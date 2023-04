Ranking da Fifa: Brasil perde primeiro lugar para Argentina

A derrota para o Marrocos fez o Brasil ser ultrapassado por Argentina e França, passando a ocupar o terceiro lugar no Ranking da Fifa. Os argentinos, que já haviam ganhado a Copa do Mundo do Catar, em dezembro, conseguiram a liderança após vitórias sobre Panamá e Curaçao em amistosos. Os franceses bateram a Holanda e a Irlanda nas eliminatórias da Eurocopa.