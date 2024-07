Real Madrid anuncia data de apresentação de Endrick

CNN Brasil

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (19), a data da apresentação de Endrick, que será no dia 27 de julho, às 17h (Brasília) no Santiago Bernabéu. Ele será apresentado e depois dará coletiva para os jornalistas da sala de imprensa do estádio.

Aguardado no clube merengue, o jogador será mais um brasileiro no plantel do técnico italiano Carlo Ancelotti. Logo, além de Endrick, Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão estão no elenco.

Entretanto, diferente do anuncio do francês Kylian Mbappé, o atacante ex-Palmeiras não teve divulgado sua numeração no Real Madrid.

Sua transferência realizada no final de 2022 gira em torno de 200 milhões de reais, aumento do valor devido a bônus de meta de gols e convocações a seleção brasileira.

Por fim, Endrick possui 17 anos e será o novo jogador do Real Madrid ao chegar aos 18. O atleta foi revelado pelo Palmeiras e no clube brasileiro, foram 82 jogos e 21 gols. Recentemente, fez parte do elenco do Brasil na Copa América 2024.