber sobre a ginasta brasileira que competirá contra Simone Biles“.

Nesta quinta-feira (1º), dia de final do individual geral na ginástica artística, o britânico Daily Mail classificou Rebeca como “ícone brasileiro que mais ‘assusta’ Biles no reencontro olímpico”.

A Forbes, também dos Estados Unidos, apresenta a brasileira aos seus leitores com a seguinte manchete: “Simone Biles e sua competidora mais dura, a brasileira Rebeca Andrade, se enfrentam na final”.

O Brasil será representado por Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na final do individual geral de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A decisão acontece nesta quinta, a partir das 13h15 (horário de Brasília), na Arena Bercy.

Depois da conquista do bronze inédito por equipes na terça-feira (30), agora as brasileiras vão em busca de mais pódios.

Na disputa por equipes, Rebeca e Biles deram o tom do que vem pela frente. A brasileira teve notas maiores nas barras assimétricas e no salto, enquanto a americana “levou a melhor” no solo e na trave.

Existe ainda uma expectativa para que Rebeca Andrade performe um salto inédito na Olimpíada. A brasileira inscreveu o Triplo Twist Yurshenko, salto nunca performado em competições oficiais e, caso execute o elemento, vai passar a nomeá-lo.