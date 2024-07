Rayssa Leal se classifica para final e faz maior nota da história do skate olímpico

Metrópoles

Aos 16 anos, Rayssa Leal segue fazendo história e neste domingo (28/7) estreou nas Olimpíadas de Paris. Com nota 92.68 na etapa de manobras, a “fadinha” conquistou a maior pontuação da história do skate street feminino em Jogos Olímpicos.

O feito foi comemorado nas redes sociais. Internautas vibraram com o recorde e ainda ressaltaram o fato de a atleta ter declarado em libras “Jesus é o caminho, a verdade e a vida”.

Com a nota, a fadinha do skate briga pelo ouro na competição.

Prata em Tóquio

Há três anos, a skatista faturava a medalha de prata no skate street da Olimpíada de Tóquio e se tornava a medalhista mais jovem da história do Brasil, com 13 anos de idade.

A modalidade esportiva da “fadinha” estreou nos Jogos de Tóquio. Letícia Bufone e Pâmela Rosa eram cotadas para subirem ao pódio, mas foram eliminadas nas eliminatórias.

No pódio de “fadinha”, a medalha de ouro foi para a japonesa Momiji Nishiya, também com 13 anos à época, e o bronze ficou com a Funa Nakayama, de 16.