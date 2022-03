Reajuste para professores lotados na zona rural é solicitado na CMM

Na sessão desta quarta-feira, 16, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), o vereador Francisco Carlos solicitou o reajuste do auxílio oferecido para os professores que atuam na zona rural. A argumentação apresentada é que os professores lotados na zona rural residem na área urbana e precisam se descolar, diariamente, para as escolas das comunidades.

O vereador explicou que os professores recebem uma ajuda de custo para esta finalidade, mas o valor não é reajustado há pelo menos 10 anos. Levando em consideração o aumento da inflação e dos combustíveis, é considerado necessário o reajuste deste valor concedido aos professores. A solicitação é para que o reajuste seja aplicado a partir do mês de abril.

Como solução definitiva, o vereador propõe contratar, via concurso público, professores formados em educação no campo. O tema, aliás, foi debatido na sessão de ontem (15), quando o plenário rejeitou urgência especial para votação de emenda a projeto nesse sentido.

O parlamentar voltou a alertar perdas para professores da rede municipal, decorrentes da proposta de reajuste no Piso do Magistério apresentada pela Prefeitura. “Uma professora me procurou e fizemos o cálculo. Até novembro de 2023, ela vai perder cerca de R$ 33 mil. Outros professores vão perder mais ou menos, dependendo dos vínculos. A realidade é que os professores não receberão o aumento efetivo de 33,24%”, afirmou.