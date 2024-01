Raphael Veiga busca virar maior artilheiro do Palmeiras no século em meio a interesse saudita

Globo Esporte

Artilheiro em duas das últimas três temporadas do Palmeiras, Raphael Veiga começou 2024 balançando as redes mais uma vez, no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, pela estreia alviverde no Campeonato Paulista.

Agora com 83 gols pelo Verdão, o meia busca se tornar o maior artilheiro do clube no século, em que ultrapassaria Dudu – uma vez que o atacante, líder do ranking ao marcar 86 vezes, está em tratamento após cirurgia no joelho. E tudo isto enquanto o camisa 23 tem sido assediado pelo mercado.

Ao longo dos últimos dias, o empresário de Raphael Veiga comunicou ao Palmeiras que o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, está disposto a fazer uma oferta para levar o armador de 28 anos.

A diretoria, contudo, respondeu que não tem interesse em vender o jogador, peça-chave no time de Abel Ferreira e titular em uma função carente no grupo. Além do próprio Veiga, as outras opções da equipe no momento são Jhon Jhon, revelado no clube, e Atuesta, que o técnico quer testar na posição.